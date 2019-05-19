 Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство

Об этом сообщили в Twitter посольства Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы благодарны за решение правительства Соединенного Королевства отправить высокопоставленного министра Тарика Ахмада на инаугурацию президента Зеленского 20 мая", - говорится в сообщении.
Напомним, инаугурация состоится в 10:00 понедельника, 20 мая, в зале Верховной Рады.
Владимир Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.
Хотя, для ЗЕБЕни чего только не придумают
Чекаємо на Галустяна.
- кто от ваших будет на инаугурации зе?
- посол?
- какой посол?
- посол на ....