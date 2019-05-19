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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1038) Портнов (375) Янукович (30505)

 Одиозный экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.

Одиозный экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайся в Украину. Мы тебя ждем": активисты пришли к дому Портнова в Вене. ФОТОрепортаж

Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3127645
 
   
 Топ комментарии
 
Все гімно потихеньку вертається. Ви задоволені Зебіли ?
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Дружище! Тебя заждались 73% населения. Тысячи леммингов не могут ошибаться!
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Зебилы, следующий Янык или Азиров?
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Сегодня с вас, Зебилов, спрос, привыкай.
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а теперь протри свои розовые очки и посмотри на сегодняшнюю дату и новости о том кто практически уже президент Украины
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Так и посмотри если слеп- Параша **********
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...который собирает вещи в АП и покидает ее сегодня вечером
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За -шуфрич бойко кернес тиуханов голосовали все те же самые, что совсем недавно за Зе-беню. Их не Порошенко назначал - их выбирали.
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О, ЗЕбил так ******.
Инаугурация завтра, фершейн?
Дорогие гости подтягиваются, старые-новые хозяева Украины.
Следующим Фирташ прибудет, наверное, засиделся невыездным в Австрии, не то чтобы плохо, но скучновато.
И ваш будущий премьер Азиров с золотой лопатой ждет официалного назначения.
Ведь вас же, ЗЕбилов, предупреждала Неля Штепа, что "она еще вернется"?
Ведь вас же - предупреждали?
Слушать надо было Нелю, он - кандидат физ-мат наук, а не блохер какой-то.
Очень беспокоюсь за Юлию Владимировну, как бы ей не сесть в очередной раз, при "старых новых лицах"
Лопайте с "золотой' лопаты, ЗЕбилы, не обляпайтесь.
Аха-ха-ха.
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Сигнал всім регіоналам, пройдисвітам, сепарам. казнокрадам, україноненависникам. Відвертим ворогам України--бистріше повертайтесь до України, бо вибрали "нашого" клоуна, такого ж гопника. При Порошенко повтікали, а тепер додому, ми все повернемо--це ВИ гопникі такого вибрали.
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все именно так - ну шо - просто для этой страны с ее населениЕм - я лично больше, не чего, не буду делать - все хватит
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Нда... обосраные зебилы, как обычно, засовывают штанины в носки, чтоб дерьмо спрятать... Но штаны вот вот сами спадут от количества того дерьма
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Прахоботи кАзли разом з Пєціком.
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Можу сказати лише одне -
НАРОД УКРАЇНИ - НАБЕРИСЯ РОЗУМУ.
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тишина была, когда твой ПеПе нарушал Законы Украины и дерибанил страну...
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Кого ж им теперь бояться.
Реванш рыгов
Зеля делает дефолт.
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зачем писать одну и ту же хрень если ее удаляют, у тебя мозг присутствует в черепной коробке?
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Возвращение воровливых дебилов из пр зебила радует?
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Юрій Луценко заявив, що ніяких доказів протиправної діяльності Портнова немає, то в чому проблема?
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Політичний труп Юдік Алкаш, заявив .... далі по тексту
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Потихоньку готовим Майдан3.0. Иначе этот сброд, с помощью "реформированых" судов, натворят много себе пользы.
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тупое стадо овец готово к стрижке.Инода шерсть будут брить вместе с кожей!
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Ховрахи долго вопили о Майдане 3 против Порошенко, а тут такая неожиданность для них...
Сейчас все они - антимайдан.
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Перевести стрелки? Вот на роботе ты не справился с с работой, ее конечным результатом и босс тебя сношает. Так босс переводит стрелки или ты заплатишь строителям которые тяп,ляп сделали тебе ремонт?
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.....у меня ВЫРИСОВАЛАСЬ картина : ПОГАСИЛИ НАРОДНЫЙ БУНТ порошенком так сказать "удовлетворили" вызовы , ЗАОДНО ПОУБИВАЛИ ПАТРИОТОВ !!! а теперь СМЕЛО возвращаемся ((((( это уже ЯСНО как Божий день !!! оно и при порохе как бы было понятно ((((( ТАК КРАИНУ НЕ БОРОНЯТЬ (((((
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Питання до тих патріотів, які не за зе, а "протипорошенка". Саме цього ви очікували? Ригів? Що далі?
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Докази крадіжок !!! Ні кацапи , ні беня не нарили. Факти! Досить брехати
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А ти,гнида кацапська,навіть якщо десь ******* українську розкладку запам'ятай як пишеться ім'я Олекса.
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С того света не возвращаются. В Ростове интервью давал уже двойник; а из "Комс.правды" вещает тройник.
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ПОРОШЕНКО УСТРОИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПОДЛОСТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ ВПУСТИВ ПОРТНОВА В УКРАИНУ

КРОМЕ ТОГО, ЗНАЯ ПОРОШЕНКО ПО ПОДКУПУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, МОЖНО ПОЧТИ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ШО ОН ПРИГЛАСИЛ ПОРТНОВА НЕЗАБЕСПЛАТНО

БОЛЕЕ ТОГО, ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, С ЦЕЛЬЮ ПРОВОКАЦИИ НА КОТОРЫЕ ПОРОШЕНКО и ЕГО СБУ СПОСОБНЫ

В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОЖНО ОЖИДАТЬ ПРИЕЗД и ДРУГИХ РЫГОАНАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ: ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТУПАЕТ В ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ!!!

ПОЭТОМУ ЗА ВСЕ СОБЫТИЯ КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ и БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ПРЕЗИДЕНТЕ ПОРОШЕНКО.
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Чё ты орёшь как белый медведь в тёплую погоду ?
Разве погран.охрана подчиняется Президенту ?
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Погранслужба підлегла СБУ, а СБУ підлягає президенту.
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Ты, наверное, не заметил, что основные кадры обороны и госбезопасности подали в отставку. Управление государством потеряно.
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Ты действительно так думаешт?

Это называется преступное уклонение от возложенных должностных обязанностей, за такие действия грозит немалый срок саботажникам...
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Нет, мил человек. Это - демократическая смена власти ! Как зебилы и хотели.
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ЛЬІ , а іншим шрифтом і в косяк зумієш написати?
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НУЖНО ПОНИМАТЬ ШО АХМЕТОВА, ФИРТАША, РЫГОАНАЛОВ........... ИХ ВСЕХ УСТРАИВАЕТ КОРРУПЦИЯ КОТОРАЯ БЫЛА ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

ОНИ ПОЛУЧАЮТ ОТ НЕГО ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА ТАКИЕ КАК РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+ ОБЛНЕРГО ОБЛГАЗЫ ................................

ПОЭТОМУ ОНИ ВСЕ СЕЙЧАС РАБОТАЮТ НА СОЗДАНИЕ ПОДСТАВ ЗЕЛЕНСКОМУ

БЕЗУСЛОВНО, ПОЯВЛЕНИЕ ПОРТНОВА ЕЩЕ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО, УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ШО ЭТО ПОДСТАВА

У НАС В УКРАИНЕ ВСЕ 28 лет У ВЛАСТИ НАХОДИЛИСЬ НУЖНЫЕ ОЛИГАРХАМ и ТОП КОРРУПЦИОНЕРАМ ПРЕЗИДЕНТЫ

ПОТОМУ ВСЕ ОНИ УХОДИЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ и МИЛЛИАРДЕРАМИ, А НАРОД КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОСТАВЛЯЛИ ВСЕ БОЛЕЕ НИЩИМ

ЗЕЛЕНСКИЙ - НЕ ИЗ ИХ КОРРУПЦИОННОЙ КАМПАНИИ, А ЗНАЧИТ ОН ИХ ВРАГ

ПРОТИВ КОТОРОГО ПОРОШЕНКО и ДРУГИЕ ОЛИГАРХИ ЗАДЕЙСТВУЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА: СМИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ПОРОХОБОТОВ, ПРОПЛАЧЕННЫХ БЛОГГЕРОВ.......................

И ТУТ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ШОБЫ НАШ УКРАИНСКИЙ НАРОД ВЫДЕРЖАЛ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ!!!




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МАЙДАН не за горами.
Цього разу набагато кривавіший.
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....а ты что ХОТЕЛ , чтоб снова свои лица за так ПОДСТАВЛЯЛИ под дубинки ????
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Все начнут слетаться под крылышко Бени Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 5235
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ПАП и Ко привозит себе поддержку на выборы и дестабилизацию ситуации в Украине.
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Де вас таких упоротих беруть, чи саме такі критерії відбору?
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Пять лет не появлялся на Украине? Поверьте все эти пять лет он не потерял в своей жизни. Он хорошо питался, какуюто подругу наяривал,бабок больше заработал у него все пять лет успешными были. И посмотрите сколько украинцев погибло за эти пять лет, сколько семей стали несчастными. Меня интересует конечный результат,и такой результат меня не устраивает, а вас?
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Год зебилам хватит,чтобы страны не стало.Ограбят и сдадутся уйлу!
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все будет намного хуже, чем при яныке
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....по плану росии : теперь должен быть МОРДОБОЙ при котором они ЗАЙДУТ мирить и при ЭТОМ домордует ************ !!!
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Зато без барыги который торговал на крови с врагом.
Население дегенератов, выбрала опять Овоща.
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А нацжони будуть його зустрічати???
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Короче, его надо грухнуть любой ценой.
Очень хороший сигнал получится.
Пускай готовится к земле.
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Это его Порох в страну впустил, к бабке не ходи. Как только Зеля придет к власти, Портнов сразу испугается и сбежит обратно, сто пудов.
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Виктор Ямской
Это его Порох в страну впустил, к бабке не ходи...

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....а что еще делать НАРОДУ , когда тот не ПОНИМАЕТ проблему ???!! пускай снова ЖРУТ крапиву и МОРОЗЯТ сопли в тайге !!!
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ну, как обычно - порох рыгов не пересадил, но виноват Зеля))
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Только дебилам непонятно, что в том, что Портнов и другие подельники из партии регионов не сидят, заслуга нынешней власти и прежде всего, Порошенко. И, на всякий случай, заметьте, все, кроме Порошенко ещё остаются на своих местах и, если, действительно есть, что предъявить Портнову - то, карты в руки.
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Не удивлюсь если после кенгурации янык прилетит на должность премьера. Молодая команда, новые лица и т.д. Стряхивайте лапшу зебанутые!!!
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"И сегодня хочу дать уверенный сигнал"....что все достижения - безвиз,Томос, мова, ЕС, Нато полетят к чертовой матери !

Не случайно его однопартиец Рабинович недавно на рашкином канале
улыбаясь,сказал: " Ребята, вы подождите немного и все это открутим назад."
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Рабинович хоть и умный еврей, но как человек - дурак.
То, что отрезали, назад не прикрутишь.
Посмотрел бы на себя в зеркало перед душем, кретин старый
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Цікаво, а С 14 і нацдружини в караулі почесному стояли чи паркан літовища ламали?
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....после 20ого , будет КАЖДЫЙ ДЕНЬ счастливым !!!
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Вот это тебе,ЗЕБЕня , хорошая куча го..на под кенагурацию в Мариинском !
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Ну что - бэк то ЗЕ юссар ... типа начинается
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а чего он пять лет боялся?и чего боятся его тысячи?страх без причины-это ведь заболевание.
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вчера моя мелкая вернулась из отпуска в Украине. вааще ничо не хочет рассказывать. сказала только "с кажным годом всэ куда хуже и хуже. мабуть більше не поїду." (( чем ёё так достали изменения последнего года, остаётся тайной.
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Надо бы изучить к тому времени опыт отамана Гонты.
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Зебилы, а этот ваш, тоже скоро прибудет?

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Казьол, ти давай весь список вивали. І Чєчёткіна не забудь реанімувати.
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СБУ, погранслужба, розвідка, поліція, суди, армія - усе старе і корумповане. ЗЕля 21.05.019р. їх всіх звільняє. І .. ? А тут вступає в дію частина геніального плану Бєнєфіціарія. Згадайте передвичорчу тезу ЗЕлі "Где то по средине", терміново перетирають з Рашкою питання Криму, Донбасу, армії, НАТО і таежного союзу. В обмін на капітуляцію, Бєнєфіціарій отримує васальний феод Україна. Йому не вигідна вільна європейська економіка, світові стандарти відкритого ведення бізнесу - бо нікого не кинеш. І то правда, бо що він робив 2 роки за кордоном, напевне вів таємні переговори з пуйлом через раш.олігархів. Олігархія так само як і злочинність інтернаціональна, і не має в ній ні москаля ні українця, а ні грека з юдеями
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Це все гадання на кавовій гущі. За звичай гадання направлені проти певної особи і гадалка за них не несе відповідальність.
Тому потрібно почекати і ми отримаємо реальний результат.
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Це мабуть добре, що цей покидьок повернувся в України.

Тепер народ повинен його сприймати, як лакмусовий папірець.
Тобто, ми повинні бачити, яка буде реакція Зєльца на дану політичну повію.

Або ця, політична повія отримає від Зєльца ліцензію на продовження займатися політичною проституцією - засирати народу України мозки.

Або ця політична повія повія повинна бути відправлена на примусове лікування - повинна дати пояснення, яким чином відбувалося повернення Конституції України 1996 року Хамові і потім уже після суд повинен вирішити - чина на нари, бо повернення Конституції України 1996 року Хамові то була узурпація влади, а ця політична повія безпосередньо приймала участь в цьому, або відправитись на політичний смітник.
Тому чекаємо реакції Зєльца. Головне тримати дане питання на контролі.
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а у меня вопрос к тебе, порохобот - А ПОСМЕЛ БЫ, ПОРТНОВ КОЛОМОЙСКИЙ И ИЖЕ С НИМИ ВСТУПИТЬ НА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, ЕСЛИ БЫ ХОТЬ В ОДНОМ, ДАЖЕ САМОМ ЗАДРЫПАННОМ СУДЕ, ЛЕЖАЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ЭТИХ ГОСПОД? И СРАЗУ НАПРАШИВАЕТСЯ ДРУГОЙ ВОПРОС - А ПОЧЕМУ НЕТ(!) УГОЛОВНЫХ ДЕЛ????
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Цікаво, а С 14 і нацдружини в караулі почесному стояли чи паркан літовища ламали?
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с этим "возвращением" мы наглядно видим ЦЕНУ пятилетним "реформам" уходящей клептократии! все оказалось пшиком и надуванием щек...
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Не знаю в какой сфере вы работаете но за недоделаную работу вообще то в нашей стране не платят. Если сравнить с нашу страну с домом, а порох пять лет строил наш общий дом .и оказалось что фундамент слабый,цемент распидженый и вы хотите чтоб дом выстоял в непогоду? Ах да,если у вас нет стратегического мышления как и пороха как будет жить страна через 5 лет, это значит только одно , у пороха не было чувства ответственности перед народом Украины.
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о-такими темпами скоро азиров с шапкокрадом вернутся и вся эта гоп-компания досрочные выборы организует,хе хе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдиозный экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО
 
 
 
 
 
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