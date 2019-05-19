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 Политика Украины
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Все про:Лозинский (339) освобождение (289)

 Суд досрочно снял судимость с убийцы и экс-нардепа Лозинского

Суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в материалах суда.

Экс-депутат обратился в суд с заявлением, в котором он просит снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 март 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.

Лозинский отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

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Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости.

Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма "Отечество-Агро", также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.

Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.

Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Учитывая это в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Напомним, в апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил В.Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений В.Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Таким образом, из 6 статей обвинения, по которым прокуратура передавала материалы дело в отношении В.Лозинского в суд, он был приговорен по двум статьям. Суд также обязал В.Лозинского возместить судебные издержки за проведенные экспертизы в сумме более 10 тыс. грн.

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Апелляционный суд Киева 26 марта 2013 года смягчил приговор В.Лозинскому, уменьшив срок заключения на 1 год. Позднее Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, рассмотрев кассацию на приговор экс-нардепу, уменьшил срок его заключения на 4 года.

23 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко" - закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", согласно которому суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в СИЗО, как два дня отбытия наказания.

В январе 2016 года СМИ сообщили, что В.Лозинский подал документы на пересчет срока по "закону Савченко" и его ходатайство частично удовлетворено. 25 января состоялось заседание по пересчету срока В.Лозинскому, ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок были засчитаны 4 года и 36 дней, после чего он получил право на условно-досрочное освобождение.

Бориспольский райсуд Киевской области условно-досрочно освободил В.Лозинского. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Прокуратура обжаловала в кассационном порядке это решение. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Высший специализированный суд Украины отменил решение суда предыдущей инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3127643
 
 
 Топ комментарии
 
в депутаты пойдет - слугой народа - хочет стать))))
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а то можно подумать, что через 22 часа ты перестанешь на него лить дерьмо... Суд досрочно снял судимость с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 9687
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Потужно.. Не забуваймо, хто ще протягом 22 годин є гарантом в Україні ..
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************** судді похапцем заробляють бабло, бо залишились лічені дні... А там хто зна, як воно буде... А раптом зебіли будуть саджати еліту за хабарництво?
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5 лет правления Пороха и система та же.
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Последний день правления Пороха и о счастье, вернулся Портнов в страну. Сейчас вам покажут что такое система.
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Гениальный пгокугог без образования, КУМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРУПА ПРАХА РОШЕНКИ ЕЩЁ ПРОКУРОР, И порошенко ЕЩЁ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ. ГДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ ОТ ЭТОЙ ГЕНИАЛЬНОЙ ПАРОЧКИ ТВИКСОВ??????? 😂😅😂
ЕЩЁ ВСЁ В РУКАХ порошенки и луценки. То на кого ты уже серешь????? БУНТ НА КОРАБЛЕ????? 😂😅😂
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Не ори. Я жду, что завтра Зе-беня закроет Портнова.
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Не вопите так громко, уши вянут.
Ваш будущий президент, ЗЕбилы, это вовсе не клован, если вы еще не поняли.
Вашим будущим президентов **********"(С) был запланирован ПроФФесор.
Он - президент законный, "незаконно" лишенный полномочий и изгнанный из страны "оранжевыми революционерами на печеньках Госдепа" на майдане. Так будет просто восстаноеление законности, востановление в законных правах законного президента, вот и все.
Сейчас его еще немножко отполируют запоребриком, отучат говорить сложносочиненными предложениями (не все же сразу), и будет восстановлена в Украине "законная" власть.
А премьером при нем, само-собой, будет Азиров, кто же еще?
Деньги то у Азирова в Австрии, откуда и Портнов прибыл?
Значит, премьером будет Азиров.
"Здоровья вам,, и хорошего настроения"(С), не забувайте кормить страусов.

P.S. Ховайтесь Юлия Владимировна. При Петре Алексеевиче Вы действительно не сидели, а при старых-новых лицах не в первый Вам будет раз. Суд достроково зняв судимість із вбивці й екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 332
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это одно их последних мыролюбных свинореформенных действий мародерской шоблы.
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Немного юмора. Суд достроково зняв судимість з екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 1620
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Татьяна Черновол публично угрожает Майданом всей стране и новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в случае роспуска парламента.

https://elise.com.ua/2019/05/19/chto-proishodit-deputat-obeshhaet-majdan-protiv-zelenskogo-video/
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Єлажєв, ти на Антимайдан підеш?

Чи як і минулого разу- ;тяпніца-проказніца;, а понеділок-;тяжьолий дєнь;?
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как вспомню эту черноротую фублю, как она кнопкодавила и хлопая глазами криком оправдывала свое беззаконие необходимостью...******* плешивой выхухоли..короче)
а вот муж ее - настоящий Герой и патриот! погиб за Украину - это правда...и очень его жаль!!!
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Мадам с "мужественнім орденом" самолично возглавит его с пулемётом наперевес? Суд достроково зняв судимість з екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 4895
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Только откуда будев ыходить лентовод (лентоподаватель) из пасти твари или..... А муж ее реальный боец был. Пусть ему там будет удобно и хорошо на небесах.
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Ну ей это виднее... ))
А о её муже разговора в данном контексте и быть не может, как и о многих других погибших...
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Как она из дурки сбежала??? Майданница на передок?
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https://i.redd.it/gcyqie8yj4z21.jpg

при сцикуне у суда новые приоритеты. Юлины аваковы и лизинские теперь востребованы, как никогда.
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Ещё пока президентом Украины является политический труп прах рошенки.
Ещё пока Генеральным прокурором Украины является его гениальный кум, прокурор без образования луценко. Ещё пока все действующие судьи, во всех судах назначены порошенкой. ТО НА КОГО ты БАТОН КРОШИШЬ????? ЭТО ШО, БУНТ НА ТОНУЩЕМ СОЕВОМ КОРАБЛЕ????? 😂😅😂
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Ура !!!
Теперь и у нас... Суд достроково зняв судимість з екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 2354

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Колись у мене було посилання на фотожабу - медвепут теж стояв десь в роіссі на стільчику за трибуною... Суд достроково зняв судимість з екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 4868
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как думаете - после прилета портного - кто следующий прилетит - фамилию если можно - и они всех будут грабить или только 73% голосовавших за зебила и возврат всего в сад?
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не называй петю зебилом. на портнова дела никогда не было. было бы приехал.
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Какое счастье, как при коммунистах - сначала необходимо исключить из партии, а потом судить.
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Какое счастье, как при коммунистах - сначала необходимо исключить из партии, а потом судить.
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Раньше вёл себя с людьми как со скотом , быдлом , а теперь создаёт сельхозпредприятия - рабов и крепостных на себя пахать заставляет .
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- Владимир Александрович, какие фишки будут на вашей инаугурации? - Я положу писюн на конституцию. - Это в переносном смысле? - И в переносном тоже.
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Шото у соєвих нє па дєццкі прорвало. ПОПа випускає, а соєві вилизувачі починають репетувати - "юйкавинувата")))
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когда по твоему янык прилетит? - когда портнов тут все порешает или раньше? вот в чем вопрос
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да здравствует наш суд-самый отрехформированный парашенковский суд в мире...)))
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Да здравствует отреформированный Саакашвили суд!
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Дякуємо, Петро Олексійович, за судову реформу!
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ну... если он станет депутатом -- я не удивлюсь. сейчас же все дерьмо будут собирать под виртуальную партию
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Пусть собирает и начинают строить страну, за одно рассаживая Рошеновскую мразь. Хватит глотку Гимном драть, в вышиванке, селезенку рукой придерживая. Скоро народа в стране не будет...
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Спонсором шашликів за 400000 грн. виявилася кіпрська компанія "Green Family", частку у якій має новообраний президент. Шашликом будуть кормити всіх бажаючих, хто прийде у Мар'їнський парк на інавгурацію. З лопати.
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Неужели ботам до сих пор платят? Или обещают заплатить? Не верь! Кидонут! Пеца не тот парень, что бы лошарам долги отдавать!
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Это ты судишь по ЗЕкоманде? Когда новый гидрант Зеля после выборов своим ЗЕблюдателям не заплатил. Сказал денег нет но вы держитесь!
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Ылита наверное в восторге от рехформ Мародера.
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали.. "Горе от ума" Грибоедова.
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Вот только Портнов при Порохе в Украину не приехал приехал при ЗЕбиле!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд досрочно снял судимость с убийцы и экс-нардепа Лозинского
 
 
 
 
 
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