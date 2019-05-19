 Суд досрочно снял судимость с убийцы и экс-нардепа Лозинского

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в материалах суда.
Экс-депутат обратился в суд с заявлением, в котором он просит снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 март 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.
Лозинский отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.
Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости.
Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.
Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.
"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма "Отечество-Агро", также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.
Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.
Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.
Учитывая это в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.
Напомним, в апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил В.Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений В.Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Таким образом, из 6 статей обвинения, по которым прокуратура передавала материалы дело в отношении В.Лозинского в суд, он был приговорен по двум статьям. Суд также обязал В.Лозинского возместить судебные издержки за проведенные экспертизы в сумме более 10 тыс. грн.
Апелляционный суд Киева 26 марта 2013 года смягчил приговор В.Лозинскому, уменьшив срок заключения на 1 год. Позднее Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, рассмотрев кассацию на приговор экс-нардепу, уменьшил срок его заключения на 4 года.
23 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко" - закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", согласно которому суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в СИЗО, как два дня отбытия наказания.
В январе 2016 года СМИ сообщили, что В.Лозинский подал документы на пересчет срока по "закону Савченко" и его ходатайство частично удовлетворено. 25 января состоялось заседание по пересчету срока В.Лозинскому, ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок были засчитаны 4 года и 36 дней, после чего он получил право на условно-досрочное освобождение.
Бориспольский райсуд Киевской области условно-досрочно освободил В.Лозинского. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Прокуратура обжаловала в кассационном порядке это решение. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Высший специализированный суд Украины отменил решение суда предыдущей инстанции.
ЕЩЁ ВСЁ В РУКАХ порошенки и луценки. То на кого ты уже серешь????? БУНТ НА КОРАБЛЕ????? 😂😅😂
Ваш будущий президент, ЗЕбилы, это вовсе не клован, если вы еще не поняли.
Вашим будущим президентов **********"(С) был запланирован ПроФФесор.
Он - президент законный, "незаконно" лишенный полномочий и изгнанный из страны "оранжевыми революционерами на печеньках Госдепа" на майдане. Так будет просто восстаноеление законности, востановление в законных правах законного президента, вот и все.
Сейчас его еще немножко отполируют запоребриком, отучат говорить сложносочиненными предложениями (не все же сразу), и будет восстановлена в Украине "законная" власть.
А премьером при нем, само-собой, будет Азиров, кто же еще?
Деньги то у Азирова в Австрии, откуда и Портнов прибыл?
Значит, премьером будет Азиров.
"Здоровья вам,, и хорошего настроения"(С), не забувайте кормить страусов.
P.S. Ховайтесь Юлия Владимировна. При Петре Алексеевиче Вы действительно не сидели, а при старых-новых лицах не в первый Вам будет раз.
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Татьяна Черновол публично угрожает Майданом всей стране и новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в случае роспуска парламента.
https://elise.com.ua/2019/05/19/chto-proishodit-deputat-obeshhaet-majdan-protiv-zelenskogo-video/
Чи як і минулого разу- ;тяпніца-проказніца;, а понеділок-;тяжьолий дєнь;?
а вот муж ее - настоящий Герой и патриот! погиб за Украину - это правда...и очень его жаль!!!
А о её муже разговора в данном контексте и быть не может, как и о многих других погибших...
при сцикуне у суда новые приоритеты. Юлины аваковы и лизинские теперь востребованы, как никогда.
Ещё пока Генеральным прокурором Украины является его гениальный кум, прокурор без образования луценко. Ещё пока все действующие судьи, во всех судах назначены порошенкой. ТО НА КОГО ты БАТОН КРОШИШЬ????? ЭТО ШО, БУНТ НА ТОНУЩЕМ СОЕВОМ КОРАБЛЕ????? 😂😅😂
Теперь и у нас...
Ukr_Che @Ukr_Che 30 мин.30 минут назад
Фото з Ради,справжні-йде підготовка для кенгурації карлика вофки(перший раз таке мастирять)
https://www.liga.net/politics/opinion/indulgentsiya-putinu-reshenie-sovet-evropy-vedet-k-eskalatsii
- ЗЕбилы вот вам ещё подарочки... а мож вы внатуре в теме и всё нормалёк, музыка/цветы/шам
панское..........
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали.. "Горе от ума" Грибоедова.