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 Политика Украины
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Все про:обращение (238) политика (3094) Порошенко (17510)

 Остаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

Петр Порошенко заявил, что остается в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет его президентства и сохранить курс страны на евроинтеграцию.

Об этом он сказал в своем прощальном обращении на посту Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Меня, конечно, беспокоит то, что позитивные изменения, там где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса Президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - сказал Порошенко.

"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве. Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что "ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций - мало".

Читайте: Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства

"Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда делала в течение 5 лет. Это то, что как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - отметил Порошенко и подчеркнул, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе.

"Стратегическая цель - к 2023 году подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить План действий по членству в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе ", - заявил Порошенко и подчеркнул, что верит в успех Украины и в ее европейское будущее.

Также читайте: За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3127678
 
   
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Спостерігаючи за істерією прихильникі петі щодо новообраного Президента України - роблю висновок, що петі не вдалося домовитися з Володимиром Олександровичем про гарантії безпеки та правового непереслідування з 21-го травня..
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Остаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9252 "Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве. Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - добавил он.Источник:https://censor.net.ua/n3127678
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Главное за ганицу его не выпусать, что бы потом не гоняться как за Саакашвили.
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хорошо, шо не со старым не с новым мну детей не крестить. мутные оба, как и любые остальные из 39 кандидонов. только один уже это всё доказал, а шо будет со вторым буду посмотреть. и потому - первый не нравится мну, с особым пристрастием ))).
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Петро не надійся, що слідуюча ВР буде з недоторканістю. Мріяти не заборонено але якщо прогадаєш, будеш першим драпати з України!
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Порохоботы возбудились, думают что продлит их агонию
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им Барыга своим последним указом поднял тарифы в три раза
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порохоботы стоят в очереди за зряплатой. так денег нет, но вы держитесь.
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Президент Порошенко присвоїв Президенту Порошенку все що вкрав Президент Порошенко.

"Дякую", сказав Президенту Порошенку Президент Порошенко.
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А, что у порохоботов сегодня дембель?
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еще вчера наблюдалось прореживание свинят, и отсутствие традиционного для них свинобреда о мыролюбности и реформизме.
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Остаюсь в политике, чтобы... ну это... ну что бы на кичу не приземлили Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4832
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трохи полегше стало. е прохання, не считайте пороха дурнем. бо якщо вин так крав. як ви кажете, то невже не забеспечил би соби другий срок, а там и преемника?
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юра ты дурак , или просто уже безработный свиношнырь?
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увы сие невозможно. В Беларуси, например, больше половины населения голосует за Лукашенко, и то что он там накручивает проценты, он накручивает свыше 60 процентов. 60 у него есть стабильно, то есть крепкое большинство. Поэтому никто и не возмущается. А в Украине, 90 процентов его просто возненавидели, и подделать выборы тут уж никак не получится.
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Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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Оставим в стороне пэцин моральный облик-он известен. Интересно другое. Зебилы на жопу падают что его обязательно посадят. Понятно,что этого не случится. Их на@бали. Ну и что они будут визжать про "пианиста" в дальнейшем? Или отмазки будут лепить?
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этой стране на веку написано мучаться, видимо...
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шо збирається захищати Парашенка знає вся країна(нажитого непомірною працею неміряно), і таки захищати є шо. тільки якщо шановний пан зеленський не брехун, і в союзники по розбудові країни обрав народ а не олігархічно-злодійське шобло(як усі папереднікі), то захищати Парашенці, в першу чергу прийдеться свою дупу. дуже скоро все стане зрозуміло, научені.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОстаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
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