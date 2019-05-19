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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1284) День памяти жертв политических репрессий (12)

 "Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", - Зеленский

В День памяти жертв политических репрессий Украина вспоминает уничтоженных советской властью и борется за освобождение пленников Кремля.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ .

"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.

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Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127662
 
   
 Топ комментарии
 
вот и начались отмазки портнова, азарова, яныка и прочих рыгоаналов, драпанувших в московию... "Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4784
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ну может хоть завтра увидим, наконец, а может даже услышим, может даже без шестисекундной задержки, самого Владимира Александровича Настоящего..)
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А ты шо, не видел его? Серишь тут сутками.
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кацап, что ты тут делаешь?..
научись пользоваться бумагой, для начала хотя бы туалетной, прежде чем забивать интернет своим "творчеством" "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7973
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Не увидим... он когда на пианине играет то писюна не видно...😪
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Не увидим... он когда на пианине играет писюна не видно😭
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И начнемсс конечно же с неприсьедования ноого молодого лица портнова...
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А разве его еще не арестовала генегальная пгокугатуга под предводительством генегального кума без образования?
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Прокуратура ждёт пока завтра после инаугурации, в Мариинском парке, под шашлыки Топаз даст приказ на аресты. Прокурор без образования, ему простительно, что без прямых приказов ничего делать не может. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7993
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Кто же такого прокурора назначил? Чей он протеже?
Чем он занимался на своем высоком посту?
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Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Источник: https://censor.net.ua/n3127662 хм??эт новый сценарий??(теперь янукович будет рассказывать как бухал с президентом?? "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7728 )(если правильно понимать то янык-узник кремля, в первых рядах,,героем"вернётся!!)дожились!! "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7728
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Мой лучший Друг -- Миша Маргулис -- тоже киевлянин, но "майданутей", ещё круче, чем я! *)
Грит: Не могли найти в Украине нормального умного еврея? -- нашли жида...
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Такими темпами мы скоро увидим отмену приговора Овощу. А фигли - политическая же статья.
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це вже ясно. Приїзд Портнова - це знак, що буде готуватися правова основа для повернення Януковіча.
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Нормально. Раз 75 процентов голосовали за новую политику, за новые лица, пусть получают эти лица по полной. Разумков, Богнан , Портнов.......... ну и далее по списку. Я не против. Чем раньше, тем быстрее прозреют.
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Кто нибудь видел хоть одно видео о будущем страны с этим клоуном?
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нет у страны будущего с этим недоразумением! "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1268
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Все видели. Не просто видео, а целый сериал. Столько лет по кругу крутили. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7671
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Интересно, кто профессионально сильнее, Портнов или Богдан?
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Чим банда пороха краща від того ж Портнова?
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Давай уже Яйнуковощ,повертайся, тут наш новообраний тобі сигнал посилає.
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в украину вернулся портнов, ждем яныка)))) зе обещал вам новые лица, а новое это хорошо забытое старое)))) на осень предрекают дефолт, правильным курсом идем
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думаю через год 73% будут пороха на коленях просить вернуться)))) хотя вышевата ничем не отличается от ваты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", - Зеленский
 
 
 
 
 
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