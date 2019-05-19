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 Политика Украины
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 На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

На церемонию приведения присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского должны приехать президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

Кроме президентов, на инаугурацию должны прибыть вице-президент Турции, премьер Молдовы, глава парламента Азербайджана. Вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии.

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От США должен быть министр энергетики, он Канады - министр обороны, от Франции - министр по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Таже ожидаются более 40 других высоких представителей.

На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко 01

Напомним, Верховная Рада назначила церемонию инаугурации на понедельник, 20 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127628
 
   
 Топ комментарии
 
Петя это президент - гетьман, а это какая то комедия, пародия, Шапито 95... ну никак не президент. Я уже промолчу что он просто подставное лицо от Бабломойского - это само собой, он кукла на ниточках. Но даже если б он не был шестёркой Бабломойского это никак бы не отменило его пародийности и жалкости. Не это не президент.
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їхати на інавгурацію клоуна майже всім западло. Певне якби Порох не попросив приїхати того ж міністра енергетики США, то їх було б ще менше. Сором.
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А Зеленский приедет на инаугурацию Зеленского? На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 2 прем'єри, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6235 Или как обычно всё будет через фейсбук?
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Он не приедет. Он прилетит. На вертолёте.
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Белый рояль в доме твоём,
Давай поиграем..... на нём!
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73% процентів Забули Пам"ять Змило,АМНЕЗІЯ,ЖАГА ДО ДЕШЕВОЇ КОВБАСИ, який шлях пройшла Україна,де Кожне Дерево Тягне Кістки вбитих.де кожна травинка це насичена крв"ю,а ці сьогодні пропонували іновгурацію,ЦЕ ШОУ ЗНЕВАГА ДО ВСІХ, ХТО ЗАГИНУВ ,І МАВ МУЖНІСТЬ ПРОТИСТОЯТИ СИСТЕМІ!
МИТРОПОЛИТ ЛИПКІВСЬКИЙ! ЯКИЙ ПОХОВАНИЙ У БИКОВНІ,ТА ІНШІ НИЗЬКИЙ УКЛІН І ПАМ"ЯТЬ!!
ТА в НИХ ТЕПЕР ФЕЙСБУК І ІНСТАРГАМ
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Консилиум психиатров:
- У пациента прогрессирует мания величия..!
- Слава богу булава не колеще-режущий предмет..!
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Интересно, а жена не ревнует президента к роялю?
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в каждой новости о ЗЕбене, куда не зайди, одна пороховата пылает
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По маршруту від Маріїнського палацу до ВР на вуличних ліхтарях з'являться відповідні написи і вони перетворяться на іменні. Ближчий до ВР - для парубія як хазяїна заходу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко
 
 
 
 
 
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