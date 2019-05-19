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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17510) День памяти жертв политических репрессий (12)

 Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступил на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, вглядываясь и в прошлом, и в день завтрашний. Многонациональные захоронения "Быковнянских могил" красноречиво напоминают нам, что разрушительная волна антигуманистической политики еще в прошлом веке вышла за рамки национальных или иных общественных групп, уничтожая на своем пути жизни и судьбы ни в чем не повинных людей", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул: "Совместными усилиями международного сообщества должны быть обеспечены гарантии недопущения реванша тоталитарных режимов теперь и в будущем. Это - наша консолидированная ответственность перед потомками. Это будет наиболее достойным уважением памяти тех, чьими жизнями оплачено наше мирное настоящее. За цивилизационный прогресс, за возможности строить мировое пространство с открытыми границами, за право современного человека свободно и успешно развиваться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий

Президент отметил, что точных данных о количестве жертв Быковнянского леса нет до сих пор. "По данным ученых, речь может идти о 30-35 тысячах погибших, по некоторым оценкам - до 100 тыс. Украинская интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых чисток, бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов - перечень категорий людей, которые нашли здесь свой последний покой, очень длинный ", - сказал Порошенко.

Глава государства объявил минуту молчания в память о жертвах политических репрессий.

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"Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу. Вечная память тем, кто похоронен в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами", - сказал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3127660
 
   
 Топ комментарии
 
Ну да, твоё президентство нам дорого стало
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Та заткніть кляпом цього брехливого порошенку.
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Ти мародер зі своєю шоколадною бандою цю ціну добре відчуваєш в своїх кишенях!
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А этот бычара все никак не заткнет свою лживую глотку!
Уже всех тошнит (кроме 25%-й чикушки) от одного его вида в новостях, не то шо уже от его "речей" и "нравоучений"...
Ну послалили тебя уже всей страной н/х, то заткнись уже и тикай себе на мальдивы (пока)! - ан нет, оно решило зачморить нас полностью, до полнейшего омерзения и острой тошноты.
Мразь...
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Заради своїх гешефтів ти продасиш маму рідну: За шмат гнилої ковбаси/ у вас хоч матір попороси/ то отдасте (Т. Г. Шевченко )
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Сьогодні Порошенко передав повітряним силам України відновлений на Одеському авіаційному заводі літак Су-24.

Ось цей орел: Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3984 Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3739
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, - Порошенко
 
 
 
 
 
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