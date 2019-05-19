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 С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 19 мая с полуночи до 18:00 вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как уточняют в пресс-центре Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Новгородского) и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (у Водяного), передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм (вблизи Золотого-4) и крупнокалиберных пулеметов (у Золотого-4 и Новогригорьевки).

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении пресс-центра.

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 18 мая на Донбассе ранены четыре воина, два наемника РФ уничтожены, террористы 18 раз обстреляли позиции ВСУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127671
 
 
 Топ комментарии
 
Доречи гарний приклад,ГДР,це така сама Наротна Республіка,як зараз ДурНР та ЛохНР,і як тільки мацква забере свою армію,як зробила у ГДР,ніякої війни не буде.
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Ksenia VB - за те, стала відома программа кенГурації боха Зебілів Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2534
Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 8556
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К кенгурации готовятся или к прямым переговорам
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на самом деле невозвратные потери есть
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Ksenia VB - за те, стала відома программа кенГурації боха Зебілів Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2534
Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 8556
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та ні, то реальна кацапура написала.
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-- та, нормально всё -- токо ГДР, иногда обстреливает ФРГ -- но мы ж братские народы!
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Доречи гарний приклад,ГДР,це така сама Наротна Республіка,як зараз ДурНР та ЛохНР,і як тільки мацква забере свою армію,як зробила у ГДР,ніякої війни не буде.
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--так они и щас такие гордые -- шо у них зарплаты ниже, а цены выше... ....был тут в Берлине недавно -- показания сдавал...*)
...причём, поезд от меня уехал -- со всеми шмотками -- я на перрон покурить вышел...
Да, нормально -- без денег, документов и прочего -- я ж не пропал! *)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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