 Одиозный экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.
"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.
Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.
Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.
После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.
Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
Инаугурация завтра, фершейн?
Дорогие гости подтягиваются, старые-новые хозяева Украины.
Следующим Фирташ прибудет, наверное, засиделся невыездным в Австрии, не то чтобы плохо, но скучновато.
И ваш будущий премьер Азиров с золотой лопатой ждет официалного назначения.
Ведь вас же, ЗЕбилов, предупреждала Неля Штепа, что "она еще вернется"?
Ведь вас же - предупреждали?
Слушать надо было Нелю, он - кандидат физ-мат наук, а не блохер какой-то.
Очень беспокоюсь за Юлию Владимировну, как бы ей не сесть в очередной раз, при "старых новых лицах"
Лопайте с "золотой' лопаты, ЗЕбилы, не обляпайтесь.
Аха-ха-ха.
НАРОД УКРАЇНИ - НАБЕРИСЯ РОЗУМУ.
Реванш рыгов
Зеля делает дефолт.
Сейчас все они - антимайдан.
КРОМЕ ТОГО, ЗНАЯ ПОРОШЕНКО ПО ПОДКУПУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, МОЖНО ПОЧТИ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ШО ОН ПРИГЛАСИЛ ПОРТНОВА НЕЗАБЕСПЛАТНО
БОЛЕЕ ТОГО, ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, С ЦЕЛЬЮ ПРОВОКАЦИИ НА КОТОРЫЕ ПОРОШЕНКО и ЕГО СБУ СПОСОБНЫ
В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОЖНО ОЖИДАТЬ ПРИЕЗД и ДРУГИХ РЫГОАНАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ: ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТУПАЕТ В ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ!!!
ПОЭТОМУ ЗА ВСЕ СОБЫТИЯ КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ и БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ПРЕЗИДЕНТЕ ПОРОШЕНКО.
Разве погран.охрана подчиняется Президенту ?
Это называется преступное уклонение от возложенных должностных обязанностей, за такие действия грозит немалый срок саботажникам...
ОНИ ПОЛУЧАЮТ ОТ НЕГО ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА ТАКИЕ КАК РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+ ОБЛНЕРГО ОБЛГАЗЫ ................................
ПОЭТОМУ ОНИ ВСЕ СЕЙЧАС РАБОТАЮТ НА СОЗДАНИЕ ПОДСТАВ ЗЕЛЕНСКОМУ
БЕЗУСЛОВНО, ПОЯВЛЕНИЕ ПОРТНОВА ЕЩЕ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО, УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ШО ЭТО ПОДСТАВА
У НАС В УКРАИНЕ ВСЕ 28 лет У ВЛАСТИ НАХОДИЛИСЬ НУЖНЫЕ ОЛИГАРХАМ и ТОП КОРРУПЦИОНЕРАМ ПРЕЗИДЕНТЫ
ПОТОМУ ВСЕ ОНИ УХОДИЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ и МИЛЛИАРДЕРАМИ, А НАРОД КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОСТАВЛЯЛИ ВСЕ БОЛЕЕ НИЩИМ
ЗЕЛЕНСКИЙ - НЕ ИЗ ИХ КОРРУПЦИОННОЙ КАМПАНИИ, А ЗНАЧИТ ОН ИХ ВРАГ
ПРОТИВ КОТОРОГО ПОРОШЕНКО и ДРУГИЕ ОЛИГАРХИ ЗАДЕЙСТВУЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА: СМИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ПОРОХОБОТОВ, ПРОПЛАЧЕННЫХ БЛОГГЕРОВ.......................
И ТУТ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ШОБЫ НАШ УКРАИНСКИЙ НАРОД ВЫДЕРЖАЛ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ!!!
Цього разу набагато кривавіший.
Население дегенератов, выбрала опять Овоща.
Очень хороший сигнал получится.
Пускай готовится к земле.
Это его Порох в страну впустил, к бабке не ходи...
Не случайно его однопартиец Рабинович недавно на рашкином канале
улыбаясь,сказал: " Ребята, вы подождите немного и все это открутим назад."
То, что отрезали, назад не прикрутишь.
Посмотрел бы на себя в зеркало перед душем, кретин старый
Тому потрібно почекати і ми отримаємо реальний результат.
Тепер народ повинен його сприймати, як лакмусовий папірець.
Тобто, ми повинні бачити, яка буде реакція Зєльца на дану політичну повію.
Або ця, політична повія отримає від Зєльца ліцензію на продовження займатися політичною проституцією - засирати народу України мозки.
Або ця політична повія повія повинна бути відправлена на примусове лікування - повинна дати пояснення, яким чином відбувалося повернення Конституції України 1996 року Хамові і потім уже після суд повинен вирішити - чина на нари, бо повернення Конституції України 1996 року Хамові то була узурпація влади, а ця політична повія безпосередньо приймала участь в цьому, або відправитись на політичний смітник.
Тому чекаємо реакції Зєльца. Головне тримати дане питання на контролі.