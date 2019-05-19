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 Программа инаугурации Зеленского 20 мая

Пресс-служба новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского обнародовала короткую программу торжественных мероприятий по случаю его вступления в должность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце у него запланировано участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

С 11.20 до 11.50 Президент Зеленский и Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

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Затем, до 13.30 глава государства будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность Президента Украины. А с 14.30 у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.

Напоминаем, Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127668
 
   
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выступление перед иностранными делегациямиСтала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая - Цензор.НЕТ 7741
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А що нормальні ?)) з такими землями , з таким ...роз положенням , після двох майданів .. все прос- ирати ?))
Яка Польша була в 90 і яка тепер ? А Прибалти ?? І що цікаво.. самі виберають лідерів ,
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Тобто, за ПО проголосували десь відсотків 12% виборців? П'ять років обіцянок під хвіст.
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Звиванням московських орків задоволений.

Отже - рішення підтримати нового президента правильне.
Вітаю всіх притомних!
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Программа сегодняшнего дня-то такое. Где программа работы хотя бы на 100 дней? Или кенгурация и банкет-это все, о чем грезилось Зе?
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Всем нужна помощь в продвижении. Даже президенты с этого начинали. И теперь каждый может развиваться в интернете,и выходить за его пределы
https://onpage.com.ua
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма инаугурации Зеленского 20 мая
 
 
 
 
 
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