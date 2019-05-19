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 Политика Украины, Общество
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Все про:патриотизм (182) Порошенко (17498) воспитание (29)

 Стратегия национально-патриотического воспитания начала действовать в Украине

Президент Петр Порошенко подписал указ №286/2019 "О Стратегии национально-патриотического воспитания".

Как сообщается в документе, он вводит в действие указанную стратегию, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.

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Также правительство должно разработать и утвердить до 1 декабря государственную целевую программу по национально-патриотическому воспитанию.

Ежегодно до 10 октября должен быть обнародован отчет о выполнении в текущем году плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено активизировать работу по национально-патриотического воспитания.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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В Стратегии за подписью экс-главы АП Игоря Райнина говорится, что основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Среди актуальных для общества потребностей в Стратегии называется "преодоление имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании", "формирование национального языково-культурного пространства на основе утверждения государственного языка, устойчивости его ценностной основы перед внешним вмешательством".

Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" и "устранения воздействий государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3127626
 
   
 Топ комментарии
 
Яке патріотичне виховання? Мене здивувало те, що у цю суботу до мене підійшла дівчина з газетою партії Свободи і почала агітувати за Зеленського? Для чого це все, якщо вибори відбулися і Свобода має інші переконання? До того ж її тези співпадали з бєніними тезами😏 А ще підійшов один зебот, який пояснив, що він родом із росії, але любить Україну та розповів мені, що змінина краще Зеленський зробить одразу після інавгурації😁
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пЭтя - все твои " Стратегии национально-патриотического воспитания " всегда за 5 лет сводились только к одному - утилизации Патриотов Украины... так что за это ты еще ответишь..
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Та да.

Новый президент новую стратегию подпишет.

Именно не напишет, а подпишет )))
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Беня уже сказал что на Донбассе - "гражданская война".
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Та да.

Новый президент новую стратегию подпишет.

Именно не напишет, а подпишет )))
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А Пэтя как вовремя все подписывает, прямо перед своим уходом. 5 лет ему пох было патриотическое воспитание, а теперь он прозрел.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи с распадом коалиции и уходом в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом Курц
сообщил в субботу, 18 мая.
"Я предложил президенту республики назначить досрочные выборы - на ближайшую возможную дату", - заявил он.
Также Курц объявил о расторжении коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и правопопулистского Австрийской партией свободы (АПС). Всего статья в двух газетах СОСЕДНЕГО государства....Блин, нам так не жить...
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и шо, есть какой-то нормативный акт о расторжении коалиции ?
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ну-у-у-у..может у их слова с делом не расходятся? И слово еще чего-то стоит7 Как когда то очень давно...купцы первой гильдии сделку до 10000 золотых рублей могли заключать простым словом купца и пожатием рук? Это уж потом адвокатов из за акеану понаехало....
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я тебе страшную тайну открою :

больше 500 лет назад это "купеческое слово" обязательно подтверждается не просто записью,

а двойной записью в бухгалтерском учёте.

В тот же день.
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Да, в книге учета обоих...только ты прежде чем других поучать сам до конца разберись..их, что . заверяли стряпчие? Не? Или акты писали со свидетелями? Или графические экспертизы расписок кто то проводил? Книга учета- это ВНУТРЕННИЙ документ. никоим образом не заверяющий сделку а фиксирующий перемещение средств...А запись нужна была еще и для фискалов...вот как то так.
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пЭтя - все твои " Стратегии национально-патриотического воспитания " всегда за 5 лет сводились только к одному - утилизации Патриотов Украины... так что за это ты еще ответишь..
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Иловайск, Дебаль, Дап, Саур могила, ...перечислять можно долго.....
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Ровно в 12 ночи 20-го числа Порошенко превратится в кучу дерьма, а порохоботы - в крыс.(с)
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«Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета.
По его словам, речь идет о рейсе SU1389. «Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на "Сухом"», - пояснил он.
На борту находились 36 пассажиров, в том числе двое детей, заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова, передает «Интерфакс». Они улетят в 06:20 по местному времени 19 мая резервным бортом большей вместимости - на Airbus A320. В настоящий момент им предоставлена гостиница.»
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Какого неуемного трудолюбивого президента от корыта прогнали... Аж жалко стало.Стратегия национально-патриотического воспитания начала действовать в Украине - Цензор.НЕТ 3936
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как в 1657-м
и 1919-м

ну не идеальный был !!!
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Яке патріотичне виховання? Мене здивувало те, що у цю суботу до мене підійшла дівчина з газетою партії Свободи і почала агітувати за Зеленського? Для чого це все, якщо вибори відбулися і Свобода має інші переконання? До того ж її тези співпадали з бєніними тезами😏 А ще підійшов один зебот, який пояснив, що він родом із росії, але любить Україну та розповів мені, що змінина краще Зеленський зробить одразу після інавгурації😁
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а зачем же ты без кастета ходишь ?

времена изменились,

надо быть в тренде.

завтра к тебе от Бени подойдут за моральным долгом перед Приватом баксов на 300,

а послезавтра апалченцы на даче твоей будут праздновать отжатие твоей квартиры за моральный ущерб ввиду твоей волонтерской деятельности
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та я и не сомневаюсь, шо их у него много.

даже уверен, что они украинского производства.

ему порошенко продал
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Хто тобі сказав, що у мене не було зброї? Якраз зброя у мене була, але я раніше голосував за Свободу, а тут виявляється - їхні коментатори агітують за Зеленського! Ось тепер я буду пильно до них приглядатися, бо не розумію що відбувається😣
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все просто. Кругом одни геи. Эт я толеранто, высказался, у нас же европейско-комический путь. Верю, заживем!!!))
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Я вже у 90-ті роки побачив "зажівьом"😒
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рекламу 90х МММ помните?. Пирамида вечна как и Хеопс)))
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Мавроді, Льоня Голубков..., а тепер бєня із узеленськими😏
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я в 2012 му голосував за свободу.

В 2014-му я побачив Тягнибока на Майдані в лютому "Куди ви біжете, вас завтра всіх заарештують!"

Потім я побачив Махніцького, який не виписав жодної бумажки про затримання

Потім я побачив в 2019-му Кошулинського, який пропонує повернути всі гроші, виведені в офшори... дебіл...

До чого ти ще хочеш приглядатися ?
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Я бачив Ільєнка, Лєвченка...вони нормальні та мають цілком нормальну патріотичну позицію. Я не бачу у тому, щоб повертати офшорні гроші при змінах у законах України. Але от з'єднання Свободи із узеленськими поставить хрест на цій партії.
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Я тобі розкажу страшну економічну таємницю:

Повернути гроші з офшорів - це те саме, шо заставити тебе повернути всі гроші, які ти отримав на свою карту протягом всього свого життя.

Ти реально всі гроші, шо прийшли тобі на карту, не тратив, а зберігав їх там, доки суд (найчесніший у світі Лондонський) примусить їх комусь віддати ?

Ти розумієш, шо це - прояв економічного ідіотизму ?

Тобто, "Свобода", в якій однозначно є люди, які розуміють, шо те, що вони пропонують - це економічній ідиотизм для малоосвічених лохів, все рівно виставляють цей ідиотизм в якості заманухи для лохів.

Ти це розумієш ?
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Давай для початку розберемося чому подібне масово не відбувається у розвинених країнах і як там переслідують подібне. Події на Кіпрі не забули? Потім мова про які методи повернення? Примусово чи створювати умови для повернення? Тому це треба з'ясувати.
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в розвинених країнах люди поступово йшли від ковпаків на голові нанічь (шоб голова до стіни не примерзала, а не для моди)
а потім шукали роботи, шоб заробити на в'язку дров, шоб сьогодні не мерзнути
і на стакан гороху, шоб сьогодні хоч раз поїсти.

Потім вдосконалювались, підвищували свої професійні якості і вже могли заробити за день на дві в'язки дров і дві миски гороху.

Потім на три за день, потім на 30 за тиждень...
а потім почали відкладати на старість...

А у нас савєцька сістєма дала установку - ГАСУДАРСТВО МНЕ ДАЛЖНО !!!
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Ничего не могу сказать против Кошулинского. Даже сам хотел за него голосовать. Но не стал. Во-первых потому, что нужно было дать шанс Порошенко. А во-вторых, потому, что Кошулинский разочаровал меня. Может это журналисты перекрутили - не знаю. Но судя по его высказываниям, он социализм собрался строить. А меня это совсем не устраивает.
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От тепер настає час з'ясування правди про їхні справжні політичні уподобання. Не завжди усі говорять правду.
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Ультраправые находятся противоположно ультралевым исключительно в одномерном пространстве.

А вы попробуйте представить себе идеологии в круге )))

они там межуют между собой - попрание прав гражданина относительно прав государства,
национализация по максимуму, представительство в выборных органах по кастах...
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До якого спектру відноситься "Слуга народу"?
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блин а качественно ультраправым перед выборами в Европарламент прилетело...смачно так..ну а москали в своем амплуа - провокация, какие ваши доказательства... Стратегия национально-патриотического воспитания начала действовать в Украине - Цензор.НЕТ 3850
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Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" Источник: https://censor.net.ua/n3127626

Может, сразу Мизулину позвать?
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Протащили своих мизулиных в Бундес аж в кол-ве под сотню с "Альтернативы для Германии" , теперь и нам советуете? Ну уж нет, сами ешьте, не обляпайтесь. Там как...... немцы уже гордятся подвигами немецких солдат в двух мировых войнах?
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У німців треба зняти серіал про газові камери, які виховують патріотів😏
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давно сняты.

Режиссер ) Лина Рифеншталь
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Добре знаю про неї та ї оператора. От тільки вона була талановитим режисером і про газові камери кіно не знімала. "Триумф волі" нацистський пропагандистський фільм без цього.
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В первый раз слышу что у АфД нравственность и духовность
У них рейтинги обвалились в этом году совсем

С дидамивоевали - это не ко мне.

Немцы любят Германию, хотя уроков патриотического воспитания в школах нет.
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Ну их не святой дух завёл ведь в федсобрание. А кое-кто наверное перлы Гауланда наизусть заучивает. Про обвалившиеся рейтинги забавно конечно послушать, с учетом, что у них на прошлый год фракции во всех 16 землях. Но я уже привыкла к Вашему юмору.
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Berlin (dpa) - Die AfD ist im Sonntagstrend für die «Bild am Sonntag» auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Den Zahlen des Emnid-Instituts zufolge erreicht sie in der Wählergunst nur noch 12 Prozent, ihr schlechtester Wert seit März 2018.

https://www.zeit.de/news/2019-04/07/afd-verliert-in-der-waehlergunst-190407-99-715213
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Им хватит 12 процентов и на следующих выборах. В 2017 тоже прошли с 12,6.
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😁 следующие выборы только в 2021 году
А у них уже рейтинг обвалился

Но Германия - свободная страна, каждый имеет право переживать, как она загнивает, если хочется 😁
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Потрясающе. То есть в Германии право выбора 12 процентов уважать приходится. Хотя партия откровенно говоря не является образцом нравственности. А тут Вы позволяете себе сидеть на форуме и поносить выбор 25 процентов. Стратегия национально-патриотического воспитания начала действовать в Украине - Цензор.НЕТ 3380
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А ще вона і її прихильники закликають до репресій тих, хто з ними не погоджується😏
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И почему это удивляет? Тут многие болеют когнитивным диссонансом.
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Тому, що деякі говорять про вільний Світ і одночасно планують репресії за переконання! Тому ця хвороба не дісонанс, а шизофренія.
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😁😁😁
«Зебилы, малоросы, дебилы, овцы» - это чей репертуар? 🥳
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Овцы - репертуар Бени, зебилы.......... ну не думаю, что это оскорбительнее чем всё то, чем обливают несогласных с Зе-бениным превосходством.
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Ну вот когда начнёте толерантно относиться к мнению инакоголосующих, тогда поделитесь своей духовностью
А пока оскорбляете людей за то, что они пользуются своим конституционным правом, вам ещё очень далеко до понимания демократии.
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Вашу "толерантність" із закликами до репресій я вже побачив.
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О вашей брехливости тут давно легенды ходят 😁
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Нравственность и духовность не государство прививает, это вопрос семьи
Заставить быть нравственным нельзя, заставлять - уже само по себе безнравственно
В совке пытались
И большего безнравственного строя я не знаю

И все эти формулировки про нравственное воспитание слизаны у Пети с Рф
Где под видом борьбы за нравственность тронутая на всю голову Мизулина то предлагает интимные стрижки запретить, то в Википедии у неё «педофильское лобби»

Я уверена, что и украинские родители будут против, если деткам поставят кучу часов Закона Божьего вместо образовательных предметов. Или какого-то «патриотического воспитания». Школа должна давать образование в первую очередь. И в идеале такое, с которым потом открыты двери всех вузов по миру.
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Заставить быть нравственными нельзя. Можно эту нравственность прививать и воспитывать. Патриотическое воспитание - это не мизулинские стрижки. А Стратегия национально-патриотического воспитания не мизулинская нравственность. Про Закон Божий вроде тоже речь не идёт в новости. Это всё-таки относится к религиозному воспитанию. Может Вам стоит для начала поинтересоваться, что означают термины. с которыми Вы так фривольно обращаетесь в своих изобличительных постах?
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На практике все так как я сказала и выходит
Так что надеюсь Зеленский этот совковый бред отменит
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А в Германии отмену программы «Добровольный социальный год» не предлагаете? Ну и альтернативную службу заодно. А то как-то неправильно патриотично вырабатывать у молодежи чувство гражданской ответственности. Такой совковый бред. И как только Вам там живётся.
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Добровольный социальный год очень классная штука

В Германии нет уже альтернативной службы, вы гуглите старую информацию. В Германии уже давно контрактная армия.
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Ну начнем с того, что у меня эта информация скажем так 10-летней давности. Контрактная служба и тогда была, возможно уже полностью перешли. Я не гуглила. Так как быть с тем, что Добровольный социальный год - программа, которая прививает чувство гражданской ответственности. Или по Вашей логике это не имеет к патриотизму никакого отношения?
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Но если вы так сказали то так оно и есть!
Петя ж за все хорошее и против всего плохого 😂
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Зато существует уголовное наказание за зигование и воспевание фашизма.А некоторые патриоты из петишистов не брезгуют даже будучи в Германии на отдыхе прозиговать и выложить это в соцсети.А потом вернувшись в Украину написать кляузу на учительницу,которая учила детей песне"Синий платочек" к дню 9 мая!После чего её уволили с работы.А теперь этого зигователя порохоботовского,после просмотра его зигов фирмой нанимателем тоже уволили с работы и завели дело в Германии.Прям 37 год,не иначе.Как ту училку ещё не расстреляли,петишистские евроинтегрированные дерьмократы...
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Да это прежде всего независимая демократическая Украина и её Апостол Степан Андреевич Бандера - основатель Всемирного Бандеровского Движения.
Кстати, Праздник Вышиванок - это уже Всемирный Праздник.
А флаг Украины это символ борьбы за демократию во всём цивилизованном мире.
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Параша копіює у всьому путєна, тільки там це називається Юнармія
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Мля,шо он ещё подписал,стратег на.Почему 5 лет не подписывал,а тут понесло шоколадного?Надо было за 5 лет своей работы наыионально-патриотической стратегии разрабатывать и их реализовывать,шо войны хватало.Типа у украинцев напрочь отсутствует патриотизм,а Петя решил их облагодетельсвовать.Без тебя как-то разберутся провокатор галимый.Отмени теперь эту филькину грамоту абсолютно ни чем не подкрепленную,оно вонять начнет,что очередную стратегию его запороли.Хотя её даже в проэкте на бумаге нет,а только бумажка с ************ подписью.Такая **** мразота охреневшая.Полный абзац.
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Якщо країна хоче вижити, то зараз прийшов час зачищати дремучих жлобів з печерною психологією, яким легко вішати лапшу на вуха, і яки в силу своїх тваринних розумових здібностей та навичок можуть бути легко манипульовані на те щоб заважати нормальним суспільним процессам і нормальним людям. Жлобів потрібно виховувати - витрушувати з них жлобсьтво, та змушувати цивілізуватись навіть якщо вони не хочуть цього робити. Останній шанс для країни. Тоді патриотизм сам зявиться, тому що патриотом може бути лише людина в якої є якась культура та інтелект.
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От тільки у нас в Україні все переплутано і не розбереш де патріот, а де жлоб.
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Цікаво, в розвинутих країнах є подібне "воспітаніє патріотизму" ?
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Конечно уже нет---а зачем, ведь они стали развитые! Любое государство строится и формируется только на национальной идее. Всё что строится например на идеологии(любой) однажды падало. Как например в 1991г. Но вот пока сын полка-НА!
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Любое? Ок, возьмём к примеру Польшу, там была подобная стратегия воспитания патриотизма перед тем как она развитой, что то не припомню
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Уже начала? Что-то сильно быстро начала
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Головне,щоб церковників не було,а то вийде як на Московії,в них теж є патріотичне виховання.Взагалі мені не дуже подобаються такі назви.
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digital staff Є різні віруючі,та й там хитрі рейтинги.Беруть все до купи змішують.Наприклад хтось сказав,що вірить в бога,а його приписують до християнина.Ще там ділять спеціально агностиків,атеїстів і інших.А ще по інших рейтингах там різко зменшується число цих віруючих.А в школи там не приходять попи,там розширено вчать астрономію і проводять цікаві інтерактивні наукові досліди.Нам потрібно щось подібне до фінської освіти впроваджувати,щоб як найшвидше догнати розвинені країни.Потрібно дітей заохотити і цікаво пояснювати,для чого це потрібно,а не з під палиці заставляти.Я свого племінника запитував,як зараз в школі і на мою думку це жах.В нас багато дітей роблять насилля над своїми однокласниками,як на Московії,а це не припустимо.Причому роблять це на території школи,значить немає нормального контролю.Мені не подобалась страшенно історія,але зараз з ********* технологіями її можна зробити дуже цікавою.Люди різні в когось наприклад математичний розум.а в когось ні і це також потрібно враховувати.Взагалі потрібно різко запроваджувати щось нове і найкраще,бо це найважливіше.
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Я помню патриотическое воспитание в СССР, лозунги, портреты, лекции о том как быть настоящим патриотом, бессмысленные акции разные и прочее.
И много это дало?
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Мені і вам нічого не дало, але Донбас там багато дало. Без цього для деяких нема життя.
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Ali Hasan Та це просто зомбування було,а з цього нічого доброго не вийшло.
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