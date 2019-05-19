 На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ".

В какой-то момент оставшись один в помещении, гражданин Украины совершил побег. Заметив человека, бегущего в сторону контролируемой правительством Украины территории, пророссийские наемники, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других гражданских лиц, которые ожидали пересечения линии разграничения, открыли по нему огонь на поражение", - говорится в сообщении.

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Получив ранение, гражданин вышел на автодорогу сообщением Октябрь - Гнутово, где был замечен водителем автомобиля, который доставил раненого на КПВВ "Гнутово". Здесь пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил оказали ему домедицинскую помощь и проинформовалы медиков и полицейских.

В дальнейшем мужчину с ранениями руки и поясницы доставили в одно из лечебных учреждений Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств происшествия с гражданином работают представители правоохранительных органов.

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