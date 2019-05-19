 Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу.
С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце у него запланировано участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины.
С 11.20 до 11.50 Президент Зеленский и Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.
Затем, до 13.30 глава государства будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность Президента Украины. А с 14.30 у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.
Напоминаем, Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.
Ну і всіх підбарижників потрібно оголосити невиїздними. Щоб потім не шукати їх по всьому світу.
Не понял, так а кто присягу будет принимать Разумков или Коломойский?
Ще б казочку про лиса, що стереже курник запиляли, казкарі, блін.
Українцям нормальний лідер потрібен, а не брехливий колгоспний крадій.
По инсайдерской информации на кенгурации этого самого Зеленского дорожку тама будут не стелить, а таки насыпать.
кондитера!
🤣
Невже в Ахметова???
Догадайся с трех раз ..кого будет стрич Беня...ахметку...или таких как ты...
- Вы догадались! Это Ылита 🍫общества!
🤗
Надежда, что Зе и Ко именно те, кто сможет очистить Власть от забетонированых там представителей всех мафиозных кланов, увы, почти отсутствует, но, если референдумы по многим вопросам будут в Украине частыми, как обещал Зеленский, то это будет потихоньку создавать хотя бы реальную, а не фейковую демократию, какую после Майдана создала эта Рада и шоколадный Торт..
Вчера в 13:59 ·
Прохолюби рішуче і ультимативно вимагають від Володимира Зеленського зробити все те, що самі раніше називали зрадо#@бством, все те, що п'ять років відмовлявся робити Порошенко, всі те, від чого вони весь час намагалися відбилити свого хазяїна. Навіть круті відео на телеканалах оплатили.
Як були прикоритними запроданцями, так і залишилися.
Йдіть nach Рошен. І всю свою ультимативність і "рішучість" запхайте самі собі куди поглибше.