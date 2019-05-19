 В результате взрыва гранаты в Харькове погибли два человека, еще один госпитализирован

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в Основянский отдел полиции города в 23:42 субботы от службы 102.

"Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли двое граждан - 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища... Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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