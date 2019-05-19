 Опубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - цитирует Цензор.НЕТ указ №297/2019, обнародованный на сайте Администрации президента Украины 19 мая.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.
и троллил ты их первоклассно
а вот и диванный спец наз подтянулся)))))
Ты че с гранатой в зубах не штурмовал Крым???)))
Боец...
придут честолюбивые суфлеры
чтоб членами на клавишных играть..
А чим ваше зе займається весь цей час ?
Воно ж вже давно обіцяло зе-команду назвати.
Ні програми дій, ні кадрових призначень - жодного - не анонсовано.
І вопше - у нього конкурс через кадрові агенства. Там голови аж пухнуть од нашестя супер-пупер кандидатів.
а,жаль(
Попреду у нас ще випробування та звитяги!
Зустрінемось!
Тепер ко'***** Узеленського може лише уклінно ПРОСИТИ того чи іншого керівника погодитися зайняти ту чи іншу посаду.
Жаль........