 Враг, не таясь, пытается использовать период смены власти в Украине, - Порошенко

Об этом он заявил сегодня, 19 мая, во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В данный момент необходимо достойно, без внутриполитических потрясений пройти период смены власти. Речь идет не только о получении полномочий новоизбранным Президентом Украины, но и об избрании состава Верховной Рады", - сказал Президент.

"Ведь враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть, противопоставить руками украинский. Уничтожить украинскую государственность", - заявил Порошенко.

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По его словам, главная задача, стоящая сегодня перед ответственными украинскими политиками - обеспечение преемственности политики реформ, укрепление институтов украинской государственности и продолжение европейской и евроатлантической интеграции.

"Только такая политика дает возможность гарантировать поддержку наших союзников из Европы, США и других государств, которую любой ценой сейчас пытается разрушить Россия. И нам нужно это абсолютно четко понимать", - подытожил он.

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