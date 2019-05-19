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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17498) стипендии (148) Сенцов (984) Умеров (266) Чийгоз (278) Сущенко (458) Балух Владимир (257) Николай Семена (2)

 Сенцов, Сущенко, Балух, Семена, Умеров и Чийгоз будут получать стипендии имени Левка Лукьяненко

Режиссер Олег Сенцов, журналисты Роман Сущенко и Николай Семена, а также активист Владимир Балух отмечены в указе главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №237/2019 "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко", пишет Цензор.НЕТ.

В соответствии с документом, государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от России немедленно освободить Сенцова и других незаконно заключенных украинцев , - представитель США в ОБСЕ Кемиен

Также стипендии имени Левка Лукьяненко сроком на один год назначены крымскотатарским деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которые также были политзаключенными Кремля, Россия выдала их Турции, и они смогли вернуться в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3127627
 
   
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А Ахтему за що, за вбиту вагітну жінку на пішохідному переході?
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це ти мені з Криму пишеш?
прикольно, що локалізація українська Сенцов, Сущенко, Балух, Семена, Умеров и Чийгоз будут получать стипендии имени Левка Лукьяненко - Цензор.НЕТ 5775
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ФБ - американська контора, а не азіатська. По суті є що відповісти?
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то я тобі й пропоную поговорити по суті Сенцов, Сущенко, Балух, Семена, Умеров и Чийгоз будут получать стипендии имени Левка Лукьяненко - Цензор.НЕТ 8042
які проблеми? в ФБ - через вебку поговоримо...
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Я не зареєстрований в ФБ. Спілкування - це обмін інформацією, але змісту від вас не дочекатися. Сенцов, Сущенко, Балух, Семена, Умеров и Чийгоз будут получать стипендии имени Левка Лукьяненко - Цензор.НЕТ 7705
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хахахахах
транслейтор ти грьобаний))))
у тві давай! нє?
є скайп, діскорд... може аська?
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Да уж,его земляки о нём такое чешут,шо не переслушаешь.Выдающийся деятель...Причем информация ещё дореволюционных и довоенных времен.В открытом доступе.Полно.А тут героя Петя из Чийгоза сотворил.Вообще неадекватный придурок.
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Мене ця видатна особистість зацікавила під час славнозвісного інтерв'ю Стеця, відразу після якого він звалився з котушок. Він дорікав Йованович та німкені-депутату високими моральними якостями цієї особи. Я після цього погуглив і вжахнувся.
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А раньше - год, два или три, назначить нельзя было?
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Это оплата за отработки на телеэфирах в предвыборную компанию,некоторым.А остальным,кто по тюрьмам сидит,чисто для отмазки,чтоб сразу не были заметны взаимосвязи,кому,за что и почему...
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-- моя Доця -- во Врачи Без Границ подалась! ...скучаю... ...и боюсь...
Надо молодым помогать -- они наше прошлое, а не будущее...*)
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премия за то, что твоя страна, тебя посадила, а потом дала откупного, мол извини, братан, так вышло. Какая нах Европа? Антарктида с медведями и тюленями.
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А че не с фонда семьи пороха?
Или ярд уже кончился?
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Фонд давно в офшорах, а вот гос бюджет у нас самый крупный в мире!
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А тем,кто по тюрягам в рашке сидит счета открыли и на них эти стипендии будут выплачивать?И каким способом они могут их получить,их личное присвтствие для получения стипендий необходимо?Или выделить,выделили,а потом если их ни кто собственноручно не получил,они куда-то испарятся по истичении срока?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов, Сущенко, Балух, Семена, Умеров и Чийгоз будут получать стипендии имени Левка Лукьяненко
 
 
 
 
 
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