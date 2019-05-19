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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7485) Порошенко (17510) Портнов (375) Найем (490)

 Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем

Возвращение в Украину одиозного экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова - следствие кадровой политики Петра Порошенко в Генеральной прокуратуре, которая так и не смогла за 5 лет предъявить Портнову какое - либо обвинение.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал народный депутат Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отметил, что в настоящий момент ни Зеленский, ни Коломойский не могли и не могут помешать или помочь кому-либо въезжать в Украину.

"Андрей Портнов вернулся в Украину при действующем Генпрокуроре Юрие Луценко. Возвращение бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича - это прямое следствие и символический итог пяти лет президентства Петра Порошенко и "эффективности" всех назначенных им Генеральных прокуроров.

Именно они не смогли или не захотели выдвинуть Андрею Портнову ничего более вразумительного, чем хищение собственной зарплаты. И именно их тупость, жадность, продажность, бездействие и ангажированность стали одной из причин победы Владимира Зеленского", - написал Найем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"

Он также выразил предположение, что Портнов будет сотрудничать с командой Зеленского, оказывая содействие преследованию команды Порошенко.

Напоминаем, 19 мая стало извесно о возвращении в Украину экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и эффективности всех назначенных им генпрокуроров, - Найем 01

Также смотрите: "Я не считаю, что Портнов вообще апологет режима. Он работал и выполнял свою работу", - Коломойский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3127652
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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Але при Порошенко він чомусь не повертався, а нову владу не боїться. Совпадєніє.
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парашен - действующий през. Портнов при нём вернулся. Так и запиши в новой методичке.
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А ничего, что он возвращается ровно в тот момент, когда зебил приходит к власти?
Л -логика!
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В діючого гаранта й генпрокурора спитай.
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Тупарик ты найем. Возвращение всего того, что начало суетливую движуху после победы зенарика, это свидетельство того, что ожидают от новой власти - не более и не менее. А далее будем посмотреть, чем закончатся ожидания всех "возвращенцев", то ли реваншем старой системы, то ли... все зависит от зенарика: останется марионеткой олигархата или продолжит путь Украины в Европу. Ждем-с
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Это же давний Бенин подельник. Не пойму чего ЗЕбики нафуфырились. Завтра ваше чечуло получит булаву - могу с любым зебиком типа Мамедова(бывший люлябот) Ивашка(бывший люлябот) и многих прочит поспорить что ЗЕбик его не тронет, а вы будете лепить отмазки типа у нас нет прокурора, у нас ничего нет, и вобще ЗЕкловун ничего не может.
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Завтра Зеленский продемонстрирует свою эффективность
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Виповзло ображене. Бородату жінку-пацюка до Зебені взяли, а цього пацюка продинамили. Погавкай, може риги підберуть, по старій пам"яті Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 2152
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Такие гнилые отмазки только для зебилов канают. Ибо ничего умнее придумать не могут.
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Наем, лучше выпей зеленки и помолчи, так тебя быстрее возьмут в ЗЕманду.


не то, гляди, как Лещ попадешь Джулиани на крючок
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Тобто нова зелена влада бажає нового Майдану😣 Чи ми можемо його собі дозволити?
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19.05.19 14:06
Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем
Хасан, вимкни дуурня.
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Сам дурня вимкни, бо я не за Наєма і визнавав та визнаю помилки Порошенка. Але от нова влада повністю некомпетентна і її почнуть скидати Майданом. Боюсяя що Путін цим скористається.
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Нової влади ще нема. А от діюча поки що влада дійсно всі 5 років була некомпетентна, бо навіть хочь якихось доказів вини не змогла(не хотіла) назбирати на ригояників, і ніхто досі не покараний. А зараз чекаєте , щоб зразу ж завтра почалися посадки. Спочатку треба буде знову докази вишуковувати, бо їх нема
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Вашим прихильникам не треба доказів. Достатньо нелюбові до зе.
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І досить строчити " бо путін нападе" він напав п'ять років тому
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Як пояснили слова Портнова про "фільтраційні табори"?
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Ничего страшного.
Завтра Найом подаст иск в суд и Портнова посадят.
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Приехал Портнов, и что? Очень быстро новый генпрокурор его посадит на 10 лет минимум и исправит этим ошибку Луценко . Этого ждут священные 73% Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 5398 Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 2771
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щас зеля покажет как надо. только шашлыков поест и раде отомстит, и сразу приступит
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Не ну завтра то кловун получит булаву, и он то конечно всем покажет Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 9643. Тут каждый зебикобот считал своим долгом зайти в любую тему и высрать что Петя уже 21 апреля будет в Ростове, а все порохоботы в тюрьме - 21 апреля Карл!!! Как визжали как визжали. А оказалось шо наоборот - это все рыги назад повалили и олигархи типа Бабломойского. Но завтра то уже с булавой ЗЕкловун порядок наведЭ. Внимание новая дата 20 мая(21 апреля шо то не сработало) но завтра то Петя уже точно будет в Ростове, а порохоботы у тюрьмах. Зебики самое время границу опой перекрывать шоб никто не сбежал. Главное только не мешайте рыгам назад заезжать.
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А мені сьогодні деякі зеботи, яких я можу перерахувати говорили, що не було від них закликів до репресій! Брехали вони, як завжди.
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Мустафа глазки то закрыл, что делом Портнова Набу Сытника занималось и благополучно его в марте 19 ого закрыло? И конечно треклятый Порошенко тут виноват...Неугомонный.... теперь ещё высер серлеща надо дождаться для полноты комплекта дерьма
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НАБУ тогда закрыло дело не только против Портнова. Оно закрыло ВСЕ дела о незаконном обогащении. Потому что НАБУ ОБЯЗАНО было закрыть эти дела на основании решения рошеновского КС.
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обнови методичку стосовно залежності КС. Найбільше те рішення КС серпануло Гройсмана і його уряд. Хоч почитай відгуки на те рішення та реакцію МВФ...
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Третину суддів КС призначає особисто Порошенко, ще третину -- ВР з найбільшою фракцією "Блок Петра Порошенка". А в іншому КС зовсім не залежить від Президента, віримо.

А так звісно рішення про відміну статті за незаконне збагачення серпануло Гройсмана, до якого теж багато питань щодо майна, незрозумілих квартир на тещу і т. п.
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Да-да, завтра , при новом президенте, мы увидим Портнова за решеткой.
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Эта шмакодявка уж лучше бы молчала. Мало его дерьмом в Одессе облили. Нужна пафтарить.
Помню, как он сразу после получения мандата начал возмущаться маленькой зарплатой депутата, после этого факта можно уже было не сомневаться в его "непродажности" как депутата и журналиста.
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Вы даже не знаете , о чем речь и гавкаете. Его облили трухановские титушки, наем приехал по просьбе громады одесситов, чтобы отстоять зеленую территорию в самом центре города, которую труханов с галатерником хотят застроить очередным торговым центром. Вы в долях с галатерником? Поэтому за то, чтоб Одесса потеряла свою самобытность и превратилась в бетонные джунгли? Нет? Тогда не гавкайте.
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" С тобой, свинья, не гавкает, разговаривает капитан Жеглов! Слыхал наверное? "(с)
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та любого из фсех бывших и всех последующих, который бы только подумал или подумает чёнить изменить в Украине,- начать борьбу с коррупцией, уходить бесповоротно от "старшего брата", сажать несажаемые памятники,......, "любі братани" зметуть в лёт и зароют под остатки асфальта в течении такого короткого промежутка времени, шо то и нявкнуть не успет. потому нихто не собирался, не собирается и не будет собираться шото делать в этом направлении. и в обозримом будущем тоже.
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Тільки до чого тут Коломойський, за яким самим тюрьма "плаче".
В США іде рослідування що до ньго, а в Україні злодій, який пограбував Приват і не тільки, спокійно розгулює ще і інтервью роздає.
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Порошенко красава, с его подачи закрыта статья о незаконном обогащении . Теперь он сидит в кустах и наблюдает , как 'виноват Зеленский', что портнов возвращается.
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трохи не так....з його подачі стаття крим. кодексу, яка явно протирічила Конституції була введена в правове поле, щоби тримати на гачку певних людей, та напускати туману наївному до пори до часу Заходу. А потім вже, коли цілі було досягнуто - статтю скасувати назавжди.
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Ага,как раз для рейтинга перед выборами статью о незаконном обогащении отменил...
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Что то этот курдистанец на барана сильно похож, съезжаться начинает вся физдота после смены президента ,а не во время его каденции! Надо признать,что третья ветвь власти по сути реформирована не была...
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Припинити міжнаціональну ворожнечу. Наєма не є курдом!
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А може повернення підшконочних мудаків з закордонних нірок-символічний початок правління нового президента ? Такий варіант лисий бепепешник не розглядав ?
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Наємe, дарeмно хвилюєшся. Кінeць eпохи бідності. Зараз Зe всіх посадить і Портнова, і Коломойського, і Мeртвeнчука)))
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Мустафа, а ты как стал депутатом ВРУ? В какой фракции был? Даже не рядовым членом. Не, членом ты как был, так и остался, слов нет.
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Как бы там ни было, его здесь не было. Теперь он здесь. Это большая разница, Найем.
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Да и генпрокурор у нас луценко и нет статьи о незаконном обогащении. Да и пэца работает .
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жоден риг не сів за 5 років, сняті санкції з бізнесу янукодли і припинений розшук янукодли завдячуючи саме парашенку

У ГПУ заявили, що Інтерпол більше не розшукує Януковича
https://www.5.ua/.../u-hpu-zaiavyly-shcho-interpol-bilshe-ne-rozshukuie- yanukovycha-186118.html
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НАБУ -- це був секретний проект Зеленського. Генпрокуратура теж)))
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НАБУ тогда закрыло дело не только против Портнова. Оно закрыло ВСЕ дела о незаконном обогащении. Потому что НАБУ ОБЯЗАНО было закрыть эти дела на основании решения рошеновского КС.
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Та й перемога зеленського є результатом політики 5 -річного мародерства, брехні і геноциду країнців
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А що далі? Будеш його підтримувати Зеленського у всіх антиукраїнських діях?
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Янукович яке місце в команді ЗЕ отримає?
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Истерикой порохоботов, полностью удовлетворен. Заключительный акт Петиных рефором в натуральныю величину!
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О "присяге армии главнокомандующему".
Меня, как и всех нормальных людей, несколько удивил этот вопрос и его странное произнесение членами команды Зеленского этого тезиса в описании будущей инаугурации.
По большому счету это заявка на государственный переворот Потому я предложил арестовать всю эту банду заговорщиков сразу и без всяких вопросов отправить в КПЗ.
После перепуганных объяснений главных режиссеров этого шоу стало ясно две вещи
1. К власти в стране пришли балбесы в армии не служившие (спасибо народ родной !) и о понятии "присяга" имеющие отдаленное понятие, почерпнутое из дурных фильмов и не менее дурных книг.
2. Под "присягой армии главнокомандующему" данное сборище олухов понимает вынос персонального штандарта Президента Украины перед парадное построение Почетного караула. Для этого к персональному штандарту уже привинтили табличку с именем нового президента.
Сборищу олухов разъяснено что Президент Украины является Главнокомандующим ВС Украины по должности, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Так же было разъяснено, что присяга является актом личным для каждого военнослужащего и приносится военнослужащим лично народу Украины, что фиксируется в соответствующих документах.
Главное, не надо волноваться За полгода они либо поймут, либо уйдут.
Слава Україні !
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ОК! Если зебанаты так уверены, что во всем виновен Порох, то завтра или послезавтра Портнова должны закрыть! Если нет, то будем считать, что его пригласили на кенгурацию.
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Югик сказал, доказательств нет. Почему нет? Вопрос не к Зеленскому, а к пороху
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Ват вам порохоботы весь Петя. С Томосом Фираету набрехал, думал просочить быстро в презы и забудеться. Судебную реформу замылил и главный свой козвырь Безвиз обгадил, отменив статью за обогащение.
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Это просто означает,что сейчас к власти приходят прокремлевские, антиукраинские политические силы, к которым к сожалению перешел и сам Наем. Только потом пускай не обижается,когда его потом безжалостно раздавят,возможно даже физически,там уже будет совсем другое отношение к людям, чем у Порошенко.
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Это просто означает, что скоро закроют твою ботоферму и ты будешь клубнику собирать в Польше.
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Ты ба, прокуроры ему не нравятся. Символ видите ли. А сам он себе нравится? Чем занимался пять лет депутатствп от БПП? Был ли с него хороший парламентарий? Так что и сам Найем тоже символ...
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Замечательная манипуляция."Это стиль всех бегущих крыс.Сам пять лет был в команде БПП, а потом с Лещенко быстренько соскачили и приложили немало усилий, к дескридитации того же Порошенко.Теперь во всех ляпах Зе виноват все равно будет Порошенко.Такие,как Наем и Лещенко, об этом побеспокоятся. Почти вся рыговская шушера рванула с Украины.Их что насильно выдворили? Честных перед законом и совестью ? Почему возвращаются накануне "зеленой инаугурации".? Потому что то, при "барыге" Порошенко никто не решался на это.
Поэтому Мустафа,ты тоже держи ответ за этот "рыговский" реванш и нечего вешать всех собак на одного Порошенко!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем
 
 
 
 
 
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