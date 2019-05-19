 Мининформполитики о планах команды Зеленского провести перепись населения: "Уже около полугода действует рабочая группа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, комментируя слова идеолога команды Зеленского Руслана Стефанчука о том, что команда избранного президента намерена в первые 100 дней провести "аудит государства" и перепись населения Украины.



"Уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписчиками, которых еще надо будет обучить", - отметил Золотухин.

Чиновник указал, что в процессе изучения вопроса возникло несколько новых идей.

"В год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея. В то же время, в государственных органах Украины на данный момент действует около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. Так, только Минздрав на разных этапах внедрения реформы получил около 27 млн записей об украинцах-пациентах. Биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан", - отметил заместитель министра.

По мнению Золотухина, конвергенция этих данных позволила бы получить первичную информацию о количестве граждан Украины значительно более дешевым способом.

"Это к тому, что перед любым заявлением следует все же прорабатывать вопрос", - подытожил он.

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