 Стратегия национально-патриотического воспитания начала действовать в Украине

Как сообщается в документе, он вводит в действие указанную стратегию, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.
Также правительство должно разработать и утвердить до 1 декабря государственную целевую программу по национально-патриотическому воспитанию.
Ежегодно до 10 октября должен быть обнародован отчет о выполнении в текущем году плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии.
Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено активизировать работу по национально-патриотического воспитания.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В Стратегии за подписью экс-главы АП Игоря Райнина говорится, что основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Среди актуальных для общества потребностей в Стратегии называется "преодоление имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании", "формирование национального языково-культурного пространства на основе утверждения государственного языка, устойчивости его ценностной основы перед внешним вмешательством".
Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" и "устранения воздействий государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины".
Новый президент новую стратегию подпишет.
Именно не напишет, а подпишет )))
сообщил в субботу, 18 мая.
"Я предложил президенту республики назначить досрочные выборы - на ближайшую возможную дату", - заявил он.
Также Курц объявил о расторжении коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и правопопулистского Австрийской партией свободы (АПС). Всего статья в двух газетах СОСЕДНЕГО государства....Блин, нам так не жить...
больше 500 лет назад это "купеческое слово" обязательно подтверждается не просто записью,
а двойной записью в бухгалтерском учёте.
В тот же день.
«Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета.
По его словам, речь идет о рейсе SU1389. «Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на "Сухом"», - пояснил он.
На борту находились 36 пассажиров, в том числе двое детей, заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова, передает «Интерфакс». Они улетят в 06:20 по местному времени 19 мая резервным бортом большей вместимости - на Airbus A320. В настоящий момент им предоставлена гостиница.»
и 1919-м
ну не идеальный был !!!
времена изменились,
надо быть в тренде.
завтра к тебе от Бени подойдут за моральным долгом перед Приватом баксов на 300,
а послезавтра апалченцы на даче твоей будут праздновать отжатие твоей квартиры за моральный ущерб ввиду твоей волонтерской деятельности
даже уверен, что они украинского производства.
ему порошенко продал
В 2014-му я побачив Тягнибока на Майдані в лютому "Куди ви біжете, вас завтра всіх заарештують!"
Потім я побачив Махніцького, який не виписав жодної бумажки про затримання
Потім я побачив в 2019-му Кошулинського, який пропонує повернути всі гроші, виведені в офшори... дебіл...
До чого ти ще хочеш приглядатися ?
Повернути гроші з офшорів - це те саме, шо заставити тебе повернути всі гроші, які ти отримав на свою карту протягом всього свого життя.
Ти реально всі гроші, шо прийшли тобі на карту, не тратив, а зберігав їх там, доки суд (найчесніший у світі Лондонський) примусить їх комусь віддати ?
Ти розумієш, шо це - прояв економічного ідіотизму ?
Тобто, "Свобода", в якій однозначно є люди, які розуміють, шо те, що вони пропонують - це економічній ідиотизм для малоосвічених лохів, все рівно виставляють цей ідиотизм в якості заманухи для лохів.
Ти це розумієш ?
а потім шукали роботи, шоб заробити на в'язку дров, шоб сьогодні не мерзнути
і на стакан гороху, шоб сьогодні хоч раз поїсти.
Потім вдосконалювались, підвищували свої професійні якості і вже могли заробити за день на дві в'язки дров і дві миски гороху.
Потім на три за день, потім на 30 за тиждень...
а потім почали відкладати на старість...
А у нас савєцька сістєма дала установку - ГАСУДАРСТВО МНЕ ДАЛЖНО !!!
А вы попробуйте представить себе идеологии в круге )))
они там межуют между собой - попрание прав гражданина относительно прав государства,
национализация по максимуму, представительство в выборных органах по кастах...
Может, сразу Мизулину позвать?
Режиссер ) Лина Рифеншталь
У них рейтинги обвалились в этом году совсем
С дидамивоевали - это не ко мне.
Немцы любят Германию, хотя уроков патриотического воспитания в школах нет.
https://www.zeit.de/news/2019-04/07/afd-verliert-in-der-waehlergunst-190407-99-715213
А у них уже рейтинг обвалился
Но Германия - свободная страна, каждый имеет право переживать, как она загнивает, если хочется 😁
«Зебилы, малоросы, дебилы, овцы» - это чей репертуар? 🥳
А пока оскорбляете людей за то, что они пользуются своим конституционным правом, вам ещё очень далеко до понимания демократии.
Заставить быть нравственным нельзя, заставлять - уже само по себе безнравственно
В совке пытались
И большего безнравственного строя я не знаю
И все эти формулировки про нравственное воспитание слизаны у Пети с Рф
Где под видом борьбы за нравственность тронутая на всю голову Мизулина то предлагает интимные стрижки запретить, то в Википедии у неё «педофильское лобби»
Я уверена, что и украинские родители будут против, если деткам поставят кучу часов Закона Божьего вместо образовательных предметов. Или какого-то «патриотического воспитания». Школа должна давать образование в первую очередь. И в идеале такое, с которым потом открыты двери всех вузов по миру.
Так что надеюсь Зеленский этот совковый бред отменит
В Германии нет уже альтернативной службы, вы гуглите старую информацию. В Германии уже давно контрактная армия.
Петя ж за все хорошее и против всего плохого 😂
Кстати, Праздник Вышиванок - это уже Всемирный Праздник.
А флаг Украины это символ борьбы за демократию во всём цивилизованном мире.
И много это дало?