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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (194) Зеленский (1284) Порошенко (17510) Бекешкина (102) досрочные выборы (9)

 "Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени. Вакарчук отберет голоса у Порошенко" - социолог Бекешкина

Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что досрочные выборы в Верховную Раду сейчас наиболее выгодны Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Об этом она заявила в интервью "Фактам", сообщает Цензор.НЕТ.

Бекешкина выразила мнение, что для Зеленского сейчас важно как можно скорее распустить Верховную Раду и назначить новые выборы. Она уверена, что новоизбранный президент "легко найдет 100 человек", чтобы в составе своей партии завести в Раду.

Социолог согласна, что Порошенко сейчас так же, как и Зеленскому, было бы выгодно провести досрочные выборы в Верховную Раду, поскольку к осени он может растерять своих симпатиков.

Смотрите: Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО

"Но в любом случае, если выборы состоятся сейчас, у Зеленского в Раде будет подавляющее большинство", - подчеркнула директор фонда "Демократические инициативы". 

Говоря о шансах партии Святослава Вакарчука на выборах в Верховную Раду, Бекешкина отметила, что "за Вакарчука будут голосовать люди из электорального поля Петра Порошенко".

Также смотрите: Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3127656
 
 
 Топ комментарии
 
За пороха будут голосовать только безмозглые мрази.
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С чего это вдруг, ежели они до этого проголосовали за зЕ!ленского?
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У Порошенко и отберет...голоса Зелнского будут у бойко с портновым
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Увы, Вакарчук отберет именно у Зеленского голоса молодёжи. В итоге еще и минус голосов за Бойко, Портнова и прочих рыгов. Что интересно останется у Слуги Бени?
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Ну и каким образом он отберет? За Пороха уже стабильный электорат, а вот сопля сцыт сейчас правильно
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Зебіли почали вже гівно лити на Вакарчука.
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А варіанти впливу на результати виборів - наприклад, якщо парламент під проводом Парубія все ж таки спроможеться на реформу виборчої системи - Бекешкіна не розглядає?
А інші заморочки? Ну, наприклад, загострення на фронті; чи новий Майдан?
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Я тоже думаю, что Вакарчук отберет голоса у Порошенко. Порох уже всем надоел, а за Вакарчука хотя бы молодежь может проголосовать. Бабки конечно не будут за Вакарчука голосовать. Но за Пороха они тем более не будут голосовать. Из-за роста цен на коммуналку.
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Порох цены на газ поднимал лично？Или это в компетенции кабинета министров？
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени. Вакарчук отберет голоса у Порошенко" - социолог Бекешкина
 
 
 
 
 
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