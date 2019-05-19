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 Политика Украины
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Все про:репрессии (2025) День памяти жертв политических репрессий (12)

 Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать - это невероятные цифры. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% - украинцы). Огромное количество из них было расстреляно, остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.

Террор и репрессии поразили почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и мучительным наследием прошлого стали массовые репрессии, которые совершались сталинским режимом и его сторонниками в Украине в 1930-х годах. К примеру, в Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

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В течение десятков лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений строились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня: в Быковнянском лесу расположено крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - в 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД были расстреляны 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан из Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы". Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3127635
 
 
 Топ комментарии
 
Вічна пам'ять всім закатованим..
Нам та наступним поколінням варто пам'ятати, чому нашому народові довелось пережити страшні трагедії..
Бо ми втратили власну державність...
Недаремно Шевченко написав :
В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля.
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Пам"ятаємо і ніколи не пробачимо.
Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий - Цензор.НЕТ 8849
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Давай конкретно по кожному - за що вирок.
До того ж.. як можна назвати чиєсь президентсво режимом після проведення чесних виборів та передачі влади ?
це нонсенс..
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Вічна пам'ять всім закатованим..
Нам та наступним поколінням варто пам'ятати, чому нашому народові довелось пережити страшні трагедії..
Бо ми втратили власну державність...
Недаремно Шевченко написав :
В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля.
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Давай конкретно по кожному - за що вирок.
До того ж.. як можна назвати чиєсь президентсво режимом після проведення чесних виборів та передачі влади ?
це нонсенс..
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Честные выборы?Еще узнаем сколько порошенко себе дорисовал голосов и как хотел сорвать выборы подставив моряков,ему пожизненное светит и не только за воровство,а и за измену Родине и работу на врага,про вас соевых и ольгинских ботов ,даже говорить не нужно
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь, "патриот" из-под прокси? Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 8035
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Ksenia VB - выборы были под защитой международного сообщества...

Вы же не будете отрицать что раше-террористов убивавших украинских военных часто отпускают по закону Савченко и программе СБУ "Тебя ждут дома" , или дают смешные срока, часто условные....?
А воинам ВСУ и добрбатов за воинские преступления или просто правонарушения никаких поблажек нет ...?
Их судят по строгости закона и выше.., и судят часто сепары-судьи с Донбасса....
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Ви ж розумієте, під кого заточена вся "правохоронна" система.
Всі розслідування починаються підлеглими авакова, ще якимись структурами..
Суди...навіть і говорити нічого.
Якщо ЗЕ не буде звертати увагу на армію, то переслідування атовців стане масовим явищем.
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Вважаю, що справами атовців має опікуватись певна структура.
Захистом їхніх прав теж. Тобто надавати цілий пакет допомоги - від реабілітації до захисту в судах.
Не імітувати діяльність, а реально допомагати.
В нас якось туговато з цим.
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Потому что для порошенко родина россия,а Украина только работа,а его детки вообще живут в Лондоне за деньги с нашей коммуналки
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А жертви політичних репресій бариги та післямайданної "влади" сюди також входять?
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Петя Карлсон не улетел,но обещал вернуться на парламентских выборах,соевые мечты
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Я рад за вас! С такой командой вы уверенно победите коррупцию менее чем за пятилетку!
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про кого ви написали ?
арештовували колаборантів та зрадників, адмінів сепарських груп.. і т.д.
Шкода, що до верхівки не дістались.
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Кощунственно поминать жертв коммунистического режима, когда потомки палачей как правили так и правят, а сама идеология не осуждена, как в ситуации с нацизмом, а лишь формально запрещена..
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Новый, молодой, креативный презЕдент быстро это исправит! Декомунизация уже началась в обратном направлении...
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неужели..? партбоссы и комса куда девались(кучма, луценко, турчинов, мертвечук! потомственный комуняка розенко)..? где суды над убийцами и кгбэшными стукачами и лишение привилегий их и их семей..? где суд над идеологией в целом..?
вот, что бы стало настоящим поминовением жертв..
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Вот и я спрашиваю где???!!!! Вся надежда на Бога которому молится большинство украинцев и их братьев россиян и имя ему Зеленский!
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Вічна пам'ять закатованим кривавим антинародними одноосібним комуністичним режимом. Пам'ятайте, та не повторюйте.
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Киевляне. не поленитесь. от метро Лісова всего 5 минут к Мемориалу. там под каждой сосной десятки невинно убиенных. я каждый год почитаю жертв красножопой кацапии. из родных дед 1937. дядя 1932
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Страшные времена были. Надеюсь - навсегда в прошлом для украинцев. Ну а расеяне пусть наверстывают упущенное. Единственно, что у них хорошо получается,это гнобить собственный народ. И народу это нравится. Мазохисты...
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якбиж-то ви знали, скільки у Іспанії зараз політичних біженців з України з красними тархетами!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий
 
 
 
 
 
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