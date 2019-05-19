 Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посольством Украины направлена ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сказал Кирлич.

По его словам, украинский МИД также поручило Посольству Украины в АРЕ безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации.

Данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

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Капитан танкера Виталий Нестеренко 18 мая сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По его словам, жизнь экипажа под угрозой, их фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

Танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить в неизвестный капитану терминал. Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение в Интерпол, ИМО, МОТ, ООН и другие соответствующие организации.

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