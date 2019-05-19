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Все про:боеприпасы (1227) оружие (3701) Нацполиция (9424)

 За апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов

На протяжении апреля 2019 года в Украине проводился месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"За время проведения месячника в подразделения Национальной полиции населением добровольно сдано 6679 единиц оружия. Выяснено, что более 1,8 тысячи единиц оружия граждане хранили незаконно. В частности, речь идет о 784 единицах нарезного оружия армейских образцов, нарезного охотничьего – 553 единицы и гладкоствольного охотничьего – 4241 единица", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцы сдали 108 345 боеприпасов к различному оружию. Среди них – 1036 снарядов, 654 мины, а также 135 запалов.

По данным полиции, больше всего оружия сдали жители Винницкой (223 единицы), Харьковской (162), Одесской (115) и Черкасской (133) областей.

Правоохранители напоминают, что согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса, гражданин может избежать ответственности, добровольно сдав в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые у него незаконно хранятся.

"Таким образом в результате месячника от уголовной ответственности освобожден 1081 гражданин", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 175 гранат Ф1 и 49 ящиков с патронами: В Прилуках у пенсионера нашли склад боеприпасов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3127638
 
 
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Смешно читать эту новость, после новости внизу, в которой говорится, что двое людей погибли в результате взрыва гранаты в Харькове...
Менты, по совковой традиции, людей держат за идиотов, раз на полном серьёзе заявляют, что кто то где то добровольно сдаёт оружие...
В реальности никто ничего никуда не сдаёт. а наоборот население держит целые арсеналы на руках...
Гранаты так вообще стали предметом обихода и каждый день их взрывают в каком нибудь городе или селе.
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Вперед к авакизму, товарищи!!! Даешь пятилетку по добровольной сдаче оружия за три года!!!
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Здано 6670 одиниць. Від криміналу відкосилось 1081 осіб. Шкода, що не пишуть скільки народу заїхало.
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да да сдают гранаты и патроны ящиками! За апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов - Цензор.НЕТ 3862
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Ну ничего новое лицо министра полиции Авакова будет способствовать сдаче.кстате любители Вазелина вы так долго срали на Порошенко из за Авакова шо теперь говорить будете ?
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Происходит плановое перевооружение народа.
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Немного о добровольной сдаче оружия. Все оформляется, как добровольная сдача (либо на опера либо на агентуру). По иному , ну никак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов
 
 
 
 
 
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