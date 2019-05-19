EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10756  541
Все про:обращение (241) Порошенко (17523) Президент (4263)

 Порошенко подвел итоги своего президентства: Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили

Петр Порошенко поблагодарил украинский народ за высокую честь работать на протяжении пяти лет Президентом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Дорогие соотечественники! Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за высокую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием", - сказал Порошенко в своем обращении.

Он также подчеркнул, что особенно хотел бы поклониться защитникам Украины "за право, возможность и честь быть Верховным главнокомандующим".

По его словам, сейчас, когда еще не окончательно утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 глда. "Время все расставит по своим местам. Рано или поздно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - добавил Порошенко.

Читайте: Враг, не таясь, пытается использовать период смены власти в Украине, - Порошенко

По его мнению, Украина на не просто выжила, а находится сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, о чем свидетельствуют основные статистические показатели. 

"Украина мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию она надежно держит оборону на Востоке", - подчеркнул пятый Президент Украины.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией", - сказал Порошенко.

Также читайте: Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, - Порошенко

Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными.

Источник: https://censor.net.ua/n3127675
 
   
 Топ комментарии
 
Петя - народ дав оцінку твоїм потугам за часи нікчемної каденції 21-го квітня..
 показать весь комментарий
 
Новороссию добробаты похоронили. Бенины в том числе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
здесь это где, на помойке где одни троли и малолетки?))) а вот ты точно не украинец а типичный хохол, завистливый, жадный, бздливый, ленивый
 показать весь комментарий
 
кацап в тебе раскрылся вполне. Даже мне это очевидно.
 показать весь комментарий
 
даже мне? а ты кто, тупой, тугодум, или очень умный что раскусил?)))) бараны, идите спать уже
 показать весь комментарий
 
Да это российский бот за 11 рублей сраку от дивана оторвать не может!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Эта вошь в спаме отдохнет. Не привык я жаловаться на убогих рашистов модератору. Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 5414
 показать весь комментарий
 
 
я же говорил что у тебя вместо головы телик? вот только жаловаться и остается)))
 показать весь комментарий
 
нормальны люди длжны уметь строить логические связи: за отобрать и поделить идет поедание детей. С очень небольшим лагом. И не сильно радоваться розкуркуленню: сначала раскулачивают тех, у кого две коровы, потом тех, у кого одна, потом всех загоняют в стойло. Ведь богатство относительно.
 показать весь комментарий
 
К сожалению,есть шанс что при Зебиле эта Новороссия ещё может воскреснуть
 показать весь комментарий
 
Где этот шанс? Не звизди!!! При Порохе- Роттердам +,Дюссельдорф+, Дизтопливо все поставки контролируются Медведчуком и откаты Пороху и еще много другого от чего волосы дыбом встанут и Новороссия покажется детским лепетом.
 показать весь комментарий
 
 
дизель труба и до майдана принадлежала медведчуку и что?))) идиот питерский
 показать весь комментарий
 
идиот питерский - це твоє двіоче прізвище ? ..))
 показать весь комментарий
 
 
сам дурак))))) господи, ну что вас малолеток дурных тянет сюда? сисек никто не показывает, что вы тут забыли?))
 показать весь комментарий
 
Ротердам это парафия Ахметова.Вы там на Лахте хоть минимально матчасть изучайте.
 показать весь комментарий
 
В этом правда, но 5 лет не дали результата для страны, тарифы выросли, цены выросли... гривна девальвировала, народ болеет - медицина не доступна... вот и все результаты. Кто слепой и не видит, сходите к окулисту.
 показать весь комментарий
 
вот всем что ты перечислил занимается президент?
 показать весь комментарий
 
 
У порохоботов Петро не отвечает за все плохое, но честь и хвала ему за все хорошее.
 показать весь комментарий
 
 
вот запомни этот пост, через месяц спишемся, ты мне за достижения зелинапишешь в этих направлениях
 показать весь комментарий
 
 
А с чего я должен о его достижениях писать? Я разве за него голосовал?
 показать весь комментарий
 
а был третий кандидат или у тебя права голоса нет?
 показать весь комментарий
 
Я обоих вычеркнул. Зе я не знаю совсем, а вот Петра знаю слишком хорошо.
 показать весь комментарий
 
Ылита, а кто по твоему Демчишина поставил министром энергетики с 2014 и который отказался от услуг японцев переоборудовать наши ТЭЦ на альтернативное топливо?
А Гонтареву кто назначил, которая гривну уронила в 3 раза ни с того, ни с сего. А кто Приват отжал, как гопник, обокрал банк, бюджет, а теперь народ пугает сказками про денационализацию?
Сядет Пэтя всерьез и надолго вместе со своими новоиспеченными генералами и прочей вошью на теле Украины!
 показать весь комментарий
 
 
А где ЖИТОМИРСКИЕ ЛАСОЩИ которые Порошенко рейдерским захватом при помощи сволочи Пашинского отжал у законного владельца?
 показать весь комментарий
 
 
в нормальной стране ветви власти разделены но в Украине всю власть узурпировал Порошенко и только он с олигархами все контролировал.Ну да ладно шло бы это на пользу стране так нет же он воровал сам и давал воровать за мзду олигархам.Там еще всплывет Стена Яценюка на которой "куля в лоб" украл сотни миллионов долларов.
 показать весь комментарий
 
 
в нормальной стране тебя бы уже посадили за ложь, порох воровал, предоставь доказательства и по сене так же. беня в наглую украл и все нормально, он патриот)))) какая то у вас логика хромая
 показать весь комментарий
 
 
в нормальной стране я с таким мусором как ты даже бы не общался.
 показать весь комментарий
 
 
ну понятно что у вас на рассее считают что вы элита а вокруг мусор))) у вас же хромосома лишняя, вы просто боги))
 показать весь комментарий
 
 
Тут все идет от противного. Порох не нравится, значит он воровал и дальше по списку.
Зеля нравится - и ему все прощается, даже то, что для Пороха притянуто за уши, а у Зели реально существует.

Одни и те же люди:
Пороху ставят в вину технический оффшор на 3000 - Зеленскому прощают реальные оффшоры на миллионы.
Пороха дрючат за арестованную Липецкую фабрику - Зеленскому прощают действующее кинопроизводство с финансированием от росбюджета.
И таких пунктов можно писать бесконечно.
 показать весь комментарий
 
 
За один парад во время Иловайского котла эту падаль нужно кончить. Пиши исчо... Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 5873
 показать весь комментарий
 
Парад был ДО Илловайского котла

Пиши исчо.
 показать весь комментарий
 
Посадил за минский стол Германию и Францию, пенсионера-убийцу Кучму, кума Уйла и террористов. Одному мне кажется странным такой выбор при наличии гарантов безопасности за 3й ядерный арсенал в мире!?
Все друзья Уйлостна за одним столом с Украиной! Почему нет результатов 5 лет? Никого это не удивляет, когда на руках Будапештский меморандум?
Германия тянет СП2, который лишит Украину 6 млрд совсем не гривен. Сименс турбины в Крым безнаказанно поставляет. Франция поддержала с Германией возврат голоса оккупанту в ПАСЕ... Мало того, Украина поставляет свет и сырье заводу Фирташа Титан в Крыму!
У кого война, ребята? О чем этот гандон тут 314т?
 показать весь комментарий
 
 
Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства

видится как бы наоборот,

лугандон сохранили, украину похоронили.

как сохранили лугандон??
ну так понятно как,
ежедневно возили макароны бесплатные ахметова, платили зарплаты в бамбас,
ну и пускали 45 000 данецких через 6 пропускных пунктов имени жебривскаго
за укр калбасой и пенсиями.

обратно кажэдый день получали убитых укр солдат,

получили за 5 лет 5000.

за 5 лет в бамбасе должно было все зарасти травой-муравой.

как в чернобыле,

ну за такое сохранение и пшел вон.
 показать весь комментарий
 
 
Знаем, кто из Новороссии сделал Новоотсоссию в 2014, и кто чем занимался, когда офшоры открывал, вместо того, чтобы Украину защищать!
Украинский народ! Волонтеры и добровольцы ценой своей жизни отстояли! И Коломойский, который реально впрягся своими живыми деньгами заправлять танки и бтры, содержать несколько добробатов и награды за головы террористов и технику платил, не как трус Муженко с Гелетеем Иловайским, а по честному платил!
 показать весь комментарий
 
 
Тебя осталось похоронить, мародёр и предатель!
 показать весь комментарий
 
 
Спецiально пишу на RU-мовi щоб вата зрозумiла:
Прочитав много постов хочу сказать что - Украина превыше всего, независимая, свободная и демократическая. И никто не позволит её ''слить'' каким то лаптемордым существам мордора - потому что это не позволят ни армия, ни националисты бандеровцы, ни народ.
Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 7824
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо, 🇺🇦 Пётр Алексеевич 🇺🇦за всё.
 показать весь комментарий
 
А почему так скромненько ? Куда пропало Порошенко = Украина.
 показать весь комментарий
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подвел итоги своего президентства: Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили
 
 
 
 
 
 вверх