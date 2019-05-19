 Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко

Как передает Цензор.НЕТ, согласно указу №296/2019, Игорь Райнин освобожден от должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению.
В то же время, в указе №293/2019 об увольнении Сергея Марченко с должности замглавы АП, нет информации о причинах.
- або не дати Президентові ознайомитись з документами, які він повинен читати в силу посадових обов'язків
- або порушити закон, тобто подати документи, що містять державну таємницю, людині, яка не має допуску. А це вже стаття "зрада Батьківщини". Тобто потім такого клерка можна буде спокійно "посадити".Також у понеділок, коли Зеленський прийде в АП, там вже не буде глави адміністрації та низки ключових працівників. Тільки клерки низового рівня, які знають свою ділянку роботи, але не володіють комплексно питаннями роботи АП. Те саме в апараті РНБО. Турчинов до останнього моменту чекав людину від Зеленського, щоб передати справи. Разом з Турчиновим також уходять кілька ключових працівників. А у Зеленського немає тих, хто зможе протягом дня опанувати цю роботу.Яким буде перший указ нового Президента? Про розпуск ВР? Це "пальцем в небо", бо розпустити її він не може. Якійсь інший? Ніхто не знає, бо у нього просто нічого немає. Він не в змозі сформулювати жодного напрямку, в якому рухатиметься його правління.Враження, що Зеленський не просто некомпетентний, а навіть не уявляє, наскільки він кричуще некомпетентний. Навчився керувати велосипедом і одразу прийшов на міжнародні змагання з "Формули 4". А що такого? І там, і там треба їхати...
А куда бежать капитану Будки???
🤗
😁
Песня про поперечников тоже долго канать не будет.
😁
к чему бы это, если раньше такого на аэродроме Гостомель ненаблюдалось????? 😂
Очередная истерика начинается зе-билов, до которых не доходит, что завтра Зе-бене своего главу АП назначать надо. А ну-ка, Фас.
https://ru.globalpetrolprices.com/USA/gasoline_prices/
Пять лет при Порошенко экс-регионалы боялись вернуться в Украину. После избрания Зеленского - не боятся.
Пять лет они критиковали ПАП, разгоняли "кто угодно, только не Порошенко", а когда на выборы пошёл Зе - поддержали его.
И кто виноват в том, что они возвращаются? Конечно Порошенко!
Ладно там медиапи*дота беснуется. Меня убивает просто реакция нормальных, казалось бы, людей на возвращение Портнова. Почему ГПУ не арестует и не посадит, мол.
Да вот потому, блд, что мы или играем по правилам: законы там, процедуры, сферы ответственности; или играем по беспределу: кто противник - тот и сел. Януковощ играл именно по беспределу. При всей моей нелюбви к ЮВТ, её посадили просто потому, что захотели. Не по закону - по беспределу.
ГПУ закнимается уголовщиной. Если Портнов кого-то убил или украл - это к Луценко. Но вопросами коррупции занимается другое ведомство. Мы его специально, блд, создали потому, что ГПУ насквозь гнилая и коррумпированая, не так ли?
НО НОВОЕ ВЕДОМСТВО ОБОСРАЛОСЬ. НАБУ прое*али дело, вот какая неожиданность!
Блд, да сами же регионалы прямым текстом говорят: вы можете посадить нас по беспределу, но вы попробуйте посадить нас по закону. То, что мы все знаем, что они - гон*оны не значит, мы способны это доказать в суде.
Мы хотим демократию, но так шоб всех плохих парней посадили за то, что они нам не нравятся. НО ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ УЖЕ. Это обыкновенная диктатура. Стада олигофренов завывают, что Порошенко узурпировал власть, что он - янык 2.0., и это плохо, А ПОТОМ САМИ ЖЕ ТРЕБУЮТ ОТ НЕГО ПОСТУПАТЬ КАК ЯНЫК.
Трусы или крестик. И никак иначе.