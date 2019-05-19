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 Политика Украины
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Все про:залог (340) Аллеров (90)

 За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат

За бывшего главу Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова внесли залог в 4,8 миллиона гривен, но он до сих пор находится под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщил адвокат подозреваемого Игорь Мороз.

"Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его", - сказал адвокат.

По словам защитника, залог внесли 17 мая (пятница) после 18 часов, поэтому, вероятно, причиной задержки стало завершение рабочего дня. Адвокат отмечает, что Аллерова должны отпустить на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

17 мая суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3127641
 
 
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Надо отменять залоги для коррупционеров, мародёров, да ещё в воюющей стране, где почти каждый день с погибшими и ранеными. Полная конфискация и от 10 до 15......
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Кто ж такие законы против себя примет?
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тебе бы убогому к доктору профильному, не затягивай.
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Нє отвлєкайся : «Сьогодні буде проведена репетиція інаугурації» (с)
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Круто. Видать зарплата у него хорошая или жена богатая, правда *******? Походу хорошо наворовал если 5 лямов налички нашел за один день. Или очень влиятельные друзья которые внесли залог за то чтобы не выдал своих патронов в высоких креслах.
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Честно скажу, никакая сила меня не заставить идти защищать ету страну где коррупционеров и воров выпускают за 5% от украденного. Зато штрафы на голодранцев купившим *евробляхи* достигают 300% от стоимости машины.
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значит тьі уклонист... скоро у вас отключат интернет и не будет кому пожаловаться... так вам и надо За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8132 За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8132
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Это где 5% владеют 95% национального богатства?! Гиднисть и Справедливость!?
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«Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8680
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат
 
 
 
 
 
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