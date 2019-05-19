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 Политика Украины
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Все про:перепись населения (44) Мининформполитики (296) Золотухин (7)

 Мининформполитики о планах команды Зеленского провести перепись населения: "Уже около полугода действует рабочая группа"

Вопрос проведения переписи населения уже несколько месяцев прорабатывает рабочая группа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, комментируя слова идеолога команды Зеленского Руслана Стефанчука о том, что команда избранного президента намерена в первые 100 дней провести "аудит государства" и перепись населения Украины.


"Уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписчиками, которых еще надо будет обучить", - отметил Золотухин.

Чиновник указал, что в процессе изучения вопроса возникло несколько новых идей.

"В год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея. В то же время, в государственных органах Украины на данный момент действует около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. Так, только Минздрав на разных этапах внедрения реформы получил около 27 млн записей об украинцах-пациентах. Биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан", - отметил заместитель министра.

По мнению Золотухина, конвергенция этих данных позволила бы получить первичную информацию о количестве граждан Украины значительно более дешевым способом.

"Это к тому, что перед любым заявлением следует все же прорабатывать вопрос", - подытожил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127639
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
то есть полгода уже как создан новый чиновничий аппарат нахлебников, а результата нет, ибо никакой переписи населения и в помине нет...
Но зарплату эти чиновники уже как полгода получают и немалую, но нихрена не делают...
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При вальцмане эта группа действовала бы еще 15 лет и полгода с кпд=0!
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Сподіваюсь- мінстець пройде повний аудит перед своєю ліквідацією.. Суспільство повинно бути проінформованим про те, скільки бюджетних коштів за п'ять років було просрано так званими "порохоботами"..
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Ну и что эта рабочая группа достигла за пол года.
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не суть! главное - проведите перепись, чтоб понять сколько нас
и это сразу отразиться на бюджете ибо реально миллионы-миллиарды тратятся-тырятся на субсидии и льготы на не существующих уже граждан...
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Ну так.. зачем же чиновникам переписывать население?.. пчелы против меда?
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Порохоботам методички не выдали - не знают как реагировать на данную новость
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Надо Пете успеть эту рабочую групу наградить за неоценимый вклад сделанный Украине.
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Та да, щас Пэтя указ подпишет про перепись )))
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зачем нам знать , сколько у нас людей???, это должен знать только Пьетя и Рева!)))
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лядь... сколько стране лет? и нет единого реестра жителей/населения? мне одному кажется, что это довольно тривиальная задача для прогера средней руки - создать базу данных, в которую тупо ВСЕ отвечающие за всего пару основных событий - рождение и уход на покой (ну, и основные перемещения) - ОБЯЗАНЫ заносить сведения в минимальном объеме?...
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