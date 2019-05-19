 На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.
Кроме президентов, на инаугурацию должны прибыть премьеры Турции и Молдовы, глава парламента Азербайджана. Вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии.
От США должен быть министр энергетики, он Канады - министр обороны, от Франции - министр по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Таже ожидаются более 40 других высоких представителей.
Напомним, Верховная Рада назначила церемонию инаугурации на понедельник, 20 мая.
ВООБЩЕМ НИ КТО...
Вышиванки пока нет у меня к сожалению.
Чем меньше показухи, тем лучше
Главная торжественность она же все равно в душах
кстати, будет шанс 1 раз увидеть вазелина не в роликах.. И то - не факт
А пока придётся принять
тав конфедерации войдут.... заодно и страну переименуем.... заодно и армию распустим - зачем
она если воевать не с кем, все братья опять, все мирные.........
20.05.2019