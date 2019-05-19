 Остаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

Об этом он сказал в своем прощальном обращении на посту Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Меня, конечно, беспокоит то, что позитивные изменения, там где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса Президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - сказал Порошенко.

"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве. Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что "ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций - мало".

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"Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда делала в течение 5 лет. Это то, что как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - отметил Порошенко и подчеркнул, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе.

"Стратегическая цель - к 2023 году подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить План действий по членству в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе ", - заявил Порошенко и подчеркнул, что верит в успех Украины и в ее европейское будущее.

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