 С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Галицький кореспондент", похоронят Героя завтра, 20 мая, в родном селе Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.
Василий Богданович Джус родился 25 сентября 1974 года. С 2018 года находился на фронте.
Был прапорщиком, военнослужащим 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад", был командирован в зону Операции Объединенных сил на должность наводчика в 79-м отдельную десантно-штурмовую бригаду, и погиб 16 мая во время ведения боя с наемниками РФ вблизи поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций.
У него остались мать и дочь.
Царство Небесне..
Земля пухом..