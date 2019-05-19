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Все про:Египет (666) МИД (4987) моряки (737) Кирилич Василий (32)

 Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту

Посольство Украины в Арабской Республике Египет направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посольством Украины направлена ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сказал Кирлич.

По его словам, украинский МИД также поручило Посольству Украины в АРЕ безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации.

Данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

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Капитан танкера Виталий Нестеренко 18 мая сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По его словам, жизнь экипажа под угрозой, их фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

Танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить в неизвестный капитану терминал. Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение в Интерпол, ИМО, МОТ, ООН и другие соответствующие организации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127669
 
 
 Топ комментарии
 
"Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По их данным, экипаж состоит из 31 человека, среди которых "17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана".
По информации фонда, моряки, что судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018! года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец."
Уже 5 месяцев прошло, а только теперь вспомнили.
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Что же вам мешает? Я просто вижу, как вы на белом коне въезжаете в Каир! Вперьод, наш герой, смелее!!!

А мы уже за вами следом... Потом...
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Что нам не по дороге, вам не нужно бояться! Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 7554 Это исключено.

Лично вот вы, когда собираетесь делать Украину ВЕЛИКОЙ???
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Все обнаглели при пэтином попустительстве ,пора это исправлять и делать Украину ВЕЛИКОЙ !!!
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Что же вам мешает? Я просто вижу, как вы на белом коне въезжаете в Каир! Вперьод, наш герой, смелее!!!

А мы уже за вами следом... Потом...
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Э нет,боюсь что нам не по дороге ,вам за мальдивским мерзавцем ,но я не уверен,что на всех хватит мест в его самолёте ,да и вряд-ли он вас с собой позовёт... Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту - Цензор.НЕТ 4928
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Что нам не по дороге, вам не нужно бояться! Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 7554 Это исключено.

Лично вот вы, когда собираетесь делать Украину ВЕЛИКОЙ???
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Лично мной первый шаг уже сделан,упырёк шоколадный лично мной помножен на ноль и я для этого постарался на славу,дальше будет легче.. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 1282
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Эххх, дать бы вам наган, да? Вы бы быстро всех счастливым сделали!
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Это одно, из той породы, которых запираешь в комнате, даешь два чугунных ядра и одно они умудряются потерять, а второе поломать.
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настоящий панамский патриот убился бы об стену и причин много - пороха погнали да ещё и панамский танкер с нефтью тормознули.
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Ключевое было не наган, а ваши действия. Ну да ладно, слив защщитан. Возьми на полке пирожок.
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Великой? Это какие-то кацапские замашки, нас ваше вяличие не колышит
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Странно ,ты не хочешь,чтобы Украина была Великой Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 8573 ну тогда ты или недоделанный мудак,либо враг Украины,как видишь выбор невелик,но третьего тут не дано ..
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Комплекс "вяличия" украинцам не своственен - это чисто кацапская мулька. Если ты мечтаешь о величии - значит ты не украинец, а кацап, заблудившийся в Украине.
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Я же сказал,третьего варианта нет ,ты или ольгинец или дурдомовец а ты тут задом виляешь. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 8178
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Та да) Уже завтра наступит кінець епохи бідності)))
С завтрашнего дня будет колбаса по 2.20))
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Это Беларусь -- Гродно, прям сегодня...
Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту - Цензор.НЕТ 1825

...кому послать ноту на беларуском языке?
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на кого донести ? на стадо не мытых обезьян ?
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Иранскую нефть вез через Суэцкий канал...
Все это жу-жу неспроста.
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Это хороший вариант
Вариант похуже наркота.
Треба дочекатися.
И что-то вылезет.
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Как "Мистраль" купили, так вообще обнаглели фараоны.
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Судну 28 лет уже. Сейчас под Панамским флагом.
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Есть ещё один-"Судно SEASHARK (IMO: 9298193, MMSI (идентификационный номер станции): 211135000) - Нефтеналивной танкер, спущенное на воду в 2004, ходит под флагом государства Germany. SEASHARK имеет размер в длину 178м и ширину 28м"
Сейчас находится у берегов Германии.
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"Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По их данным, экипаж состоит из 31 человека, среди которых "17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана".
По информации фонда, моряки, что судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018! года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец."
Уже 5 месяцев прошло, а только теперь вспомнили.
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Ничего себе иск. Это же ракет.
56 лямов это покруче чем сомалийские пираты.
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"сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна" - может потому что заплыл в районы курортов?
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Надо президента туда послать на ракетном катере "Прилуки", заодно и отдохнёт.
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Бороться с государственным рекетом очень просто, вдруг "вспомнить", что в Египте не безопасно для туристов из Украины (там орудуют исламисты) и ввести официальный запрет на любое пассажирское сообщение, также продажу путевок всем турфирмам Украины в Египет, а особо ушлых граждан предупредить, что при пересечении украинской границы с штампом египетской пограничной службы (после определенной даты) проверять будут "с особым пристрастием на подозрение в терроризме", тщательно и долго (вплоть до всех физиологических отверстий и обязательного ренгена)!
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Сначала у себя там поборись, советчик из Турецкой автономии.
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тормознули Панамский танкер.... за нападение на буксиры такой реакции не было, а танкер шёл в Египет и прибыл в Египет
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Сегодня по океанам плавают лоханки с мазутом и нефтью, готовые развалиться на ходу. Вся нефть - в море. Вы никогда не видели берега, залитые мазутом вот с таких танкеров? НЕ видели погибших в мазуте птиц, со склеенными намертво перьями?
Так что не Египту надо эти сраные ноты направлять, а беречь СВОЙ флот, чтобы украинцы не плавали по морям-океанам на фуй знает каких и чьих лоханках. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 5632
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Скорше за все вони хотіли нафту переливати в морі-всі дурні,а вони одні мудрі.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту
 
 
 
 
 
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