 США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, ее возглавит министр энергетики Перри

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба Белого Дома в Твиттере.
Также в состав делегации вошли спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.
Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".
US delegation to Zelensky inauguration will be headed by @SecretaryPerry. #Ukraine pic.twitter.com/K5FO4gRlLJ— Steve Herman (@W7VOA) 18 мая 2019 г.
Инаугурация состоится в 10.00 понедельника 20 мая в зале Верховной Рады.
Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.
беня к стати вообще автовокзал игнорировал
"Депутат из президентской фракции Иван Винник даже сразу не поверил, что в бюджете миллиард гривен записали на фонд президента. Увидев это, сказал журналистам:
"Это какая-то провокация. Видно, что это фейк"
А вот теперь ты покажи что он не украл, платежки куда деньги потрачены на стол.
А пиляти гілку, на якій сам сидиш, якось нерозумно.
Провалом скористається рашка.
вчора те саме двома іншими мені писав
Добрий ранок
Камені з неба у Гурзуфі.
https://korrespondent.net/tech/space/4088494-opasnyi-asteroyd-proletel-riadom-s-zemlei
пока что тут....... но не далеко.....
отдельным товаристчам........
На кремацию....
-Вова а где у тебя писюнчик чет найти не могу
-Ищи маринка ищи я ведь чем-то писяю!
Подождём немного, пока рейтинг псевдо-гетмана рухнет до отрицательных величин. Наказание, безусловно, настигнет преступников, совершивших вышеобозначенный государственный переворот.