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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1040) Портнов (378) Янукович (30505)

 Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.

Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайся в Украину. Мы тебя ждем": активисты пришли к дому Портнова в Вене. ФОТОрепортаж

Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3127645
 
 
 Топ комментарии
 
Все гімно потихеньку вертається. Ви задоволені Зебіли ?
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Дружище! Тебя заждались 73% населения. Тысячи леммингов не могут ошибаться!
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Будет участвовать в инагурации...
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Это не реванш, это наступление! Но в этом никто не виноват кроме вас самих! Порошенко не был идеальным, но вы выбрали другой путь- добро пожаловать в Совок2! Вы же так мечтали о газе по 50 и долларе по дешевле, где то по 8, а может быть и по 5! Вы же за это голосовали, во всяком случае 50 процентов населения! И заметь те- примерно 50 процентов населения не считало Мордор агрессором! Вот где истинная причина- вы не готовы к ЕС , вам нужно ИГО! Чтобы на кухне повозмущаться, в лучшем случае- уйти в леса! Вам высшие силы дали шанс создать свое независимое государство- а вы как всегда его просрали- как просрали в Северной войне, как просрали в 1918 году, очередеой просер- 2019 год! Запомните эту дату! Я удивляюсь как можно все время наступать на одни и те же грабли на протяжении 1000 лет!!!!
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Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
В конце 2014 года суд удовлетворил иск Портнова к прокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации: ВСЕ обвинения в его адрес по делу о расстреле Майдана были признаны не соответствующими действительности. ????!!!!!!!!!!
В 2015 году против Портнова открыли дело о присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск. Но том же году Печерский райсуд Киева обязал следствие ПРЕКРАТИТЬ его розыск.????!!!!!!!!!!
Вот и всё что нужно знать про гниду Потроха ..его суды и его подельника Портнова-убийц Майдана!!
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а твой ***** замешан там? мне говорили что ваш ***** конфеты рошен по раше впаривает, это правда?
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Государства нет ,нет судов ,нет сбу ,нет мвд ,нихера нет ! Поэтому все вернутся !
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Украинцы народ слабый духом .Лозинский вот уже хороший человек ,а если б в Чечне ,то емку б уже голову отрезали и дом спалили .
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а я говорил что третий майдан обязательно будет.Пусть приезжают.Теперь уже не успеют свалить.
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Перша перемога зазєлів ! Вітаємо ! Наступним буде повернення вікторапьодрича з усіма компенсаціями.
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Выхтапьодрыч сразу садиться в тюрьму. Приговор никто не отменил. Учи законы. кобыла.
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Ти хоч знаєш статті, по яких його судили, щоб зараз тут патякати, дурнувате?
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Эпический звидец.Боже,дай українцям нагоду,молю Тебе
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вазоны, портнов - это хорошее достижение. Ждем на кенгурацию фирташа, не плохо было бы злочевского и арбузова.
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При плохом Порошенко жил за бугром и возвращаться боялся, при Зебиле вернулся. Но виновен Порох.
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Порох до завтра включительно может портнова арестовать, но претензии у дураков почему-то к зеленскому, не имеющему такой возможности. Что ты жрал в своем дурдоме?
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а порх имеет?)) вы зебилы даже не понимаете кто за что отвечает
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Порох не может никого арестовывать. Не его полномочия.
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Хунта закончилась, началась демократия и пришел НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - все ворье и бандючье потянулось в страну, КОНЭЦЬ ЭПОХИ ЖАДИБНОСТИ!!!
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какая разниЦо кто виноват По или ЗЕ !? Эта тварь должна сесть минимум на пожизненное так как лично приложило своё рукожопие ко всем событиям! Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 2646
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Су_а!!! оно вернулось...!) то шо -в рассее всё так хреново...?! нада ему устроить "гарячий" приём... Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 2341
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Завтра зеленский с командой зебилов все устроит!
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думаю после "инавгурации" карты будет раскрыто...и мы узнаем столько нового и интересного... Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 4660 Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 3380
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надо на примере этого "додика" подать "сигнал"-что будет если вернуться... Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 6082 Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 6978
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Ну от і добре , хай буде -Порошенко завинив тим що не заарештував цього ригівського покидька . Тепер подивимось як його заарештує Зеленський , от вже прямо після завтра і подивимось .
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Ещё рано возвращаться. Конструктивные мирные переговоры с Россией так и не начались, стрёмно....
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Портнов представитель антинародной быдло-элиты, а значит враг народа Украины.
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якщо хтось забув - влада Офшоренка за 5 років не висунула , до Портнова , жодних претензій Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 8347
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І що ж у ньому такого одіозного, що вся порохо-рвань не знайшла за ці роки на нього анічогісінько??! Навіть щоб притягти до адмінвідповідальності? То чого ж він одіозний, бо виявився розумнішим за вас всіх? То може всі ці порошенки, грицаки і луценки жалюгідні невігласи, що не дотягують навіть до "одіозних"?? Чи може це бутусов дуркує із своїми редакторами-неуками?
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Если реально расследовать то там надо вместе с Портновым все окружение Порошенко арестовывать. Так же как и расстрелах Небесной Сотни - Парубий Пашинский.
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Возвращайтесь, возвращайтесь!
Снайперов у нас достаточно!
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Бред диванного патриота. Портнов ничего плохого не сделал.
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... заміна свиней біля корита, і так 28 років. Головне, щоб "мудрий народ" вчасно засипав в корито їжу (платив податки), а свині між собою роберуться чиє місце і коли біля корита.
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А почему Нацкорпус дурака валяет? Или они только за Порошенко гоняются?
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При Порошенко Портнов не хотел возвращаться в Украину, потому что ему было неприятно жить при порошенковском режиме: Петя на все ключевые должности расставил кумовьев- братьев - сватьев и потому посадить мародера Портнов бы не смог.
А сейчас - другое дело. Есть надежда, что это удастся.
И это будет общей нашей радостью.
Ну, а если Портнов тоже преступник, хорошо бы, если б и его посадили.
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Портнов жертва преступного режима. Возвращайся, Андрей! твоя совесть чиста!
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73% лохов - надо косить! Молодец Портонов, отымей их всех!
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я знову ж, в 2804-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ригіАнали!
вже гниди почали злітатися.... так скоро і шапкокрад з азіровим приїдуть в Україну в Верховну Раду балотуватись...
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гавно в отражении подсасываеться взад .... к чему бы это ?? наверное что бы сделать врачать зарплату в 4 тысячи долларов ????
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Мудак Порох, конечно. Но очень скоро будем вспоминать Петю, как нормального презика.
Наш он был, украинец...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО
 
 
 
 
 
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