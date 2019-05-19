Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал народный депутат Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.
Нардеп отметил, что в настоящий момент ни Зеленский, ни Коломойский не могли и не могут помешать или помочь кому-либо въезжать в Украину.
"Андрей Портнов вернулся в Украину при действующем Генпрокуроре Юрие Луценко. Возвращение бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича - это прямое следствие и символический итог пяти лет президентства Петра Порошенко и "эффективности" всех назначенных им Генеральных прокуроров.
Именно они не смогли или не захотели выдвинуть Андрею Портнову ничего более вразумительного, чем хищение собственной зарплаты. И именно их тупость, жадность, продажность, бездействие и ангажированность стали одной из причин победы Владимира Зеленского", - написал Найем.
Он также выразил предположение, что Портнов будет сотрудничать с командой Зеленского, оказывая содействие преследованию команды Порошенко.
Напоминаем, 19 мая стало извесно о возвращении в Украину экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.
Л -логика!
не то, гляди, как Лещ попадешь Джулиани на крючок
Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем
Хасан, вимкни дуурня.
Завтра Найом подаст иск в суд и Портнова посадят.
А так звісно рішення про відміну статті за незаконне збагачення серпануло Гройсмана, до якого теж багато питань щодо майна, незрозумілих квартир на тещу і т. п.
Помню, как он сразу после получения мандата начал возмущаться маленькой зарплатой депутата, после этого факта можно уже было не сомневаться в его "непродажности" как депутата и журналиста.
В США іде рослідування що до ньго, а в Україні злодій, який пограбував Приват і не тільки, спокійно розгулює ще і інтервью роздає.
У ГПУ заявили, що Інтерпол більше не розшукує Януковича
https://www.5.ua/.../u-hpu-zaiavyly-shcho-interpol-bilshe-ne-rozshukuie- yanukovycha-186118.html
Сегодня в Аду один Чечетов пожалел о прыжке.
Меня, как и всех нормальных людей, несколько удивил этот вопрос и его странное произнесение членами команды Зеленского этого тезиса в описании будущей инаугурации.
По большому счету это заявка на государственный переворот Потому я предложил арестовать всю эту банду заговорщиков сразу и без всяких вопросов отправить в КПЗ.
После перепуганных объяснений главных режиссеров этого шоу стало ясно две вещи
1. К власти в стране пришли балбесы в армии не служившие (спасибо народ родной !) и о понятии "присяга" имеющие отдаленное понятие, почерпнутое из дурных фильмов и не менее дурных книг.
2. Под "присягой армии главнокомандующему" данное сборище олухов понимает вынос персонального штандарта Президента Украины перед парадное построение Почетного караула. Для этого к персональному штандарту уже привинтили табличку с именем нового президента.
Сборищу олухов разъяснено что Президент Украины является Главнокомандующим ВС Украины по должности, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Так же было разъяснено, что присяга является актом личным для каждого военнослужащего и приносится военнослужащим лично народу Украины, что фиксируется в соответствующих документах.
Главное, не надо волноваться За полгода они либо поймут, либо уйдут.
Слава Україні !
Поэтому Мустафа,ты тоже держи ответ за этот "рыговский" реванш и нечего вешать всех собак на одного Порошенко!