 "Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты

Таким образом они выразили поддержку крымскотатарскому народу в День памяти жертв геноцида 18 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Сегодня мы пикетировали на Лубянке, у Соловецкого камня, а также на кромке Лубянской площади… Мы развернули крымскотатарский прапор в знак солидарности с нашими друзьями. Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет! Далее пикеты прошли у метро "Арбатская", потом по старому Арбату мы пронесли прапор крымских татар и баннер "Крымским татарам LIBERTE", – рассказала корреспонденту Крым.Реалии одна из активисток Вера Лаврешина.
Фото: facebook.com/veradolgopjat
Фото: facebook.com/Любовь Сумм
По информации Медиазоны, возле Красной площади задержали пикетчика Тимура Каримова, который стоял с плакатом против преследований крымских татар.
В Петропавловске КамчатскомУЗеленского - полночь.
Вот если бы "Сватов" в Крыму запретили - тогда Зе весь фейсбук порвал бы
Слуга народа есть на Нетфликс
Сваты не знаю 🤷♀️
Так что это таки круто 🤩
а теперь к телу - где и когда я сказал, шо мое мнение единственно верное, сами додумали?просто высказал свое мнение о зедебилах
А кто так не думает, тот дебил
Тебе до человека ещё очень далеко!
нам на нетфликнсе новая сеия для особо дурканутых,
вам бы поспешить
кстати,
закончилась тем, что Россия
тупо забрала себе всё имущество "Чорноморнафтагазу".
Такое вот сотрудничество )))
Но населению нравится. 73 процента именно так себе сотрудничество и представляют
у нас скоро точно такие же одиночные пикеты будут
таки влучив
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XLyeoTgcb2I
а за киримли ще буде відплата!