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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Арьев (552) Порошенко (17498) посол (1286) ранг (4) Герасимов (194) Божок (28)

 Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ

Петр Порошенко 18 мая подписал указ №275/2019 "О присвоении дипломатических рангов".

Как пишет Цензор.НЕТ, согласно опубликованному на сайте президента Украины документу, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присвоен председателю Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю Министра иностранных дел Украины Егору Божку, председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Греческой Республике Сергею Шутенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову

Кроме того, документ предполагает присвоение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму,

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса присвоен указом заместителю руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации президента Украины Марии Витушок.

Источник: https://censor.net.ua/n3127622
 
 
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ПАЛАТА №6 какая-то с єтим Вальцманом. Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 8264
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А стрімити на понтах та в шмарклях - це новий тренд?😂
Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 9210
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вообще в таком плаще и на улице... он что - детишек пугал и старушек... "игральным инструментом"? Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ - Цензор.НЕТ 9924
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опять в сауне на рояле выступал сольно - оттуда и был под утро забран девицей, похожей на жену типчик, похожий на президента Уукраины
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кстати.. на рояле-то вован - имитировал..
дебаты - имитировал...
тесты на наркоту - имитировал...
обещания, программу, команду - всё имитация...
Остаётся дождаться понедельника и посмотреть на имитацию клятвы на Библии и Конституции Украины...
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Президент України Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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не перенес стресса отлучения от корыта
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Давай, Пэтя, поднажми - у тебя на указы еще чуть более суток осталось!Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 7709
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Порошенко,Турчинов,Геращенко-великие люди. А зе кто-виртуальная реальность из фейсбука?
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У Пети осталось 34 часа, до 10-00 20 числа. Бедняга не будет спат, нужно ведь повысить и наградить всех порохоботов. Завтра наградят и порохоботов с Цензора, следите за новостями.
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Вам бы о себе задуматься))) сомневаюсь что вас беня наградит
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А як же ви години рахували: до 31/03 «Порошенко сбєжит в Ростов !», до 21/04: «Порошенко сбєжит в Ростов !»,
А тепер «до 10-00 20 числа.»....

Заспокойтесь.
Русь-Україна НАЗАВЖДИ вирвалась з ярма Московського Улусу!


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Петя своим подельникам дал ордена,своей прислуге генеральские погоны,а порохоботам с цензора может только собачьей консервы из АТБ
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Ну завтра пеця должен гудку и куму ***** медаль какую то дать 😷
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І нащо ото Цензору копіпастити, з government.ua?
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Ну стратегия понятна - доведение зелефанов до кататонического припадка.
У некоторых уже пена горлом идет Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ - Цензор.НЕТ 5092
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А навар?
Просто підвищити число відвідувань сайту?
Хоча, таки да... У Бутусова дєті тоже кушать хотят...

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Ховрашків виховують) - там таких указів за любий день останніх років двадцять може бути й по десятку. І тільки тут кожен подається прям сенсація Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 4561
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А действительно смешно даже смотреть как они заходятся в истерике под каждой такой новостью . Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 2550 Читаешь комментарии и понимаешь, какие неадекваты считают себя вершителями судьбы страны.
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Заберите у него ручку! Дайте ему селедки!
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Любой каприз за госсчет. ))))
Нормально так за наш счет рассчитался со своей прислугой. И тут на выборах откат с бюджета получил. Талантище! Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ - Цензор.НЕТ 8955
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Силы беречь надо.Еще 20-го за клоуна топить нужно будет.
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Зачем вам за него топить или его топить? Вы спокойно и дальше можете жить в реальности, где у вас президент порошенко. Не нужно себя насиловать. У вас все хорошо, у вас свой президент.)))
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У них не только свой президент. У них IQ=24,45
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Будут такие же дипломаты, как Юра прокурор. Особенно Арьев и Герасимов.
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И палата шестая, и рехнулся, и грязь сплошная итд и тп. Тогда, в 2014 г на своей инагурации Порох сказал не очень много. Врядли кто вспомнит. Но коротенькое напомню почти дословно. *Мы не изменим страну---пока не изменимся сами...*. Экзамен похоже не сдали мы. Но себе. Таскать вам не перетаскать!
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а вот это, уже открытое вредительство!!!!
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Задача №1 - отменить все указы пороха после выборов.
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После 6 июня, девушка! ... ...Вы путаете аборт с зачатием...*)
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Порох создаёт условия для добровольного побега Зели.... -- поддержал! *)
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Всё никак не дарится...Герасимов это просто Чрезвычайный *****!
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маладца Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 1759 ще сутки і Зе розгрібатиме то рік Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 2050
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Работа у Президентов такая -- шо бы было Щасте людям нм Земле! *)
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месть ПАП будет жидкой и вонючей , ну чтоб помнили до выборов в ВР
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ
 
 
 
 
 
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