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 Герой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился. ФОТО

Сегодня, 19 мая, во Львове женился герой войны на Донбассе, участник "Игр Непокоренных" Сергей Калитюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форпост.

Герой АТО, участник Игр Непокоренных десантник Калитюк женился 01

Сергей Калитюк - украинский десантник, младший сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

Герой АТО, участник Игр Непокоренных десантник Калитюк женился 02

19 июня 2014 года в 4:00 началась военная операция, целью которой было выдвижение в глубину территории, уничтожение укреплений боевиков в районе пгт Ямполь и освобождение населенных пунктов. Из Красного Лимана отправились подразделения десантников, которым была поставлена ​​задача взять штурмом укрепленный блокпост "Марс" российско-террористических группировок, провести "зачистку" в пригороде Ямполя, захватить и удерживать ключевые точки, в частности мост через Северский Донец.

На рассвете силы сводного штурмового отряда десантников вышли выполнять задачи при поддержке артиллерии. Первый штурм был неудачным, - десантники попали в засаду. Террористы пропустили две машины колонны и взорвали на управляемом фугасе третью - машину управления 1В119 "Реостат". В результате взрыва командир батареи Роман Прищепа получил ранение в шею, механику-водителю Антону Воленко оторвало руку, старший сержант Максим Коваль получил осколочные ранения, остальные - контузии.

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Младший Сержант Калитюк получил контузию, но спрыгнул с машины в сторону лесополосы и начал вести бой. Во время боя Калитюк получил одну пулю в голову (повредив череп), над левым глазом, и несколько пулевых ранений в спину, отнялись ноги. Четыре 9-мм пули повредили правую лопатку, пробили легкое, печень, лимфоузел, ребра, задели позвоночник.

26 июля 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Калитюк был награжден орденом "За мужество" III степени.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127667
 
   
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За такий подвіг дають зірку Героя України а не ордени, але свінобарига не давав нагород справжнім Героям! Новий Президент це виправить і Герої України отримають свої нагороди!
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Боже!
Дай їм обом щастя (бо сила і мужність у них вже є)
Благослови на міцну родину і бажану дитину
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Вітаю молодят )))
Щоб кохали одне одного, поважали, підтримували.
Щоб народили та виховали діточок Герой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился - Цензор.НЕТ 5573
Нехай родина буде щасливою, заможньою.
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Кто в курсе, белое облачение - это какая церковь?
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термос, абырвалг, парашенка,
амиямовавира...
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порадуйся за молодоженов и не лезь с своей политикой
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГерой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился. ФОТО
 
 
 
 
 
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