 Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в копии письма на имя новоизбранного президента Владимира Зеленского от 13 мая, которое есть в распоряжении украинских журналистов, аккредитованных при ООН, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с вашим избранием на должность президента Украины", - говорится в документе.
Генсек ООН выразил убеждение, что при президентстве Зеленского Украина и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с ООН. По его словам, координатор системы ООН в Украине, как и вся местная команда организации, готовы оказывать всестороннюю поддержку в воплощении Украиной Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, а также способствовать проведению реформ.
"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейших усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - добавил он.
Гутерреш в очередной раз подчеркнул, что Организация Объединенных Наций признает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.
"Желаю вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН.
Хай тепер зелеботи відгавкуються. Час настав. ( Звучить музика з фільму жахів).
Десь на п я тому році правління нового Президента до тупих порохоботів може і бліде, що коміки сміху не бояться на відміну від політиків. А образами вибору нації ви "*********" в себе все суспільство.
Готуйтесь до "шаленого кохання" від людей у відповідь
Да, баба, ви прави, Зелупу ми не почуємо, а його радник кацапчік Розумков, той і країною будє керувати...
Зелебоби таки гівно їстимуть, ковтаючи та непережувавши, у всю зубожілу горлянку...))))
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
.Вони навіть уявити собі не можуть життя без старого брехливого пуза.
Найбільше у «Синьогорі» планують придбати свинини - майже півтори тонни. За 1450 кілограмів м'яса передбачено заплатити 217,5 тисяч гривень, тобто по 150 гривень за кілограм. За також ціною для президента і його гостей хотіли б купити й яловичину, але її потрібно менше - 500 кілограмів (за 75 тисяч гривень). Ще 100 тисяч гривень планують витратити на 1 250 кг курятини (філе куряче, гомілка та стегно), тобто вартість кілограма цього м'яса - 80 гривень. Найдешевше обійдуться потрухи (курячі, яловичі, свинячі) - 150 кілограмів за 10 600 гривень. Тобто лівер для президента коштуватиме трохи більше, ніж 70,5 гривень за кілограм, пише Правда іф
Розпочинається ЕПОХА НЕГІДНИКІВ.
Скажи чесно, за брєжнєвим плакав?)))
Садок вишневий коло хати,
в шофари рабини гудуть ,
хасіди пейсами трясуть,
раби -зеботи з поля йдуть,
в бараки діточок ведуть.
Сім'я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
зебот кошерне подає,
А Сара хоче научати,
що рибу-фіш вже час подати.
зебот Сергій трусить перину-
зебот Андрій жене скотину-зебот Василь рубає дрова-зебот Іван доїть корову-зебот Стасько мете подвір`я-йому мести гектар довкілля. зеботка вклала коло хати-маленьких діточок своїх-бо х хати вигнав Бєня їх-немає в них вже більше хати...
і відлиск сонечка останній-немов вуглиночка затух-
зеботка Бєні на сніданок
скубе замучений пєтух . .
Это всё, что надо знать об ООН и её импотентном руководстве. При таких дебилах параша развяжет войну в самих США, а они будут называть это "конфликтом внутри страны".
А что там?
Та да Кристиан тогда на плагиате «погорел».......ушли(!!!) его тогда
Кстати он (Вульф) не «мой»=>я - украинка🙂🇺🇦
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
Чинний президент Петро Порошенко бажає своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства. Про це йдеться у його зверненні до українців у переддень інавгурації нового президента, передають Патріоти України.
"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - заявив Порошенко. »
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
сепаратизму смерть
ну вот теперь пусть Зебил по пробует своим удом по пидоРоскому баяну по играть...)Не обращайте внимания.
Tatyana Pomolova
Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
"по пробует удом по баяну по играть"