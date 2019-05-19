 Порошенко подвел итоги своего президентства: Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Дорогие соотечественники! Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за высокую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием", - сказал Порошенко в своем обращении.

Он также подчеркнул, что особенно хотел бы поклониться защитникам Украины "за право, возможность и честь быть Верховным главнокомандующим".

По его словам, сейчас, когда еще не окончательно утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 глда. "Время все расставит по своим местам. Рано или поздно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - добавил Порошенко.

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По его мнению, Украина на не просто выжила, а находится сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, о чем свидетельствуют основные статистические показатели.

"Украина мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию она надежно держит оборону на Востоке", - подчеркнул пятый Президент Украины.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией", - сказал Порошенко.

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Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными.