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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7485) Портнов (375) Андрусив (1)

 Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"

У Генерального прокурора Украины Юрия Луценко нет каких-либо доказательств совершения преступления бывшим заместителем главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андреем Портновым, который сегодня вернулся в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.

"Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности Генерального прокурора? И именно при вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?", - написал он.

На что Генпрокурор Юрий Луценко ему в комментарии ответил: "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление"

Эксперт Зеленского - Генпрокурору: Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять! - А у вас есть доказательства про совершенное им преступление? 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайся в Украину. Мы тебя ждем": активисты пришли к дому Портнова в Вене. ФОТОрепортаж

Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

Сейчас, по словам Коломойского, Портов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3127647
 
 
 Топ комментарии
 
По заявлєнію порохоботов, у всем винуватий Зєлєнский! Не надо було у ПОПи вигравати вибори)))
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Кароче Югик работает не пгакугогом, а адвокатом рыгов
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Все равно виноват Зеленский. Правда соеботы? Или завтра вас Медведчук везет самолетом обратно в Ольгино?
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Знов почались "папірєднікі". Це вже така традиція.
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Як був той Луценко делетантом, так і залишився

Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Скоро все будут тут...и киля азиров...и янукодло....весь сброд....
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Всі матеріали і докази по справі Портнова були в НАБУ. Воно ж і закрило справу. Але винен звичайно Луценко,Порошенко і порохоботи.
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Брешеш.

Генеральная прокуратура сняла арест со счетов и закрыла уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова в части подозрения в присвоении средств.

Решением Печерского районного суда Киева был наложен арест на два банковских счета Портнова.
В то же время, по результатам досудебного расследования 1 марта 2016 года прокурор принял решение о закрытии уголовного производства в части сообщения о подозрении Портнова в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.
"Производство закрыто в связи с не установлением достаточных доказательств для подтверждения виновности лица и с исчерпанием возможности их получить", - говорится в сообщении.
17 марта 2016 года снят арест с банковских счетов.
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Портнов виноват но у Югика нет никаких доказательств, это дно.
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А післязавтра портонов стане головою АП, хто ж тоді буде винним, навіть не уявляю? Експерт Зеленського - Генпрокурору: "Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!" - "А у вас є докази про вчинений ним злочин?" - Цензор.НЕТ 9242 Експерт Зеленського - Генпрокурору: "Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!" - "А у вас є докази про вчинений ним злочин?" - Цензор.НЕТ 8066
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Порохоботи, а чому ви такі збуджені? Вас обурює те, що повернувся Портнов? Мене, власне, теж. Але в Україну вже давно повернулися Лукаш, Герман і багато інших регіоналів. Ще більше регіоналів взагалі нікуди не тікала - їм при Петрі добре. Тільки вас чомусь це не обурювало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"
 
 
 
 
 
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