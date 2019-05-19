 Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец. По ее словам, решение обжаловано еще на прошлой неделе.

Она отметила, что во время судебного заседания не была должным образом проверена информация, поданная стороной защиты. В частности, к ходатайству не добавлено и во время судебного разбирательства не установлено, каким образом лицо доказало свое исправление.

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Адвокаты Лозинского приложили к документам грамоты и выдержки, в соответствии с которыми предприятие платит налоги в местный бюджет, что, по мнению прокуратуры не доказывает добросовестного отношения к труду и примерного поведения. Также в ходатайстве нет характеристик с места жительства, работы или из органов, осуществляющих за имеющим судимость лицом надзор, нет документов, содержащих основания и время фактического освобождения от наказания, данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в том числе о совершении или несовершении новых уголовных преступлений.

В прокуратуре считают, что более важна информация органа, который осуществлял надзор за Виктором Лозинским, относительно его поведения и реального исправления. Однако эти обстоятельства вообще не были рассмотрены в судебном заседании.

"Речь идет о лице, осужденном за тяжкое и особо тяжкое преступление, соответственно, эти обстоятельства суд должен был исследовать и проверить, а не только ссылаться на информацию стороны защиты. Поэтому считаем что данное решение не может оставаться в законной силе и подлежит отмене", - отметила Максимец.

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Напомним, суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил В.Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений В.Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Таким образом, из 6 статей обвинения, по которым прокуратура передавала материалы дело в отношении В.Лозинского в суд, он был приговорен по двум статьям. Суд также обязал В.Лозинского возместить судебные издержки за проведенные экспертизы в сумме более 10 тыс. грн.

Апелляционный суд Киева 26 марта 2013 года смягчил приговор В.Лозинскому, уменьшив срок заключения на 1 год. Позднее Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, рассмотрев кассацию на приговор экс-нардепу, уменьшил срок его заключения на 4 года.

23 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко" - закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", согласно которому суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в СИЗО, как два дня отбытия наказания.

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В январе 2016 года СМИ сообщили, что В.Лозинский подал документы на пересчет срока по "закону Савченко" и его ходатайство частично удовлетворено. 25 января состоялось заседание по пересчету срока В.Лозинскому, ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок были засчитаны 4 года и 36 дней, после чего он получил право на условно-досрочное освобождение.

Бориспольский райсуд Киевской области условно-досрочно освободил В.Лозинского. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Прокуратура обжаловала в кассационном порядке это решение. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Высший специализированный суд Украины отменил решение суда предыдущей инстанции.