 Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал народный депутат Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отметил, что в настоящий момент ни Зеленский, ни Коломойский не могли и не могут помешать или помочь кому-либо въезжать в Украину.

"Андрей Портнов вернулся в Украину при действующем Генпрокуроре Юрие Луценко. Возвращение бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича - это прямое следствие и символический итог пяти лет президентства Петра Порошенко и "эффективности" всех назначенных им Генеральных прокуроров.

Именно они не смогли или не захотели выдвинуть Андрею Портнову ничего более вразумительного, чем хищение собственной зарплаты. И именно их тупость, жадность, продажность, бездействие и ангажированность стали одной из причин победы Владимира Зеленского", - написал Найем.

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Он также выразил предположение, что Портнов будет сотрудничать с командой Зеленского, оказывая содействие преследованию команды Порошенко.

Напоминаем, 19 мая стало извесно о возвращении в Украину экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

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