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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1284) ООН (2766) Гутерреш (77)

 Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому. ДОКУМЕНТ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил поддержку мирному урегулированию на востоке Украины и заверил в поддержке ООН Украины.

Об этом говорится в копии письма на имя новоизбранного президента Владимира Зеленского от 13 мая, которое есть в распоряжении украинских журналистов, аккредитованных при ООН, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с вашим избранием на должность президента Украины", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ельченко передал Генсеку ООН Гутеррешу обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Генсек ООН выразил убеждение, что при президентстве Зеленского Украина и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с ООН. По его словам, координатор системы ООН в Украине, как и вся местная команда организации, готовы оказывать всестороннюю поддержку в воплощении Украиной Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, а также способствовать проведению реформ.

"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейших усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - добавил он.

Гутерреш в очередной раз подчеркнул, что Организация Объединенных Наций признает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

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"Желаю вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН.

Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127683
 
 
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Соеголовый, ты долго будешь насмехаться над символом государственной власти Украины и над завтрашним Государственным мероприятием? На большее у ылиты ума не хватает?
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Толерантність закінчилась.
Хай тепер зелеботи відгавкуються. Час настав. ( Звучить музика з фільму жахів).
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Пиши ще, бо не всім ще зрозуміла придурковатість самоназначеної 25%-ої ЬІліти.
Десь на п я тому році правління нового Президента до тупих порохоботів може і бліде, що коміки сміху не бояться на відміну від політиків. А образами вибору нації ви "*********" в себе все суспільство.
Готуйтесь до "шаленого кохання" від людей у відповідь
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Ууух!!!! Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 5121

Да, баба, ви прави, Зелупу ми не почуємо, а його радник кацапчік Розумков, той і країною будє керувати...

Зелебоби таки гівно їстимуть, ковтаючи та непережувавши, у всю зубожілу горлянку...))))
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Странно почему не нашлось фото гения, а только рисунок.)))) Вот фотошоп с трибуной в Раде ты же не поленился сделать.... а тут .... недоработочка.
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Цікаво, що інавгурація Порошенка обійшлася державі у 800 тисяч гривень ($67 тисяч). А от церемонія його попередника Януковича коштувала країні у чотири рази дорожче - ($250 тисяч), а Ющенка взагалі майже в 12 разів дорожче ($800 тисяч). Чекаємо на Кешу, скільки він витратит.

Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 3812
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Зато у мародеров свято закинчилося и это радует.

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Наш ответ Гутеррешу Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому - Цензор.НЕТ 2151 Нас багато. Нас 73. Нас не подолати
Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому - Цензор.НЕТ 7430
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и так следующие 5 лет...Разумкова не хватает... Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 4204
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От обращения «His Excellency» замыкание случится у кого-то ))
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"Хай Господь допомагає Зеленському":
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
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Десь там в куточку тихо плачуть порохоботи
.Вони навіть уявити собі не можуть життя без старого брехливого пуза.
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Спочатку уЗеленського хотіли підняти пенсії... Потім вирішили платити вчителям зарплату по 4 000... Але в кінці-кінців купили на всі гроші шашлик...
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Ага. клоун., наркоман, рука кремля,дружина вата, шашлик. Продувжуйте. Не зупиняйтесь. Ви такі кумедні і безсилі.
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Тримай! Закінчилася епоха бідності. У Зеленського та Коломойського. Можеш сама перевірити.

Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 5467
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У державній резиденції «Синьогора», що в селі Гута Богородчанського району, оголосили тендер на закупівлю різних видів м'яса - яловичини, свинини, курятини та потрухів. Як свідчить інформація на сайті публічних закупівель ProzZoro, на придбання цих продуктів у президентській резиденції, господарем якої після інавгурації стане Володимир Зеленський, готові потратити 4003 тисячі 100 гривень.
Найбільше у «Синьогорі» планують придбати свинини - майже півтори тонни. За 1450 кілограмів м'яса передбачено заплатити 217,5 тисяч гривень, тобто по 150 гривень за кілограм. За також ціною для президента і його гостей хотіли б купити й яловичину, але її потрібно менше - 500 кілограмів (за 75 тисяч гривень). Ще 100 тисяч гривень планують витратити на 1 250 кг курятини (філе куряче, гомілка та стегно), тобто вартість кілограма цього м'яса - 80 гривень. Найдешевше обійдуться потрухи (курячі, яловичі, свинячі) - 150 кілограмів за 10 600 гривень. Тобто лівер для президента коштуватиме трохи більше, ніж 70,5 гривень за кілограм, пише Правда іф
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Вижу ничем не подтвержденную новость. Не вижу там накладную.
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Ой, не нада меня лякати. Після брехливої харі порошенка я вже нічого не боюся.
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Закінчується ЕПОХА ГІДНОСТІ.
Розпочинається ЕПОХА НЕГІДНИКІВ.
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Всьо. Завтра і сонце не встане і трава не зазеленіє))
Скажи чесно, за брєжнєвим плакав?)))
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никто не плачет...мы ждём "веселья"...на "фсю 95-ю"... "даёшь Квартал"...
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Хоть бы водителя своего на кенгурацию прислал... Или уборщицу...
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А потім маленьке звірятко бере булаву ©
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Огромное спасибо! Поддержка Украине не помешает.
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" ЕПОХА ДОСТАТКУ "


Садок вишневий коло хати,
в шофари рабини гудуть ,
хасіди пейсами трясуть,
раби -зеботи з поля йдуть,
в бараки діточок ведуть.

Сім'я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
зебот кошерне подає,
А Сара хоче научати,
що рибу-фіш вже час подати.

зебот Сергій трусить перину-
зебот Андрій жене скотину-зебот Василь рубає дрова-зебот Іван доїть корову-зебот Стасько мете подвір`я-йому мести гектар довкілля. зеботка вклала коло хати-маленьких діточок своїх-бо х хати вигнав Бєня їх-немає в них вже більше хати...
і відлиск сонечка останній-немов вуглиночка затух-
зеботка Бєні на сніданок

скубе замучений пєтух . .
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Досі кожен президент України мав зустрічі на найвищому рівні з президентом США. Навіть Янукович з Обамою. Це як показник важливості відносин. Зеленський - перший президент, який умудрився нагадити президенту США ще до власної інаугурації.
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И над всем воцарилась зелёносопливая смерть! ( Э.А.По- Маска Зелёносопливой Смерти)
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у зебилов истерика!🤣 их шмаркле написал сам гуттереш
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Завтра на большом экране во время кенгурации зеленая сопля покажет очередной ролик! Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому - Цензор.НЕТ 5911
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"Разрешение конфликта на востоке Украины". Так просто, и никакой агрессии россии на Донбассе нет и не было. Так, повстанцы шалят, дело житейское.
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"...в разрешении конфликта на востоке Украины". Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 9647

Это всё, что надо знать об ООН и её импотентном руководстве. При таких дебилах параша развяжет войну в самих США, а они будут называть это "конфликтом внутри страны".
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Лживый ЕС несмотря на войну и убийство украинцев строит северный поток. Шоб такое руководство там все сдохли в ЕС, РФ, США, ООН и НАТО.
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Где новость про делегацию Германии............
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эта новость слишком потужна для неокрепших ишшо зелеумов!
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Что интересно, практически никто, ни на ТВ, ни в интернете это не сообщает. Хотя было официальное заявление их посла.
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Так прилетает ваш экс-президент Кристиан Вульф. Более толсто конечно Меркель поиздеваться над Зе-беней не могла.
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Понятно..........
Та да Кристиан тогда на плагиате «погорел».......ушли(!!!) его тогда
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Насколько я помню - не на плагиате, а из-за своего дружбана. Тут же прямая аналогия связки Зе и Бени.
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Такого не помню (может что-то и пропустила), а вот плагиат был........
Кстати он (Вульф) не «мой»=>я - украинка🙂🇺🇦
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"Хай Господь допомагає Зеленському":
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15

Чинний президент Петро Порошенко бажає своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства. Про це йдеться у його зверненні до українців у переддень інавгурації нового президента, передають Патріоти України.
"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - заявив Порошенко. »
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А что он должен заявить? "Я убью тебя лодочник" ? Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 8938
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Да, еще и какашками завтра закидать на инаугурации. А Вы не знаете разве? Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 6389
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Почитатели гнилого чеколяда бесятся в истерике,ну что ж,приятного им потопления в гумне вместе с Пецой
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"Хай Господь допомагає Зеленському":
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
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Даніло - тут ты не прав. Лично я и не скрыаю, что порохобот, ибо свой выбор я сделал в 2014 году. И ни какая зелеСопля т.н.з "прэзидент", не изменит мой взгляд. Порошенко - мой президент. За ЗелеСоплю я не голосовал
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та не-будем "ржать" вместе...мы в "одной лодке"... Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 2703
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Пока что наблюдаем, что в истерике колотятся тут зе-бенята. А мы над ними откровенно стебёмся . Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 3032
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Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
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Где вы увидели истерику? Вот это чуть ниже?)))
Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 6829 сепаратизму смерть

ну вот теперь пусть Зебил по пробует своим удом по пидоРоскому баяну по играть...)Не обращайте внимания.
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Вот здесь мы увидели истерику!... Чуть выше...))
Tatyana Pomolova

Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
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Ну? Истерика где? Хоть одно оскорбление где? Вроде бы, как ты ,никого Пебилом не назвала, ни про чей удод не написала, ни строчки ни про какой пидоРоский баян.)))) Так где истерика?
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У порохоботов сегодня наклевывается вальпургиева ночь.
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ну вот теперь пусть Зебил по пробует своим удом по пидоРоскому баяну по играть...)
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приятно такое слышать от главы ООН...но рассея хочет нас там "разнести" за языковой закон...посмотрим-весь ли мир с нами...
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И что с того? Дежурные фразы от генсека фактически мёртвой организации. Голограммы поздравляют голограмму. Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 3676
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Гутерреш в очередной раз подчеркнул -- шо подчёркнутое в прошлый раз, будет подчёркнуто и впредь, без очереди!
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cloud2009 26ea8082 - маленькое уточнение. Санкции продлены на 2 года !
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Гутерреш висловив підтримку мирному врегулюванні ситуації на сході УкраїниДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3127683 - навіть в офіційних документах ООН жодного слова про війну і агресію РФ !
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Санкции (против рашки), продлены на 2 года !

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"Кенгурация зеленой шмаркли". Сценарист- тамбовский волк. Продюссер - беня бабломойский. Озвучка- рЫгент разумков. Подтанцовка- лысый и жырный. В конце будет дискотэка, настольный футбик и шонибудь понюхать! Будет весело! И смешно. Но не долго.
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в кращому випадку висловлять озабочєность .от все .
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можно спорить долго кто будет лучше-но есть факт с которым нам придётся иметь дело и дальше сообща---- это рассея...которая не преминет нас захватить и подмять...она и дальше будет манить "печенькой" дешевого газа и держа нас под прицелами "калибров" и с-400 предлагая нам "братскую помащь"... Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 7879
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖелаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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