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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17510) Турчинов (3139) увольнение (1555)

 Опубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова

Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - цитирует Цензор.НЕТ указ №297/2019, обнародованный на сайте Администрации президента Украины 19 мая.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко

Источник: https://censor.net.ua/n3127688
 
 
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Мы будем за тобой искренне скучать...кровавый пастор(
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Ты умел внушать мокшам звериный страх...
и троллил ты их первоклассно
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да,вы правы - придут суфлёры,но ещё и малограмотные
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а про мародеров "пастор" канешна же "не знал"...
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Когда это пастор пролил кровь россиян?Есть хотя бы случай?Только перед камерами красуется в чистенькой форме непонятного образца
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Приходит время ответить за сдачу Крыма или его продажу...
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ооооо
а вот и диванный спец наз подтянулся)))))
Ты че с гранатой в зубах не штурмовал Крым???)))
Боец...
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Турчинову приятней увидеть подпись Порошенко под указом о его увольнении, чем подпись Зеленского.
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Из политики он думаю и не собирается уходить. Хотя сейчас конечно, лучше бы он оставался в СНБО.
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Вернется, всему свое время, Юрик..... Опубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 8542
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так о чем я.. А-вспомнил -
придут честолюбивые суфлеры
чтоб членами на клавишных играть..
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Петя издевается над нами. Он может подождать, пока Владимир найдет замену? Кто будет теперь работать!? Опубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 7234 Это подстава!
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Петя Вам в спальне нагадил похоже. Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.
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ЗЕБЕне нужно біло не шашлык-машлык в Турции жрать, а работать, а теперь нечего скулить
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Альо ...
А чим ваше зе займається весь цей час ?
Воно ж вже давно обіцяло зе-команду назвати.
Ні програми дій, ні кадрових призначень - жодного - не анонсовано.
І вопше - у нього конкурс через кадрові агенства. Там голови аж пухнуть од нашестя супер-пупер кандидатів.
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мавр сделал своё дело - мавр может уходить
а,жаль(
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Дякую Пасторе!
Попреду у нас ще випробування та звитяги!
Зустрінемось!
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Президент, закінчуючи термін перебування на посту, повинен звільнити усіх ключових керівників, призначення яких відбувається за квотою президента.
Тепер ко'***** Узеленського може лише уклінно ПРОСИТИ того чи іншого керівника погодитися зайняти ту чи іншу посаду.
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Если у Зе есть мозги в голове, он его вернёт.
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Зачем? Ему нужен пильщик. а не Патриот, пусть к Онотоле обращается
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Там кроме зеленых соплей ничего быть не может!
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Помню как в 2014-ом мои «коллеги» (русские немцы) истерили только от упоминания Турчинова........
Жаль........
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Ну и что? Печальный итого деятельности лучший показатель работы начиная от И. О Президента....
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Шо, прям в воскресенье? Опубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 672 Как итоги выборов огласить, или дату инаугурации назначить так у них нет времени - то праздники, то выходные, то "несессионный день"... А как когти рвать, так "не покладая рук".
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Итог деятельности томатами на государственных постах. Просранный Крым, отданы без единого выстрела. Просранный Донбасс. Свинарчук в замах, который неплохо нажился на госпоставках. Печальный итог деятельности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова
 
 
 
 
 
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