 Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство

Об этом сообщили в Twitter посольства Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны за решение правительства Соединенного Королевства отправить высокопоставленного министра Тарика Ахмада на инаугурацию президента Зеленского 20 мая", - говорится в сообщении.

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Напомним, инаугурация состоится в 10:00 понедельника, 20 мая, в зале Верховной Рады.

Владимир Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.