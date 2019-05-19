 Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Дорогие соотечественники! Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за высокую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием", - сказал Порошенко в своем обращении.
Он также подчеркнул, что особенно хотел бы поклониться защитникам Украины "за право, возможность и честь быть Верховным главнокомандующим".
По его словам, сейчас, когда еще не окончательно утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 глда. "Время все расставит по своим местам. Рано или поздно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - добавил Порошенко.
По его мнению, Украина на не просто выжила, а находится сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, о чем свидетельствуют основные статистические показатели.
"Украина мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию она надежно держит оборону на Востоке", - подчеркнул пятый Президент Украины.
"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией", - сказал Порошенко.
Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными.
Палатку сними!
Петр трусливый, алчный, циничный и недалекий. Марина крайне жестокая и не смотря на свой вид, принимает безумные решения
Все 5 лет каденции Петра Порошенко, страной на самом деле правила Марина Порошенко.
Петр Порошенко крайне трусливый, алчный, циничный и недалекий человек, что не скажешь о его жене Марине.
Все кто знает семью Петра Порошенко подтвердят, что главную скрипку в их семье играет Марина Порошенко и Петр Порошенко не принимает абсолютно никаких решений без согласия Марины.
Марина Порошенко крайне жестокая женщина и не смотря на свой милый вид, она принимает безумные решения.
Она выросла в очень богатой семье партийного функционера ЦК КПСС высшего звена и с самого детства Марина жила в другом мире.
https://ua24ua.net/ukrainoy-pravila-marina-poroshenkoi-ego-gena-v-tochnosti-povtoryayut-sudbu-chaushesku-foto-video/
🤔
🤗
-- есть ещё шанс в Раде? -- но уже ж не покомандуешь... ... -- да и Юлька -- злая, как собака!
Я б свалил в туман -- в сиреневый... ...в мальдивско-филлипинский... *) -- шо б пристрелили -- но попозже...*)
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https://elise.com.ua/2019/05/19/v-blizhajshie-dni-na-poroshenko-nadenut-naruchniki-i-posadyat-v-kletku-srochnoe-zayavlenie-andreya-portnova-video/
А сколько потеряли трудолюбивых граждан?
А ВВП на душу населения ниже чем у Гондураса - тоже достижение?
Та ниче страшного, Мародер. Косюк, Ахметов, Фирташ, Медведчук и еще пару десятков твоих корешей в том числе и ты не ощутили болезненность твоих рехворм а даже наоборот. А от 40 миллионов населения... ну то такэ. впрочем выборы все показали...
Петя полагает,что народ просто не выдержал его "потужных" реформ. Надо дёрнуть его за нос, сбить с головы мальдивскую панаму, постоянно называть пуйловским агентом, поставить главой шоколадной империи психа-клептомана, наградить некоторых крыс, которые гадят на рошеновские торты званиями и орденами и главное неустанно брехать, что всё это только на благо самого ***** - может тогда дойдёт, почему он пролетел с таким разрывом.