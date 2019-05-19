 Остаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

Об этом он сказал в своем прощальном обращении на посту Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Меня, конечно, беспокоит то, что позитивные изменения, там где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса Президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - сказал Порошенко.
"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве. Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что "ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций - мало".
"Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда делала в течение 5 лет. Это то, что как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - отметил Порошенко и подчеркнул, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе.
"Стратегическая цель - к 2023 году подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить План действий по членству в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе ", - заявил Порошенко и подчеркнул, что верит в успех Украины и в ее европейское будущее.
"Дякую", сказав Президенту Порошенку Президент Порошенко.
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.