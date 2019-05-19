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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2145) Зеленский (1284) инаугурация (338)

 Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представит государственный министр по делам Содружества и Организации Объединенных Наций Тарик Ахмад.

Об этом сообщили в Twitter посольства Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны за решение правительства Соединенного Королевства отправить высокопоставленного министра Тарика Ахмада на инаугурацию президента Зеленского 20 мая", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая

Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство 01

Напомним, инаугурация состоится в 10:00 понедельника, 20 мая, в зале Верховной Рады.

Владимир Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3127679
 
   
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Просто он хочет убедиться, что новый президент действительно умеет членом играть на рояле Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 9106
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Я не знал что в мире есть такие министры.
Хотя, для ЗЕБЕни чего только не придумают Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 4659
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Спасибо и на этом...хоть не младшего помошника старшего дворника прислали...😀
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це потужно. приблизно так- як-би Україна на коронацію в Великобританію прислала міністра комунального господарства
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Ахмат, бери з собою коміка Аткінсона.

Чекаємо на Галустяна.
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колабораціоністи розчаровані ?Значить вірний вибір я зробив.
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всі колабораціоністи зібрались під знаменами Зєлі. Ви зараз серйозно???
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министр по взаимодействию с клоунами
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ще плюнь в іноземного делегата , як ви звикли за п'ять років.
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Тарик не смог отбрыкаться! Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 8978 "Ехай, твою мать! Англичанин ты нынче! Зеля не разберется!"
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Перший день зелененького, Київ перекривають на два дні,заказано дві тони м*яса на пожрать в Карпатах...Янукович був скромнішим...
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Порохоботы, вы же ,надеюсь, выйдете с протестами? Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 9504

Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 1143
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звонок в МИД Японии

- кто от ваших будет на инаугурации зе?
- посол?
- какой посол?
- посол на ....
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а сколько будет на кенгурации министров энергетики?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство
 
 
 
 
 
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