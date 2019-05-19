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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

На церемонию приведения присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского должны приехать президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

Кроме президентов, на инаугурацию должны прибыть премьеры Турции и Молдовы, глава парламента Азербайджана. Вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии.

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От США должен быть министр энергетики, он Канады - министр обороны, от Франции - министр по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Таже ожидаются более 40 других высоких представителей.

На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко 01

Напомним, Верховная Рада назначила церемонию инаугурации на понедельник, 20 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127628
 
   
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Может и будет,припрется как всегда со своими ручными гастролерами по 200 гривен, у него ума хватит
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На церемонию приведения присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского должны приехать президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии. Источник: https://censor.net.ua/n3127628
ВООБЩЕМ НИ КТО... На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко - Цензор.НЕТ 4401
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А спів-шеф буде? - Президент міжнародного союзу КВН?
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Петя это президент - гетьман, а это какая то комедия, пародия, Шапито 95... ну никак не президент. Я уже промолчу что он просто подставное лицо от Бабломойского - это само собой, он кукла на ниточках. Но даже если б он не был шестёркой Бабломойского это никак бы не отменило его пародийности и жалкости. Не это не президент.
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Хетьман, ты хоть мои живот не смеши на ночь глядя 🤣🤣🤣
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Больше всех за Украину переживаешь, аж из Англии. Тебя ещё не забанили, продолжаешь гадить беженец..Кстати вышиванку там хоть носишь??
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Не пиши ерунду.
Вышиванки пока нет у меня к сожалению.
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Новый этап в жизни государства начинается
Чем меньше показухи, тем лучше
Главная торжественность она же все равно в душах
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да! - в идеале отменить ВСЮ показуху: ни вип-персон, ни депутатов - пусть все греются в душах На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2631 ..
кстати, будет шанс 1 раз увидеть вазелина не в роликах.. И то - не факт На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2631
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Будешь инаугурироваться - сможешь не приглашать
А пока придётся принять
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Порохокацапи Фас 😀
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А после инаугурации Мародера будут палками по Киеву гонять или он уже с самолета будет фиги и факи показывать?
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а из дыры от бублика ??? там же гражданский конфликт, за одно и помирятся.... за одно и в сос-
тав конфедерации войдут.... заодно и страну переименуем.... заодно и армию распустим - зачем
она если воевать не с кем, все братья опять, все мирные.........
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Я очень рада, что президенты стран Прибалтики будут на инаугурации в полном составе. В ЕС - это самые верные наши союзники, пережившие СССР и поддерживающие нас как никто. Их поддержка нам очень пригодится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 2 премьера, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко
 
 
 
 
 
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