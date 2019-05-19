 "Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", - Зеленский

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ .

"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.

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