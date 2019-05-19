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 С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 мая, в Доме грусти в Ивано-Франковске прошло прощание с военнослужащим 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" Василием Джусом, погибшим 16 мая вблизи Водяного Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Галицький кореспондент", похоронят Героя завтра, 20 мая, в родном селе Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Василий Богданович Джус родился 25 сентября 1974 года. С 2018 года находился на фронте.

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Был прапорщиком, военнослужащим 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад", был командирован в зону Операции Объединенных сил на должность наводчика в 79-м отдельную десантно-штурмовую бригаду, и погиб 16 мая во время ведения боя с наемниками РФ вблизи поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций.

У него остались мать и дочь.

С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 01
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 02

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С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 03
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 04
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 05
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 06

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С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 07
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 08
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 09
С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 10

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С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске 11

Источник: https://censor.net.ua/n3127680
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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