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 На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ. ФОТО

В Донецкой области на КПВВ "Гнутово" привезли мужчину, получившего ранения при побеге с блок-поста наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На КПВВ Гнутово пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ 01

"18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ".

В какой-то момент оставшись один в помещении, гражданин Украины совершил побег. Заметив человека, бегущего в сторону контролируемой правительством Украины территории, пророссийские наемники, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других гражданских лиц, которые ожидали пересечения линии разграничения, открыли по нему огонь на поражение", - говорится в сообщении.

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Получив ранение, гражданин вышел на автодорогу сообщением Октябрь - Гнутово, где был замечен водителем автомобиля, который доставил раненого на КПВВ "Гнутово". Здесь пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил оказали ему домедицинскую помощь и проинформовалы медиков и полицейских.

На КПВВ Гнутово пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ 02

В дальнейшем мужчину с ранениями руки и поясницы доставили в одно из лечебных учреждений Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств происшествия с гражданином работают представители правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127670
 
   
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Вирвався на волю,не всі бажають жити під окупантами.
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Пора бы наказать виновных в сдаче Крыма ,в Илловайской и Дебальцевской трагедиях ,надо очень серьёзно разобраться со всеми этими делами а минский сговор это вообще чистой воды Измена Родины ,пора бы уже этими вещами заняться всерьёз ..
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я думаю очень скоро начнутся эти действия. И акции по возвращению крыма, без крыс и русни конечно. А дамбасня вся просто пойдет на зашквар.
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Шо-то у меня тоже есть такие предчувствия ...
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Ну вот виновник Илловайской трагедии как раз прилетел с Герцлии - начинай его наказывать! На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ - Цензор.НЕТ 576
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Завтра клован кенгурируется и сразу накажет...1 прекратить стрелять,2 тамженашилюди,3 онижеповстанцы,73% вы такую шнягу накуралесели... ну теперь ловите.......
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Здачу Крыма? А других вариантов там не было. Представь себе если бы на территории СССР стояли вооруженные до зубов части немцев с флотом, а половина населения поддерживала бы их. Немецкие и советские офицеры жили рядом, а в некоторых случаях даже на одной площадке. Как ты думаешь чем бы все это закончилось?
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Подавшие на российский паспорт граждане ДНР и ЛНР называют себя счастливчиками
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ddlxk_2nw
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Он житель Шахтерска, переехал в Мариуполь - мож за вещами ездил к покинутому дому или могилки проведать - кто его знает.
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"боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене"

Оккупанты вместе с изменниками обвиняют оставшихся лояльными в измене? Измене кому и чему?
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Это с его слов, а так мутная история. Он может в розыске, а сейчас новые документы справит.
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Это одно из объяснений того, что житель Мариуполя мог там делать.
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Щось пізно він біг, як пишуть - на волю. Мутний чувак. Краще б не рятували.
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От дивлюсь я на цих "біженців" у розквіті сил і думаю: "А що ж ти не пішов відвойовувати своє місто , вулицю, будинок? ". Чого за нього мають це робити хлопці з неокупованих територій? І якось стає байдуже його доля.
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Удачно пацан проскочил -- два касательных, судя по фоткам... и не из АК 74. ? ...а то бы -- фарш был...
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Молоток мужик не стал ждать подвала, дал деру!
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Госстат Украины выяснил, что на 100 умерших украинцев приходится 48 рожденных
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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