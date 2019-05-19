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 Политика Украины
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 Враг, не таясь, пытается использовать период смены власти в Украине, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность того, чтобы путь смены украинской власти прошел без внутреннеполитических потрясений и с сохранением евроатлантического курса страны.

Об этом он заявил сегодня, 19 мая, во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В данный момент необходимо достойно, без внутриполитических потрясений пройти период смены власти. Речь идет не только о получении полномочий новоизбранным Президентом Украины, но и об избрании состава Верховной Рады", - сказал Президент.

"Ведь враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть, противопоставить руками украинский. Уничтожить украинскую государственность", - заявил Порошенко.

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По его словам, главная задача, стоящая сегодня перед ответственными украинскими политиками - обеспечение преемственности политики реформ, укрепление институтов украинской государственности и продолжение европейской и евроатлантической интеграции.

"Только такая политика дает возможность гарантировать поддержку наших союзников из Европы, США и других государств, которую любой ценой сейчас пытается разрушить Россия. И нам нужно это абсолютно четко понимать", - подытожил он.

Читайте также: Украина на саммите НАТО в декабре должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3127648
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, пипец, животное!
Это кто тут 5 лет с кумом хуйла и с сепаром ахметом хороводы водил и роттердамил??? Свыня ты капосная! А сегодня оно о каких-то врагах! Ото так! В 10 присяга, в 12-00 свыня в наручниках! Следующий медведка, ахмет, коломой и далее по списку! Мародеры поделили страну и сводят счеты за счет обворованых людей! Шоб ты сдох!
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Тяжка психічна травма після розгрому 21-го березня дає взнаки - петя почав вважати себе месією .. Весь час повчає та застерігає - а треба йому було лиш менше брехати, та менше красти зі своїми свинарчуками..
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... и поэтому всё подписывает и награждает
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Медведчук ночною птицей,
В гости к пороху стремится.
Замышляют видно втайне,
Причинить добро Украйне.
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Може йому не дають інсуліну, і тому він такий поганий?
Я реально не збираюся насміхатися над його хворобою, але щось з Петриком не те!
Не може бути так з людиною... постійно каша в голові та дурість на язиці...
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Так в прошлый раз он его в один тур использовал...
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В сущности, всё просто: в период 1991-2013 Украину превратили в разновидность страны 3-го мира, ликвидировав её промышленность. В 2014-м году состоялась робкая попытка восстановления государственности. Естественно, соседи ударили военной силой, а внутренние "хозяева" теперь пропихнули говорящую голову в "президенты".
Зебилы, пожалуйста, не орите теперь "мы хатели савсем не этаваааа". О вас заботился только Пётр Алексеевич, которого вы предали. Теперь вы нахрен никому не здались.
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Бувайте здорові! Йду в гості! Не ображайте один одного, а веселіться! Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4935
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Во чешет,как по писаному,и не краснеет..Профессиональный клеветник.Кто ему пасть замажет послидом?
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Главная проблема для Украины сейчас это п. Падлошенко
Создать в Украине хаос и сохранить своих подельников у кормушки его главная задача.
Чем раньше зеля посадит этого багдита шизофреника и его ылиту тем быстрее государство станет на ноги
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Так, вас московитів, він дістав грамотно і по повній. По самі гланди впендоріл
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.....я человек маленький , неграмотный (((( мое дело сторона ((((( дощи УШАТАЛИ в огороде урожай , снова все пересаживаю ((((
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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🐷 уже стал настоящим ПУГАЛОМ, хоть на
огород ставь ворон пугать...
🤣
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВраг, не таясь, пытается использовать период смены власти в Украине, - Порошенко
 
 
 
 
 
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