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 Политика Украины
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 Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства

Петр Порошенко поблагодарил украинский народ за высокую честь работать на протяжении пяти лет Президентом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Дорогие соотечественники! Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за высокую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием", - сказал Порошенко в своем обращении.

Он также подчеркнул, что особенно хотел бы поклониться защитникам Украины "за право, возможность и честь быть Верховным главнокомандующим".

По его словам, сейчас, когда еще не окончательно утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 глда. "Время все расставит по своим местам. Рано или поздно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - добавил Порошенко.

Читайте: Враг, не таясь, пытается использовать период смены власти в Украине, - Порошенко

По его мнению, Украина на не просто выжила, а находится сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, о чем свидетельствуют основные статистические показатели. 

"Украина мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию она надежно держит оборону на Востоке", - подчеркнул пятый Президент Украины.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией", - сказал Порошенко.

Также читайте: Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, - Порошенко

Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными.

Источник: https://censor.net.ua/n3127675
 
   
 Топ комментарии
 
Петя - народ дав оцінку твоїм потугам за часи нікчемної каденції 21-го квітня..
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Новороссию добробаты похоронили. Бенины в том числе.
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Порох! Давай, перемагай! підтримаємо! І, правильно: не дозволити зебілам звернути з курсу! Твою стратегічну мету (ЄС і НАТО) - втілимо!
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ну если послевоенные Япония, ФРГ, Южная Корея-рабы США, то я зголен.
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Что не говори а петя однотуровый на которого народ в 2014м возлагал столько надежд жиденько обгадился.
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Дякуємо за Томос.


Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 8769

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Шоколадное разочарование-кто мы? Да если бы не народ трындец уже бы был.. Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 5521
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Украиной правила Марина! Порошенко и его жена в точности повторяют судьбу Чаушеску (ФОТО, ВИДЕО).
Петр трусливый, алчный, циничный и недалекий. Марина крайне жестокая и не смотря на свой вид, принимает безумные решения
Все 5 лет каденции Петра Порошенко, страной на самом деле правила Марина Порошенко.
Петр Порошенко крайне трусливый, алчный, циничный и недалекий человек, что не скажешь о его жене Марине.
Все кто знает семью Петра Порошенко подтвердят, что главную скрипку в их семье играет Марина Порошенко и Петр Порошенко не принимает абсолютно никаких решений без согласия Марины.
Марина Порошенко крайне жестокая женщина и не смотря на свой милый вид, она принимает безумные решения.
Она выросла в очень богатой семье партийного функционера ЦК КПСС высшего звена и с самого детства Марина жила в другом мире.
https://ua24ua.net/ukrainoy-pravila-marina-poroshenkoi-ego-gena-v-tochnosti-povtoryayut-sudbu-chaushesku-foto-video/

🤔
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припиняйте захопленя і наркозалежність з портновськими важкими колесами з elise.com. Шкідливо для здоров'я.
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Скажу так: если бы не Добровольцы, Волонтёры и Верующие -- торчал бы ты щас, Пэтруха ... -- да ты и так торчишь -- банкрот и не Отец Народа! -- тебя реально -- обоссали и выкинули на обочину!
-- есть ещё шанс в Раде? -- но уже ж не покомандуешь... ... -- да и Юлька -- злая, как собака!
Я б свалил в туман -- в сиреневый... ...в мальдивско-филлипинский... *) -- шо б пристрелили -- но попозже...*)
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Запомните---на всякий случай. Единный казначейский счёт страны на 2014 г =108 тыс. гр апрель 2019=18 миллиардов гр. Минимальная зарплата на 2014 г =43 дол-345гр. На апрель 2019г =154 дол-3200гр. Золотовалютный запас на 2014г =5,5 миллиардов дол. На апрель 2019г =20,8 миллиарда дол. Реально построено и сдано каких либо предприятий на 2014 г =0! На апрель 2019г = 204 производства, от малых до нескольких заводов (оборонка тут не указана). Пусть пройдёт 5 лет---вот только дай то только БОГ что бы было что считать.
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«В ближайшие дни на Порошенко наденут наручники и посадят в клетку»- Срочное заявление Андрея Портнова (ВИДЕО)

https://elise.com.ua/2019/05/19/v-blizhajshie-dni-na-poroshenko-nadenut-naruchniki-i-posadyat-v-kletku-srochnoe-zayavlenie-andreya-portnova-video/
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припиняйте захопленя і наркозалежність з портновськими важкими колесами з elise.com. Шкідливо для здоров'я.
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Петя до завтра наверное сбежит, кому хочется на зону.
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Нарешті Ахмєдов написав щось під своїм прізвищем. Але посилання на сепарський сайт не випадкове.
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2/3 территории это сохранили?
А сколько потеряли трудолюбивых граждан?
А ВВП на душу населения ниже чем у Гондураса - тоже достижение?
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А он шо, принял процветающую страну и ***** ее апстену? Напомнить шо было 5 лет назад?
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И тут у 40 миллионов украинцев появилось непреодолимое желание подбежать и со всей дури дать Мародеру копняка под жопу
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Як же воно себе нахвалює . Ох і йолоп дурний.
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Все до него президенты были лучше. Хотя нет, все тупо были хуже, при чём при всех я жил и не был маленьким ********, а ты?
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Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными

Та ниче страшного, Мародер. Косюк, Ахметов, Фирташ, Медведчук и еще пару десятков твоих корешей в том числе и ты не ощутили болезненность твоих рехворм а даже наоборот. А от 40 миллионов населения... ну то такэ. впрочем выборы все показали...
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100%.І фальсифікації не допомогли брехуну-мародеру.
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порошенко-самий паскудний і брехливий президент. Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 3768
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Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными

Петя полагает,что народ просто не выдержал его "потужных" реформ. Надо дёрнуть его за нос, сбить с головы мальдивскую панаму, постоянно называть пуйловским агентом, поставить главой шоколадной империи психа-клептомана, наградить некоторых крыс, которые гадят на рошеновские торты званиями и орденами и главное неустанно брехать, что всё это только на благо самого ***** - может тогда дойдёт, почему он пролетел с таким разрывом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства
 
 
 
 
 
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