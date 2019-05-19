 Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.
"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.
Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.
Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.
После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.
Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
В конце 2014 года суд удовлетворил иск Портнова к прокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации: ВСЕ обвинения в его адрес по делу о расстреле Майдана были признаны не соответствующими действительности. ????!!!!!!!!!!
В 2015 году против Портнова открыли дело о присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск. Но том же году Печерский райсуд Киева обязал следствие ПРЕКРАТИТЬ его розыск.????!!!!!!!!!!
Вот и всё что нужно знать про гниду Потроха ..его суды и его подельника Портнова-убийц Майдана!!
https://youtu.be/fJAJV2Qs5Yw
Снайперов у нас достаточно!
А сейчас - другое дело. Есть надежда, что это удастся.
И это будет общей нашей радостью.
Ну, а если Портнов тоже преступник, хорошо бы, если б и его посадили.
вже гниди почали злітатися.... так скоро і шапкокрад з азіровим приїдуть в Україну в Верховну Раду балотуватись...
Наш он был, украинец...