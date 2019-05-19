EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1904  28
Все про:награда (1164) Порошенко (17510) Бутусов Юрий (1710)

 Порошенко 17-18 мая издал серию последних указов о назначениях и присуждении стипендий

Действующий Президент Украины Петр Порошенко 17-18 мая 2019 года издал серию своих последних указов о назначениях и присуждении стипендий.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

- 7 дипломатических званий;
- 39 судей различных инстанций;
- 3 пожизненных и 33 двухгодичных государственных стипендий заслуженным ученым;
- 6 одногодичных стипендий украинским заложникам, захваченным РФ;
- 16 пожизненных и 7 двухгодичных стипендий пожилым журналистам;
- 7 орденов деятелям науки.

"Высший дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол - получили народные депутаты БПП Владимир Арьев и Артур Герасимов, которые не являются карьерными дипломатами и не состоят на дипломатической службе. Зачем это - непонятно, то ли завтра обнародуют указ о назначении послами, то ли просто получат дипломатический паспорт для удобства перемещения.

Впрочем, полномочия издать еще одну серию указов у президента сохранится до момента инаугурации, так что могут быть и еще новости", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3127636
 
 
 Топ комментарии
 
после выборов нужно приводить президента к присяге через неделю,что бы сумасшедший и проигравший выборы президент не смог нашкодить Украине,Порошенко уже показал что сумасшедший президент хуже врагов
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь - ручку у нього на сьогодні відібрали.. Чи й сьогодні буде несамовито штампувати "доленосні" для України укази?
 показать весь комментарий
 
Останні козні бариги.................... Порошенко 17-18 мая издал серию последних указов о назначениях и присуждении стипендий - Цензор.НЕТ 7190
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сподіваюсь - ручку у нього на сьогодні відібрали.. Чи й сьогодні буде несамовито штампувати "доленосні" для України укази?
 показать весь комментарий
 
 
после выборов нужно приводить президента к присяге через неделю,что бы сумасшедший и проигравший выборы президент не смог нашкодить Украине,Порошенко уже показал что сумасшедший президент хуже врагов
 показать весь комментарий
 
 
Все в сім'ю, все кума та родичам, себе як Льоня Брєжнєв не забув нагородити званням "Герой України"? Чи є вступним разом одразу після реваншу планує зробити себе шестиразов Героєм?
 показать весь комментарий
 
 
Пожизненная стипендия журналистам ? 😵 А можно список этих порохоботов ? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Арьев опять возьмется за старое - наркоту возить через границу.
 показать весь комментарий
 
 
Придется Хряка за хвост и уши оттаскивать от корыта, оно никак не угомонится.
 показать весь комментарий
 
 
Були в 🐷 руки-ножиці а зараз руки-ручки...
🤣
 показать весь комментарий
 
 
президента - может біть, преЗЕдента - для шоу не важно когда - чем позже тем будет веселее и интереснее шоу, не так ли?
 показать весь комментарий
 
- 16 пожизненных и 7 двухгодичных стипендий пожилым журналистам;Источник: https://censor.net.ua/n3127636

А это что за маразм?
Чем журналисты лучше шахтеров, врачей или военных к примеру....?
Маразм....
 показать весь комментарий
 
 
Видимо почти бывший президент про 1497 гривен пенсии у 7 миллионов 500 тысяч пенсионеров просто забыл за жратвой бутерброда с черной икрой на Майамах.
 показать весь комментарий
 
 
Задолбал этот писатель, будешь своей Марине с зоны письма писать.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем всю ночь?..Пять минут как сел за комп.. Вчера тебе с телефона пообещал...сегодня по просьбе трудящихся сделал...
Кушай...не обляпайся....
Может тебе такая больше нравится?

 показать весь комментарий
 
А сьогоді він вихідний,чи до вечора ще щось накалякає?
 показать весь комментарий
 
 
Эти конвульсии просто смешны, напоминают агонию.
 показать весь комментарий
 
 
... типа, видбулося потужное и остаточное семяизвержение
 показать весь комментарий
 
 
Уходя уходи...
У Петра лексеича напоследок прорвало
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 17-18 мая издал серию последних указов о назначениях и присуждении стипендий
 
 
 
 
 
 вверх