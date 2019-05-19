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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1284) инаугурация (338)

 Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая

Пресс-служба новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского обнародовала короткую программу торжественных мероприятий по случаю его вступления в должность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце у него запланировано участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

С 11.20 до 11.50 Президент Зеленский и Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

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Затем, до 13.30 глава государства будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность Президента Украины. А с 14.30 у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.

Напоминаем, Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.

Смотрите также: Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3127668
 
   
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Головне - баригу відразу ж взяти під варту. Щоб не втік.
Ну і всіх підбарижників потрібно оголосити невиїздними. Щоб потім не шукати їх по всьому світу.
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...тогда быстренько рули на заправку - и за дело...

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в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании по случаю принесения присяги Президентом Украины.

Не понял, так а кто присягу будет принимать Разумков или Коломойский?
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Пупкин, так ты у своего президента спроси Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 7822


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У порохососовсплошная истерика. Слезы и сопли... классическое погружение в душу хозяина..
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Годі вже постити дурню якогось "25%-во розумового" про сторожа отари. Народ України - не вівці, і тільки довбням Петровим то не дано було второпати. За що і відхватили копняка під зад.
Ще б казочку про лиса, що стереже курник запиляли, казкарі, блін.
Українцям нормальний лідер потрібен, а не брехливий колгоспний крадій.
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Порох как раз и был волком(регионалом) в шкуре нормального украинца. Единственное почему не развалил страну а сохранил - бизнес.
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Ну, вопервых не инаугурация, а кенгурация, и не Зеленского, а Узеленского.
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Так що, майбутнього президента дуРашки Галустяна на інавгурації не буде???
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подожди, если Узеленского получится хоть какие улучшения и хоть какие то должны получится, то весьма возможно гарик надо делать ноги из расеиики и жить там где нет всемирно известных шпилей с часами.
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PaYkk‏ @PaYkk_ 4 ч.4 часа назад

По инсайдерской информации на кенгурации этого самого Зеленского дорожку тама будут не стелить, а таки насыпать.
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ну что свиношныри. сегодня у вас последняя возможность просраться на цензоре. завтра у вас , заднеприводных любителей мыролюбства и реформизма начнется массовый падеж. Соевая чума свиней так сказать.
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Вони це відчувають й тому лютують!))) Такі кумедні! Вже напропалу путінські методички шпарять не ховаючись!
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Місяць вже мова, дали кашкет булаву, і вперед хай занімаеться, ато мусолять там, така подія як то заживем як данії.
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🐷ботики, веселіше рюмсаємо над трупиком
кондитера!
🤣
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Было бы здорово им завтра включить "Рейнов из Кастамере" вместо гимна Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 1562
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Что то я не понял - а как же встреча с "народом" до церемонии в парке? ну он же приглашал всех желающих. не нашлось таковых или опять нае..ал?
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встречу отменил - позвал и потом не сообщая отменил.
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Скажите, а номер с игрой на рояле в программе есть???
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Порохоботи нас лякають що Коломойський всю Україну собі забере...
Невже в Ахметова???
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Может и у Ахметова, за это собственно и Януковича выгнали так что...
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У ахметки это слелать сложно...а у таких как ты легко...
Догадайся с трех раз ..кого будет стрич Беня...ахметку...или таких как ты...
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Посоны, посоны!!! Караул, нас раскрыто! Срочно раскусываем карамельки с цианидом (сарказм!!!!). Надежда, не Савченко, в опасности.
Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 8734
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не успел зеля прийти казна уже пустая?
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- Что это там плавает на поверхности? Уж не...
- Вы догадались! Это Ылита 🍫общества!
🤗
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Одна, чем-то похожая на шоколадную Ылита, сейчас называется ОРДЛО🙄
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надеюсь Узеленский на лисапеде будет передвигаться?
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На бенином и кацапском херу он будет вертется, теперь у него только такие передвижения будут...
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Ніколи ще народ не чекав із таким нетерпінням та надією інаугурації обраного Гаранта!
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Сколько живу в этой стране, такого позорища еще небыло... мммдааа...
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Стандартная инаугурация.
Надежда, что Зе и Ко именно те, кто сможет очистить Власть от забетонированых там представителей всех мафиозных кланов, увы, почти отсутствует, но, если референдумы по многим вопросам будут в Украине частыми, как обещал Зеленский, то это будет потихоньку создавать хотя бы реальную, а не фейковую демократию, какую после Майдана создала эта Рада и шоколадный Торт..
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зайди с детьми в магазин сладостей или игрушек, и устрой референдум. только плати сама
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как, пусть дети голосуют что они хотят купить
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Боты, вам спокойно не сидится там на ваших собако-фермах? Все проливаете своим жидким калом.
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раскрой глаза, вон ниже картинки с порохом, кто их постит, а?
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Завтра буде якийсь знак з гори. Дивимось уважно.
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З приводу нарікань на низький рівень представників іноземних держав на церемонії інавгурації- не парьтеся панове : головне що б Жека лисий в дрес-коді ***** буде обо'язково!
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Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
Вчера в 13:59 ·

Прохолюби рішуче і ультимативно вимагають від Володимира Зеленського зробити все те, що самі раніше називали зрадо#@бством, все те, що п'ять років відмовлявся робити Порошенко, всі те, від чого вони весь час намагалися відбилити свого хазяїна. Навіть круті відео на телеканалах оплатили.
Як були прикоритними запроданцями, так і залишилися.
Йдіть nach Рошен. І всю свою ультимативність і "рішучість" запхайте самі собі куди поглибше.
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Нічого-нічого. 21 сяде 100%. Не буде ж наш зе звиздіти, і не лохи ж за нього голосували. Він реальний герой проти олігархів. Сказав - значить зробить. Спимо спокійно.
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Самое фиговое в этом всем, что последняя серия игра престолов сегодня... Теперь 5 лет ниче кроме пенисовых пианистов нипасматреть.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая
 
 
 
 
 
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