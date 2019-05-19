 На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.
Кроме президентов, на инаугурацию должны прибыть вице-президент Турции, премьер Молдовы, глава парламента Азербайджана. Вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии.
От США должен быть министр энергетики, он Канады - министр обороны, от Франции - министр по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Таже ожидаются более 40 других высоких представителей.
Напомним, Верховная Рада назначила церемонию инаугурации на понедельник, 20 мая.
Давай поиграем..... на нём!
МИТРОПОЛИТ ЛИПКІВСЬКИЙ! ЯКИЙ ПОХОВАНИЙ У БИКОВНІ,ТА ІНШІ НИЗЬКИЙ УКЛІН І ПАМ"ЯТЬ!!
ТА в НИХ ТЕПЕР ФЕЙСБУК І ІНСТАРГАМ
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