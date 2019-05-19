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 В результате взрыва гранаты в Харькове погибли два человека, еще один госпитализирован

В Харькове возле дома №40 по ул.Двинская произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, а третий был доставлен в больницу с многочисленными ранениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в Основянский отдел полиции города в 23:42 субботы от службы 102.

"Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли двое граждан - 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища... Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127637
 
 
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Долбоебы, уже взрослые, а ума нет, уже и не будет .
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не факт, могли бросить в двор или заминировать ворота - нет инфы точной.
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Очень и очень много новостей про взрывы гранат за последние 5 лет, дураки с фронта сувениры на память навезли, если бы велась статистика по погибшим от взрывов гранат то потери были бы наверно сопоставимы с Иловайском.
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мыша а чого сам не винищував козломордих. есть такая хрень. как посттравматическое стрессовое растройство. завали кабину и не бузи. диванный
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а прикинь. что будет, если Розумково обмежений зетелепень-преЗЕдент не оправдает возложенных влажных надежд и таки будет майдан или русиш пойдут в наступление - как их мочить будут и каковы тогда будут потери?
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Долбоебы, уже взрослые, а ума нет, уже и не будет .
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Войну надо срочно заканчивать! Мародеры, которые с войны имели бабки уходят. Так что с этим нужно завязывать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате взрыва гранаты в Харькове погибли два человека, еще один госпитализирован
 
 
 
 
 
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