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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1284) инаугурация (338) США (14975)

 США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, ее возглавит министр энергетики Перри

Официальную делегацию США на инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба Белого Дома в Твиттере.

Также в состав делегации вошли спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

Инаугурация состоится в 10.00 понедельника 20 мая в зале Верховной Рады.

Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3127634
 
 
 Топ комментарии
 
Вимога від американців вже пролунала - арешт Бені.
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Наверное, министр что-то про поставки газа будет перетирать. Правда - с кем?
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А кто к Порошенко приедет?Шо никто к лузерам не ездит?Ну так воровать меньше надо было
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Интересно, что он своровал? Данные есть?
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Данные возьмешь у подельника Порошенко Свинарчука
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выйди на любой автовокзал и посмотри как люди валят из Украины от Порошенковского покращення
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так вроде уже "кінчилась епоха зубожіння" уже должны в зад вам вернутся?

беня к стати вообще автовокзал игнорировал
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Не бреши, то юлька-вароффка вкрала фсьо.
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Петя ворует так, что даже у его подельников глаза на лоб лезут. Цифры украденного везде есть, именно поэтому он и нанял за ворованные деньги вас, платных шестерок, чтобы прикрыть ка-то пытались.
"Депутат из президентской фракции Иван Винник даже сразу не поверил, что в бюджете миллиард гривен записали на фонд президента. Увидев это, сказал журналистам:
"Это какая-то провокация. Видно, что это фейк"
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Ну так опубликуйте эти цифры,с фактами, естественно.
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Факт что получил из бюджета - "В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко."
А вот теперь ты покажи что он не украл, платежки куда деньги потрачены на стол.
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Вы своими вопросами вводите зебилов в ступор.Их воробьиные мозги способны только запомнить слова "вор,барыга,мародёр,свинарчуки".Такие понятия,как "данные, факты, доказательства" им не под силу.
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У клована потужні гості. Гундяєва не вистачає.
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На службі у мародера...
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Добре що хоча б міністр.а не завсектором відділу. А в принципі яка різниця.
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Ну звичайно. У вас же відставний Назарбаєв чого вартий
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Гундяй был у Кондитера, неужто запамятовал, болезный, к тому же пэдра до сих пор является прихожанином Мацковского Пархата, не знал? Ай-я-яй, такое нужно знать о своих хероях...
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Неумное,Порох приложил все силы для создания автокефальной украинской церкви.И после этого,оказывается,он верный прихожанин гундяевской церкви.Меняйте методички,балалаешники.
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Я би і пораділа, але не виходить, бо ж ми наче в заручниках політики ЗЕ, а ставлення лідерів західних країн стосується не лише нового лідера, а і розповсюджується на всю країну.
А пиляти гілку, на якій сам сидиш, якось нерозумно.
Провалом скористається рашка.
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Ну да ты достойный последователь своего клоуна он Украину проституткой называл а ты народ украны свиньей!
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Не передергивай, трыздун.
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он тоже страдает комплексом недоростка - это плохо, такие свою обиженность мстит на окружающих, стараясь в своём уме доказывать своё вяличие. Я не видел не одного человека свободного мира, кто бы старался таким образом (туфлями) повисить свой рост.
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Вимога від американців вже пролунала - арешт Бені.
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Опять дрыщешь тут, ботяра.
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скільки в тебе ніків ?
вчора те саме двома іншими мені писав
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Доброго ранку. Вони ще самі себе лайкають США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 5299
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шо кацапа, кремль ще твій не спалили??
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теперь хоть камни с неба? да? где-то я уже что-то похожее слышал...
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та не это не камни с неба это осыпь а именно камни тут

https://korrespondent.net/tech/space/4088494-opasnyi-asteroyd-proletel-riadom-s-zemlei
пока что тут....... но не далеко.....
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Це результат керівництва вашої окупаційної влади.
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какие камни товаристч..... каннабис...ссссс уря товаристчи но... C21H23NO5 исключительно
отдельным товаристчам........
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Немає в мальдівських вихідних. Вийшли і тут висрались
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Ты ето забудь о мальдивских. Вы их победили 21 апреля
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На парламентских надо прокатить, трусняками пусть идут торговать.
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Еще раз забудь о мальдивских их уже нет а вот количество зебилов скоро будет таять так как ваш мессия превратится в то зло против которого вы боретесь))
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А вы что думали )) Вы же аеропорти то так и не перекрили вот они и сбежали от вас) Нужно было не в геделиках сидеть а прекривать аеропорти))
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как нет, их ещё загнать надо за батайский семафор, с ген прокурором зеком-алкашом
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на эксгумацию Зеленского приедет Джим Керри и другие комики мира..
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перекладіть, бо незрозуміло що там написано.
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В Сети появилась телефонная беседа олигарха Игоря Коломойского с генеральным директором украинского телеканала «1+1» Александром Ткаченко. Олигарх недвусмысленно даёт понять Ткаченко, чтобы тот убрал один из материалов, который был подготовлен для эфира «Украинских сенсаций».

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але самі принципи каналу зрозумілі - ручне керування власником.
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Для меня тут важнее не то, что в ручном режиме управляет, а то что во время российской агресси, Беня приказывает снять с эфира материал унижающий Х:?йла.
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намекаешь что еврей Зе жёлтая свинья? думаю это ты его страшно обидел, это для северных стран, где много дров и умели приготовить мясо с древнейших времён, свинья считается прекрасным и полезным животным, конечно не как корова, которая вообще уникальна и жертвует всем.
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не уверен что ты умеешь готовить свинину вкусно
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Порошенко был лучший президент в галактике США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 4946
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Нет лучший Зеленчский! Ни Рейган ни Блер на рояле писюном играть не умеют а Меркель вобще нечем!
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Мародер из-за обжорства уже давно собственного писюна не видел
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Зеля тоже не видет потому что он в волосне где-то прячется и из секса ему только доступен оральный и анальный!
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Зачем о своих проблемах орать на всех перекрестках, для чего мне знать, что он у тебя в волосне где-то прячется и из секса только доступен оральный и анальный...Бедолага))
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Я про Зеленского сказал тебе что повылазило? И говорю то что знаю. МНЕ ЖЕНЩИНА РАСКАЗАЛА КОТОРАЯ С НИМ НОЧЬ ПРОВЕЛА.
-Вова а где у тебя писюнчик чет найти не могу
-Ищи маринка ищи я ведь чем-то писяю!
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Боже, какой маразм. Ему " ЖЕНЩИНА РАСКАЗАЛА КОТОРАЯ С НИМ НОЧЬ ПРОВЕЛА..." Ты еще хуже, чем можно даже представить, лучше бы грамоте обучился, умнее был бы. Тебя от самого себя не тошнит?.Порохоботы, вы сплошное омерзение.
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Нет меня от тебя тошнит. Похоже ты из тех кого Гламурным Кисо называют!
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Это каким же дегенератом надо быть, чтобы писать подобную чушь. Тьфу!
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А з метрополії (Британії) хтось приїде?
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Боюсь, что приличные американцы с ним общаться не будут. Те, кто приедет - по делам в основном приедут.
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Да бойся на здоровье,никого не волнуют твои боязни.
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та навіщо було їхати їм, по Фейсбуку б побалакали з кловунами!!)
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А что дальше? Зе-билы в ответ.Да хоть камни с неба!Вова наш президент! Гидрометцентр Украины предупреждает, в ближайшие 5 лет о систематических выпадение осадков в виде камней .
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Дальше... В сущности, контролируемые иностранными гражданами СМИ провели массированную кампанию лжи и фальсификаций против действующего Президента страны. По итогам этой кампании, они сумели обезглавить армию, госбезопасность и военно-промышленный комплекс страны, отстранив под видом "демократических выборов" Верховного Главнокомандующего, начальника СБУ и секретаря СНБО. В мирное время всё это однозначно наказуемо по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена"), а в военное время, по-видимому, единственной мерой наказания за это преступление является высшая мера.
Подождём немного, пока рейтинг псевдо-гетмана рухнет до отрицательных величин. Наказание, безусловно, настигнет преступников, совершивших вышеобозначенный государственный переворот.
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зрозуміло що україна дуже слабка. але все ж таки новому керівництву країни мабуть не треба бути таким поступливим і слухняним як порошенко( в тому числі через його корупційні "хвости") і не потрібно перед кимось "заискивать" хто б це не був. те що під час президентських виборів волкер і меркель хвалили порошенко це сумнівні речі. у сша і росії протистояння за глобальні впливи. сша більш цивілізовані ніж росія тому це правильно що вони наші союзники. взагалі захід зацікавлений допомагати україні. але в усіх є свої національні інтереси тому позиції можуть змінюватись, не хотілось б сильно залежати від цього. якщо в україні будуть реальні зміни то відношення до нас зміниться і з'явиться більше поваги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, ее возглавит министр энергетики Перри
 
 
 
 
 
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