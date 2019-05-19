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Все про:Москва (2615) пикет (575) крымские татары (2053)

 "Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты

Активисты прошли с флагом крымских татар по центральным улицам Москвы, а также выходили с плакатами в разных местах столицы РФ.

Таким образом они выразили поддержку крымскотатарскому народу в День памяти жертв геноцида 18 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сегодня мы пикетировали на Лубянке, у Соловецкого камня, а также на кромке Лубянской площади… Мы развернули крымскотатарский прапор в знак солидарности с нашими друзьями. Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет! Далее пикеты прошли у метро "Арбатская", потом по старому Арбату мы пронесли прапор крымских татар и баннер "Крымским татарам LIBERTE", – рассказала корреспонденту Крым.Реалии одна из активисток Вера Лаврешина.

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Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 01
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 02
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 03
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 04
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов, - Грицак

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 06
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 07
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 08
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 09
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 10

Также читайте: Ельченко передал Генсеку ООН Гутеррешу обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 11
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 12
Фото: facebook.com/veradolgopjat
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 13
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 14
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 15
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 16
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 17
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 18
Фото: facebook.com/Любовь Сумм

По информации Медиазоны, возле Красной площади задержали пикетчика Тимура Каримова, который стоял с плакатом против преследований крымских татар.

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 19

Читайте также: США призывают Россию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма, - Кент

Источник: https://censor.net.ua/n3127625
 
   
 Топ комментарии
 
это первый украинский сериал который купил вас недалеких
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конечно тока мое, но оно именно такое! "Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты - Цензор.НЕТ 9058
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Для начала нужно признать крым окупированной территорией а не Зоной Свободной Торговли как ето сделал Мародер
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В Петропавловске Камчатском УЗеленского - полночь.

Вот если бы "Сватов" в Крыму запретили - тогда Зе весь фейсбук порвал бы
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Пардон, не Сватов
Слуга народа есть на Нетфликс

Сваты не знаю 🤷‍♀️
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это первый украинский сериал который купила Нетфликс
Так что это таки круто 🤩
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это первый украинский сериал который купил вас недалеких
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это твоё личное мнение, далекий без украинского паспорта 😁
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Иметь своё мнение - нормально. Ненормально считать его единственно верным
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мадам, поздравляю - вы начинаете думать как человек практически...
а теперь к телу - где и когда я сказал, шо мое мнение единственно верное, сами додумали?просто высказал свое мнение о зедебилах
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Я ж говорю что ты совок, у тебя есть правильное мнение (твоё)
А кто так не думает, тот дебил

Тебе до человека ещё очень далеко!
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ну ладно, оставляю вас,
нам на нетфликнсе новая сеия для особо дурканутых,
вам бы поспешить
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А "Триумф воли" и "Олимпия" Лени Рифеншталь есть там ?
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Так теперь же мы все за единое прокатное пространство - от Курил до Львова )))
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Ото і всі її переконання, бо насправді зеботи хочуть примирення з росією та торгівлі з нею...
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Торговля "Чорноморнафтогазу", очень выгодная
кстати,

закончилась тем, что Россия

тупо забрала себе всё имущество "Чорноморнафтагазу".

Такое вот сотрудничество )))

Но населению нравится. 73 процента именно так себе сотрудничество и представляют
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Не знаю насчет *сватов* а вот конхветы Рошен и титановый заводик на украинской руде в крыму очень хорошо работают. Война войной, а Петягешефт свой не упустит. Кстати за какие ето услуги Ху*ло не запретило поставки Петиных товаров на Рашку ето нам еще предстоит узнать.
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конкретно какая продукция предприятий, которые принадлежат именно пете, поставляется в кацапию ?
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"одиночные пикеты", - що це змінює для українців? З одного боку деякі в Україні починають говорити про сміливість цих людей, як дисидентів. Але з другого боку вони нічого на росії для цього не роблять і виявляють тих, хто їм повірив. Нема нормальних росіян.
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подожди

у нас скоро точно такие же одиночные пикеты будут
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Глас вопиющего в пустыне. Именно в пустыне---там никого вокруг. Даже ментов. Не поможет.
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тут один мені розпинався про "трусость Турчинова", ти ось Абамку впарюєш... а де був конкретно ТИ? просто цікаво
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Две первых бабки в 4 утра по мАскве ходили?Или как им удалось найти такие безлюдные места в этом городе?
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дійсно, там на мацквабаді плюнеш й обов'язково в якогось )(уйла попадеш "Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты - Цензор.НЕТ 1331
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ДЫк там при совке пройти не где было.А что сейчас творится вообще не представляю.
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Ну я же не невестка Петра Порошенко с рассейским гражданством и кучей родни начиная с Питера и заканчивая Крымом,которые при власти Путлера работают чинушами.Да и в то время школьницей была.А для экскурсионных и туристических поездок профпригодность не нужна.А вот тебя как в петишистские боты взяли х.з.Вы все поголовно профнепригодны.
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та хз... шарпата ти чи шарпана "Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты - Цензор.НЕТ 9270 але логіка твоя цікава, за стьоб на стьоб й одразу в порохоботи)))
таки влучив "Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты - Цензор.НЕТ 7469
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Обращение к Татарам, Басаев и Кашапов - встреча с Татарской делегацией. "Востановите иго

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XLyeoTgcb2I
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ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+ "История родилась на обоссаной лестничной клетке одного из многоквартирных домов в Шинном районе Екатеринбурга. Накануне вечером наш околофутбольный подписчик шел к себе домой, когда заметил данную осквернительницу подъезда и решил поинтересоваться, что ей здесь надобно. Рядом на подоконнике стояли початые бутылки с вином и пивом. Вдруг неожиданно 25-летняя девушка, представившаяся Кристиной с района Елизавета, попросила читателя "уколоть" ее, а за это пообещала сесть на бутылку. "

"Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты - Цензор.НЕТ 8130
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Жаль наших сограждан Крымчан ну всетаки рашку задавят нужно ждать Санкции США ударили по российскому Су-57 это только один пример будет больше
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та там тих "саграждан" вже як ***** дивно, що всі 140 млн не прописалися...
а за киримли ще буде відплата!
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Вы реально думаете,что там кто-то страдает за Украиной?Забудьте.Ни кто туда Украину не ждёт.Всех,всё устраивает.Туда уже столько рассейцев заселилось,что среди них крымчан в вашем понимании,днем с огнем не найдёшь.У меня там подруга живёт и куча знакомых со всех сторон Крыма.На хрен им не нужна Украина.У них у всех без исключения рассейское гражданство и им этого хватает высше крыши.Если ещё в конце 2017 какие-то разговоры и воспоминания об Украине у них были,то теперь слышать не хотят.И это те,которые абсолютно проукраинские патриоты в свое время отправлявшие бабки и помощь на армию.Всё,им полностью промыли мозги и они потеряны для Украины.Если раньше созванивались они спрашивали,как там у нас в Украине?То теперь вопрос звучит,ну как там у вас на Украине?А мовный с закон подписанный нашими депутатами,особенно по Крыму,вообще поставил жирную точку,на желании крымчан возвращатся в границы Украины.Петін уряд і не шановні депутати зробили все що змогли для остаточного прощавай Крим!
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Для начала нужно признать крым окупированной территорией а не Зоной Свободной Торговли как ето сделал Мародер
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это правда. И именно за это свиномразь проклята народом Украины.
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може собі поїхати в Москву і проагітувати за збереження морських зірок від вимирання на Маріанській впадині?
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Какие смелые люди.... Искренне восхищен....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты
 
 
 
 
 
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