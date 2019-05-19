 Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко

Как передает Цензор.НЕТ, согласно указу №296/2019, Игорь Райнин освобожден от должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению.

В то же время, в указе №293/2019 об увольнении Сергея Марченко с должности замглавы АП, нет информации о причинах.

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