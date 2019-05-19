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 Наемники РФ из минометов обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 2 прицельные обстрела позиций ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На приморском участке в 2:40 от оккупированной Ужовки противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия позиций защитников Водяного. В течение 25 минут украинские воины заставили оккупантов прекратить огнь.

Позже, в 10:40 противник начал минометный обстрел и вел огонь по защитникам Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов. В частности, в течение 20 минут оккупанты выпустили 14 мин 82 калибра.

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Подразделения Объединенных сил применили в ответ дежурные огневые средства, четко выполняя обязательства по соблюдению Минских соглашений. По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужищих с начала текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3127649
 
 
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******....и завтра нашим узеленский прикажет не стрелять...
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из минометов обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, потерь нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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