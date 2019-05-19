 Порошенко подвел итоги своего президентства: Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Дорогие соотечественники! Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за высокую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием", - сказал Порошенко в своем обращении.
Он также подчеркнул, что особенно хотел бы поклониться защитникам Украины "за право, возможность и честь быть Верховным главнокомандующим".
По его словам, сейчас, когда еще не окончательно утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 глда. "Время все расставит по своим местам. Рано или поздно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - добавил Порошенко.
По его мнению, Украина на не просто выжила, а находится сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, о чем свидетельствуют основные статистические показатели.
"Украина мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию она надежно держит оборону на Востоке", - подчеркнул пятый Президент Украины.
"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией", - сказал Порошенко.
Также он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными.
А Гонтареву кто назначил, которая гривну уронила в 3 раза ни с того, ни с сего. А кто Приват отжал, как гопник, обокрал банк, бюджет, а теперь народ пугает сказками про денационализацию?
Сядет Пэтя всерьез и надолго вместе со своими новоиспеченными генералами и прочей вошью на теле Украины!
Зеля нравится - и ему все прощается, даже то, что для Пороха притянуто за уши, а у Зели реально существует.
Одни и те же люди:
Пороху ставят в вину технический оффшор на 3000 - Зеленскому прощают реальные оффшоры на миллионы.
Пороха дрючат за арестованную Липецкую фабрику - Зеленскому прощают действующее кинопроизводство с финансированием от росбюджета.
И таких пунктов можно писать бесконечно.
Пиши исчо.
Все друзья Уйлостна за одним столом с Украиной! Почему нет результатов 5 лет? Никого это не удивляет, когда на руках Будапештский меморандум?
Германия тянет СП2, который лишит Украину 6 млрд совсем не гривен. Сименс турбины в Крым безнаказанно поставляет. Франция поддержала с Германией возврат голоса оккупанту в ПАСЕ... Мало того, Украина поставляет свет и сырье заводу Фирташа Титан в Крыму!
У кого война, ребята? О чем этот гандон тут 314т?
видится как бы наоборот,
лугандон сохранили, украину похоронили.
как сохранили лугандон??
ну так понятно как,
ежедневно возили макароны бесплатные ахметова, платили зарплаты в бамбас,
ну и пускали 45 000 данецких через 6 пропускных пунктов имени жебривскаго
за укр калбасой и пенсиями.
обратно кажэдый день получали убитых укр солдат,
получили за 5 лет 5000.
за 5 лет в бамбасе должно было все зарасти травой-муравой.
как в чернобыле,
ну за такое сохранение и пшел вон.
Украинский народ! Волонтеры и добровольцы ценой своей жизни отстояли! И Коломойский, который реально впрягся своими живыми деньгами заправлять танки и бтры, содержать несколько добробатов и награды за головы террористов и технику платил, не как трус Муженко с Гелетеем Иловайским, а по честному платил!
Прочитав много постов хочу сказать что - Украина превыше всего, независимая, свободная и демократическая. И никто не позволит её ''слить'' каким то лаптемордым существам мордора - потому что это не позволят ни армия, ни националисты бандеровцы, ни народ.