 Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.
"Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности Генерального прокурора? И именно при вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?", - написал он.
На что Генпрокурор Юрий Луценко ему в комментарии ответил: "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление"
Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.
Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.
После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.
Сейчас, по словам Коломойского, Портов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Генеральная прокуратура сняла арест со счетов и закрыла уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова в части подозрения в присвоении средств.
Решением Печерского районного суда Киева был наложен арест на два банковских счета Портнова.
В то же время, по результатам досудебного расследования 1 марта 2016 года прокурор принял решение о закрытии уголовного производства в части сообщения о подозрении Портнова в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.
"Производство закрыто в связи с не установлением достаточных доказательств для подтверждения виновности лица и с исчерпанием возможности их получить", - говорится в сообщении.
17 марта 2016 года снят арест с банковских счетов.