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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17510) увольнение (1555) Райнин (68) Марченко Сергей (2)

 Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко

Указы об увольнении Игоря Райнина и Сергея Марченко подписал Петр Порошенко 19 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно указу №296/2019, Игорь Райнин освобожден от должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению.

В то же время, в указе №293/2019 об увольнении Сергея Марченко с должности замглавы АП, нет информации о причинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3127681
 
 
 Топ комментарии
 
Крыси ррразбегаютца с тонущей будки...
А куда бежать капитану Будки???
🤗
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Поговаривают, после 20 мая Петя все так же лихорадочно будет строчить указы в своем дворце в Козыне. А потом за ним придут... Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко - Цензор.НЕТ 7918
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Брехливый зебот, как раз ниже новость опровергающая твою брехню что Петя остаёца в политике и никуда не собираеца разбегаца.
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Це щоб преміальні і підйомні видати своїй ватазі?
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А барига і у вихідний "працює"................ Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко - Цензор.НЕТ 7922
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З інтернету:А Зеленський взагалі збирається керувати країною, чи він думає, що це все просто прикольна гра, де можна багато разів все повторювати і не відповідати за свої дії?Одразу після оголошення результатів екзіт-полу (тобто навіть до офіційного оголошення результатів виборів) нормальні переможці президентських виборів починають готуватись до роботи. Починають зустрічатись з лідерами фракцій в парламенті, з впливовими депутатами, з політичними авторитетами, які не є в парламенті, з лідерами громадської думки тощо. З фахівцями державного управління, поточними, колишніми та потенційно майбутніми міністрами. Відправляють своїх майбутніх главу адміністрації та секретаря РНБО приймати справи у попередників. Зустрічаються з Президентом, що уходить, і налагоджують роботу з передачі справ. Готують перші укази, які будуть підписані одразу після вступу на посаду. Все це потребує чимало часу. Президент Порошенко неодноразово закликав його почати процес передачі справ. Секретар РНБО Турчинов до останнього чекав людину від Зеленського, щоб передати справи.Замість цього Зеленський їде відпочити на курорт в Туреччину, абсолютно не готується до роботи, тільки пише відеоролики з образою, що йому все ще не дали булаву. Він навіть не спромігся подати документи на оформлення допуску до державної таємниці. Тобто, коли в понеділок після інавгурації він прийде в кабінет Президента, то клерки формально не матимуть права подати йому низку документів, бо він все ще не має допуску. Тобто клерки опиняться перед вибором:
- або не дати Президентові ознайомитись з документами, які він повинен читати в силу посадових обов'язків
- або порушити закон, тобто подати документи, що містять державну таємницю, людині, яка не має допуску. А це вже стаття "зрада Батьківщини". Тобто потім такого клерка можна буде спокійно "посадити".Також у понеділок, коли Зеленський прийде в АП, там вже не буде глави адміністрації та низки ключових працівників. Тільки клерки низового рівня, які знають свою ділянку роботи, але не володіють комплексно питаннями роботи АП. Те саме в апараті РНБО. Турчинов до останнього моменту чекав людину від Зеленського, щоб передати справи. Разом з Турчиновим також уходять кілька ключових працівників. А у Зеленського немає тих, хто зможе протягом дня опанувати цю роботу.Яким буде перший указ нового Президента? Про розпуск ВР? Це "пальцем в небо", бо розпустити її він не може. Якійсь інший? Ніхто не знає, бо у нього просто нічого немає. Він не в змозі сформулювати жодного напрямку, в якому рухатиметься його правління.Враження, що Зеленський не просто некомпетентний, а навіть не уявляє, наскільки він кричуще некомпетентний. Навчився керувати велосипедом і одразу прийшов на міжнародні змагання з "Формули 4". А що такого? І там, і там треба їхати...
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у него утром самолет. и рабочий день ненорррмиирррованнный. почки один раз царице!(с)
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Крыси ррразбегаютца с тонущей будки...
А куда бежать капитану Будки???
🤗
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Брехливый зебот, как раз ниже новость опровергающая твою брехню что Петя остаёца в политике и никуда не собираеца разбегаца.
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Не долго вам осталось по зебильному злорадствовать без причины.
Песня про поперечников тоже долго канать не будет.
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По первой версии методички клоунофилов Петя ещё 21 апреля должен был сбежать в Ростов. Уже 19 мая, а клоунофил всё визжит про разбегаца как заклинившая пластинка. Самое интересное что оно заорёт после 20 мая когда Петя никуда не сбежит, клоун никого не посадит + бонусом все беглые рыги и олигархи назад вернуца. Прост интересно что им в методичках напишут.
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Пете верят только карамельные лохи, да еще при этом - слепые и глухие. Я не знаю, каким ваще надо быть конченым олигофреном, чтоб упорно не замечать, как оно Украину за пять лет уложило на дно
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Осенью голосую за БПП. Клоун будет недееспособным чучелом без Рады.
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Из твоего БПП не сбежали только явно упоротые и патологически ленивые. К осени это будет тупо три буквы с алфавита и привкус мерзости при напоминании
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К осени от твоего клоуна будет три буквы, и ЗЕро от рейтинга. А у Пети будет огромный рейтинг и куча мест в Раде.
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От й славно--не доведеться його ловити по світах й тягнути до буцегарні!
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Кстати, СЕГОДНЯ НА АЄРОДРОМЕ ГОСТОМЕЛЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ДВИЖУХА ВЕРТОЛЁТОВ. ТО В СТОРОНУ КИЕВА, ТО С КИЕВА МОТАЮТЬСЯ АКИ ПЧЁЛКИ НЕБЕСНЫЕ.
к чему бы это, если раньше такого на аэродроме Гостомель ненаблюдалось????? 😂
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Поговаривают, после 20 мая Петя все так же лихорадочно будет строчить указы в своем дворце в Козыне. А потом за ним придут...
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Придут те же, кто поговаривает? Зебилы? Ну и ты приходи))
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Очередная истерика начинается зе-билов, до которых не доходит, что завтра Зе-бене своего главу АП назначать надо. А ну-ка, Фас.
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Да не смешите. Какие организации, какие кандидаты с референдумами. Список давно готов. Приезд Портнова был необходимым. Они пролетели как фанера над Парижем с отменой Закона о люстрации и Богдан в роли главы АП сейчас невозможен. У Портнова четкая задача - найти по старым каналам рычаги давления на КС. На кого они были найдены - того нейтрализовали и у них цейтнот. Роют наверное сейчас компромат на нового главу.
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Мне не сложно повторить, спамьте на здоровье -

Очередная истерика начинается зе-билов, до которых не доходит, что завтра Зе-бене своего главу АП назначать надо. А ну-ка, Фас.
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Не довго вам гавкати, зебіли.
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Предлагаешь оставить все как есть? Или Украина это зебилы? Это вы нелюди, только о себе думаете.
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Що ти там тявкнуло, свинарчучок?
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Від тебе парно копитного дуже тхне свинарником. Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 1440
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А то прийде до москви глав-чечен і посаде тебе на пляшку.
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какие вы потешные, порошата. скажи папе чтоб резинкой пользовался.
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С людьми бы посоветовался, не был бы сейчас в кювете.
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)) осталось успеть подписать указ об увольнении филарета. ну и епифания, шоб и тому не обидно было чуйствовать себя обойдённым последними милостями ))
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Минстеця не уволил, так что порохоботы пока еще погадят
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Вот этот Кирилл например, ударник, не спит почти, и днем и ночью вкалывает
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Говорят, порошенко осенью хочет зайти в ВР через задний вход...
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На Банкову не пускайте цього поца, терміново в псіхушку і на нари.
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На балконе висели простыни, подписанные порошенко ночью.
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Как Порошенко дурит украинцев. Бензин в США стоит 13 грн\л, а в Украине 29 грн\л. До падения цен на нефть, в США бензин стоил 20 грн, а в Украине 32 грн. Цены на нефть упали как для США, так и для Украины. В США бензин подешевел на 7 грн, а в Украине почему то лишь на 3 грн!
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Врёте как сивый мерин. Цена бензина в США на 13 января 0,84 цента - это немного меньше чем 25 гривень.
https://ru.globalpetrolprices.com/USA/gasoline_prices/
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Як там в рекламі у Бені "енерджі" в нас є своє пальне, країно ти стала вільною.
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Главное успеть за ночь и завтра до 10,00 еще раздать мешок орденов и контейнер погон и прочих регалий. Время неумолимо истекает, а сколько еще нужно сделать, сколько еще неосуществленных "идей" осталось,, Например "Роттердам ++++ и еще ++++ " и расширение Рошен до каждого двора. Нет нужно, необходимо еще оставаться в политике. Ядрен батон. ( не успел себе заказать еще такой как у Яуковича, опять таки недоработка, все планы на второй срок рухнули , так и остался без батона )
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У вас устаревшие новости. Рошен теперь будет подаваться конвейером в каждую квартиру. Уже указ висит на сайте президента.
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весь в заботах сердечный ,пашет паркером круглосуточно ,вот что корыто чудотворное с людьми делает Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 3642
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Дурні пишуть якусь ахінею зоча иам дивуватись не маж чому там розаиток мавпи!не розуміють що тае у всому світі адміністрація звільняється така політична культупа!а мавми мичать і тішаться що їм ще на беню горбатитись
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А ви впевнені, що всіх кого звільнив порошенко, саме цього хотіли?
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Страна мамкиных вешателей
Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 1430

Пять лет при Порошенко экс-регионалы боялись вернуться в Украину. После избрания Зеленского - не боятся.
Пять лет они критиковали ПАП, разгоняли "кто угодно, только не Порошенко", а когда на выборы пошёл Зе - поддержали его.
И кто виноват в том, что они возвращаются? Конечно Порошенко!

Ладно там медиапи*дота беснуется. Меня убивает просто реакция нормальных, казалось бы, людей на возвращение Портнова. Почему ГПУ не арестует и не посадит, мол.

Да вот потому, блд, что мы или играем по правилам: законы там, процедуры, сферы ответственности; или играем по беспределу: кто противник - тот и сел. Януковощ играл именно по беспределу. При всей моей нелюбви к ЮВТ, её посадили просто потому, что захотели. Не по закону - по беспределу.

ГПУ закнимается уголовщиной. Если Портнов кого-то убил или украл - это к Луценко. Но вопросами коррупции занимается другое ведомство. Мы его специально, блд, создали потому, что ГПУ насквозь гнилая и коррумпированая, не так ли?

НО НОВОЕ ВЕДОМСТВО ОБОСРАЛОСЬ. НАБУ прое*али дело, вот какая неожиданность!

Блд, да сами же регионалы прямым текстом говорят: вы можете посадить нас по беспределу, но вы попробуйте посадить нас по закону. То, что мы все знаем, что они - гон*оны не значит, мы способны это доказать в суде.

Мы хотим демократию, но так шоб всех плохих парней посадили за то, что они нам не нравятся. НО ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ УЖЕ. Это обыкновенная диктатура. Стада олигофренов завывают, что Порошенко узурпировал власть, что он - янык 2.0., и это плохо, А ПОТОМ САМИ ЖЕ ТРЕБУЮТ ОТ НЕГО ПОСТУПАТЬ КАК ЯНЫК.

Трусы или крестик. И никак иначе.
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Пока что Петя привел в Украину и Курченко и Портнова и Бондаренко и еще десятки других сепаров и рыгов. Да еще поставил свои отрехвормированные суды чтобы Зеленский законным путем не смог всех их пересадить.
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Сегодня ночью соя стройными рядами гремящими медалями и с опущеными головами собираются пересекать границу. Завтра нужно сделать праздничный выходной. День Украины без Мародера.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко
 
 
 
 
 
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