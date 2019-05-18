 Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ

Как пишет Цензор.НЕТ, согласно опубликованному на сайте президента Украины документу, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присвоен председателю Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю Министра иностранных дел Украины Егору Божку, председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Греческой Республике Сергею Шутенко.
Кроме того, документ предполагает присвоение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму,
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса присвоен указом заместителю руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации президента Украины Марии Витушок.
дебаты - имитировал...
тесты на наркоту - имитировал...
обещания, программу, команду - всё имитация...
Остаётся дождаться понедельника и посмотреть на имитацию клятвы на Библии и Конституции Украины...
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
А тепер «до 10-00 20 числа.»....
Заспокойтесь.
Русь-Україна НАЗАВЖДИ вирвалась з ярма Московського Улусу!
У некоторых уже пена горлом идет
Просто підвищити число відвідувань сайту?
Хоча, таки да... У Бутусова дєті тоже кушать хотят...
Нормально так за наш счет рассчитался со своей прислугой. И тут на выборах откат с бюджета получил. Талантище!