 За апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
"За время проведения месячника в подразделения Национальной полиции населением добровольно сдано 6679 единиц оружия. Выяснено, что более 1,8 тысячи единиц оружия граждане хранили незаконно. В частности, речь идет о 784 единицах нарезного оружия армейских образцов, нарезного охотничьего – 553 единицы и гладкоствольного охотничьего – 4241 единица", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинцы сдали 108 345 боеприпасов к различному оружию. Среди них – 1036 снарядов, 654 мины, а также 135 запалов.
По данным полиции, больше всего оружия сдали жители Винницкой (223 единицы), Харьковской (162), Одесской (115) и Черкасской (133) областей.
Правоохранители напоминают, что согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса, гражданин может избежать ответственности, добровольно сдав в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые у него незаконно хранятся.
"Таким образом в результате месячника от уголовной ответственности освобожден 1081 гражданин", - подчеркивается в сообщении.
Менты, по совковой традиции, людей держат за идиотов, раз на полном серьёзе заявляют, что кто то где то добровольно сдаёт оружие...
В реальности никто ничего никуда не сдаёт. а наоборот население держит целые арсеналы на руках...
Гранаты так вообще стали предметом обихода и каждый день их взрывают в каком нибудь городе или селе.