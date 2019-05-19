EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Киевские новости
  1030  26
Все про:апелляция (373) Киев (17515) Лозинский (339) прокуратура (3510)

 Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского

Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в Киевском апелляционном суде решение Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец. По ее словам, решение обжаловано еще на прошлой неделе.

Она отметила, что во время судебного заседания не была должным образом проверена информация, поданная стороной защиты. В частности, к ходатайству не добавлено и во время судебного разбирательства не установлено, каким образом лицо доказало свое исправление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор ГПУ Куценко об освобождении из тюрьмы экс-нардепа Лозинского: "Он снова должен быть осужденным"

Адвокаты Лозинского приложили к документам грамоты и выдержки, в соответствии с которыми предприятие платит налоги в местный бюджет, что, по мнению прокуратуры не доказывает добросовестного отношения к труду и примерного поведения. Также в ходатайстве нет характеристик с места жительства, работы или из органов, осуществляющих за имеющим судимость лицом надзор, нет документов, содержащих основания и время фактического освобождения от наказания, данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в том числе о совершении или несовершении новых уголовных преступлений.

В прокуратуре считают, что более важна информация органа, который осуществлял надзор за Виктором Лозинским, относительно его поведения и реального исправления. Однако эти обстоятельства вообще не были рассмотрены в судебном заседании.

"Речь идет о лице, осужденном за тяжкое и особо тяжкое преступление, соответственно, эти обстоятельства суд должен был исследовать и проверить, а не только ссылаться на информацию стороны защиты. Поэтому считаем что данное решение не может оставаться в законной силе и подлежит отмене", - отметила Максимец.

Также читайте: Лозинский опроверг причастность к расследованию НАБУ по делу "Укрзализнычпостач"

Напомним, суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил В.Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений В.Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Таким образом, из 6 статей обвинения, по которым прокуратура передавала материалы дело в отношении В.Лозинского в суд, он был приговорен по двум статьям. Суд также обязал В.Лозинского возместить судебные издержки за проведенные экспертизы в сумме более 10 тыс. грн.

Апелляционный суд Киева 26 марта 2013 года смягчил приговор В.Лозинскому, уменьшив срок заключения на 1 год. Позднее Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, рассмотрев кассацию на приговор экс-нардепу, уменьшил срок его заключения на 4 года.

23 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко" - закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", согласно которому суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в СИЗО, как два дня отбытия наказания.

Читайте также: Вчера Лозинский вышел из тюрьмы, - Севрук

В январе 2016 года СМИ сообщили, что В.Лозинский подал документы на пересчет срока по "закону Савченко" и его ходатайство частично удовлетворено. 25 января состоялось заседание по пересчету срока В.Лозинскому, ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок были засчитаны 4 года и 36 дней, после чего он получил право на условно-досрочное освобождение.

Бориспольский райсуд Киевской области условно-досрочно освободил В.Лозинского. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Прокуратура обжаловала в кассационном порядке это решение. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Высший специализированный суд Украины отменил решение суда предыдущей инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127676
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не понимаю, что за хрень, если снять судимость за убийство, то он же, все равно, не перестанет быть убийцей. В чем соль?
 показать весь комментарий
 
 
ты правда такой наивный? если снять судимость - можно идти в раду или вааще гарантом стать! вспомни янека, он же был рецидивист, а стал гарантом Украины! а последняя судимость вааще за попытку изнасилования была. он же так к путлеру на крючок и попал, думал что все свои судимости (судебные дела в бумажках) в облпрокуратуре и в Киеве пожег и зачистил, а оказалось хрен там ! один экз. справ хранился в мацкве в архивах генпрокуратуры бывшего ссср. так его путлер за жабры и держал.....
 показать весь комментарий
 
 
соль в том, что это новые лица БПП! Скоро выборы....
 показать весь комментарий
 
У меня на заводе недавно свалил один начальник. И вот когда стало известно, что через неделю он свалит, его перестали бояться. Ему было сложно было перечить, зная что себе дороже будет. Он знал как надавить на разных людей. Знал их слабости. Действовал конечно часто не по уставу, но добивался своего на благо предприятия. Можно конечно спорить о методах, но поверьте: С таким "простым народом" по другому нельзя. Последнюю неделю ему пришлось ослабить хватку, ибо понимал, что кому-то потом "припомнить" уже не получится а главное понимал, что все его подчинённые это тоже понимают. Шансы быть посланным, возросли в разы. В так условиях он уже реально не мог делать свою работу с прежней эффективностью. Я это прекрасно наблюдал. Ангиология с командой Порошенко - более чем аналогичная.
 показать весь комментарий
 
Луценко на трибунеВерховной Рады кричал что Лозинский защищался и надо дать ему орден .
 показать весь комментарий
 
 
Ну, от, подивимося, як спрацьовує судова реформа, перш за все - кадрова. Бо апеляційні суди, на відмінну від першої судової інстанції, вже відносяться до категорії реформованих.
 показать весь комментарий
 
 
*****... Что это я прочитал?)) Оказывается, что можно снять судимость за убийство - надо доказать, что ты исправился... Это полный пистец.
 показать весь комментарий
 
 
все у нас можно, мой свояк заплатил и снял( тяжкие телесные). бо ружье регистрировал..страна такая попалась.нам. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 3106
 показать весь комментарий
 
а чего ж героя Украины не присвоили? а что грамоты и благодарности дают право убивать беззащитных людей? я не удивлюсь если он опять в раду намылился а потом и очередным гарантом станет!!! югик, это и есть твое правосудие? типа - какие ваши доказательства??? блин так противно что и говорить не хочется! зеля, ты тоже такой?
 показать весь комментарий
 
 
а че так? Портнов же сказал, - можно возвращаться!
Думаю с Коломойским уже все порешали!
 показать весь комментарий
 
 
Ну пока что с Петей и Гнойсманом Портнов все порешал. Зе еще даже булаву не получил. Да и Йугик Луценко не увидет в Портнове преступника как и не увидел что Бойко причастен к *вышкам Бойка*. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 9689
 показать весь комментарий
 
 
Да-да... давай больше зебильных сказок - ЭТО ВСЕ ПАПИРЕДНИКИ!
 показать весь комментарий
 
Сегодня еще послушаем, завтра президент зебилов уже все наладит... хотя... может оказаться что это НЕ ПРЕРОГАТИВА ПРЕЗИДЕНТА и зебилы опять будут в пролете!
 показать весь комментарий
 
Украина- це Европа. Убийство простолюдина господином преступлением не считается.
 показать весь комментарий
 
 
На кацапии казламордых вообще за людей не считают но тебя это как то не очень беспокоит!
 показать весь комментарий
 
Я не знаю что там у вас на кацапии но вижу что Украина не далеко ушла. Можно даже сказать глубже в яме сидит. На Кацапии за измену Родины или терроризм, убийство садят на 20-22года тюрьмы или пожизненно. В Украине же за аналогичное преступление год условно или вообще оправдают.
 показать весь комментарий
 
 
На кацапии садят всех подряд кто просто не угоден и "шьют" измену родине и тд, а когда своих не хватает то ловят чужих и им "шьют"!
 показать весь комментарий
 
Суров, ну ка расскажи мне несведущему, кого это вова путлер за измену родины посадил на пожизненно или хотя бы на 20 лет? очень интересно.....
 показать весь комментарий
 
Этот чувачек уже с год,как в друзья в Пейсбук просится ко мне, что ему ответить?? думаю.. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 8728
 показать весь комментарий
 
ипотентная прокуратура, одни потны. Ни одного дела в суде не выграла.
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже признать Лозинского жертвой политических репресий и наградить званием Хероя Украины!
Грязная, вонючая уголовщина, и публичная проституция власти! Может пора начинать разбираться со всеми "благодетелями" Лозинского? Как то судьями, прокурорами тюряжниками поселявшими его в камеру-люкс во время отсидки!
Пока должностное ублюдки не начнут нести реального наказания, толку в этом государстве не будет! Прокуратура оскаржила зняття судимості з екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 9193
 показать весь комментарий
 
Простивший преступника, становится сам преступником (Древний Рим)
 показать весь комментарий
 
Так это же самый честный, справедливый и неподкупный суд в мире. Украинский суд!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского
 
 
 
 
 
 вверх