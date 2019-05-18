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Все про:Крым (21460) СБУ (13457) крымские татары (2053) Грицак Василий (396)

 СБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов, - Грицак

Служба безопасности Украины последовательно рассекречивала архивные документы, доказывающие сознательный факт геноцида крымских татар руководством советской власти.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время официальных мероприятий по чествованию памяти жертв депортации крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Их (патриотов, - Ред.) героические действия приближают время возвращения Крыма в Украину. Мы победим, потому что правда за нами, а виновные будут наказаны", - заявил он.

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Грицак подчеркнул, что только с обретением Украиной независимости крымские татары смогли вернуться на родину и фактически с нуля восстанавливать свою жизнь.

"Сегодня уже путинский тоталитаризм цинично пытается уничтожить эти достижения преступной аннексией Крыма", - заявил глава СБУ.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку ООН и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944-го года.

Источник: https://censor.net.ua/n3127620
 
   
 Топ комментарии
 
Але СБУ!!! Ахметов-сепар!!! Доказательства везде...
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На него, как и на генпрокурора Юлу, можно возбудить уголовное дело и устранить от выполнения служебных обязанностей до прекращения разбирательства по этому делу.
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его судить надо а воно героя получило
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Тебя что еще не уволили, Петя ты где, тут еще одного чинушника надо уволить.
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Голову СБУ (Грицака) може звільнити (та й призначити) лише Верховна Рада України.
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На него, как и на генпрокурора Юлу, можно возбудить уголовное дело и устранить от выполнения служебных обязанностей до прекращения разбирательства по этому делу.
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збуджуйте(сссььь)!
А ми подивимось, що з того вийде.
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у Вас голова болеет, алогичный комментарий...
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і не хворіє, і з мізками, на відмінну від тебе.
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Краще так... - СБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинцев.
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сотню людей в центре убили... а СБУ нариков мелких ищет, судя по последним постам здесь... а теперь еще и такие заявы, герои великие а не пора ли вам в утиль, а лучше на нары?! за такую работу в течении пяти лет....
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Але СБУ!!! Ахметов-сепар!!! Доказательства везде...
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по версии свиномрази гнида ахметка тамжынашлюдь и свиноподельник.
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Документировать и я могу,а толку с того,наконец соевое правление закончилось а вместе с ним и ложь обман и цинизм
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Документировать надо, а бороться когда начнёте?
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На свободу вышли и еще на подходе к выходу десятки сепаров и боевиков убивавших украинцев и украинских солдат. Сотни людей в 2014 году были расстреляны в центре Киева и загородом. Видать за ето преступление тоже лет через 100 будут искать в архивах предателей и убийц.
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СБУ тщательно документирует..

А своим прямым делом заниматься не пробовали? Трусить торгашей на базаре, кошмарить бизнес - это СБУ. Бумажки писать - это они. А работать не думали?
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По Киеву открыто сепары гуляют.. у каждого третьего в кармане граната или пулемет.. а СБУ тщательно бумажки документирует...
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Суки кацапские фюрерско-сралинкие, вы падлы срани ****** падлы вонючие суки подонкиебливые поддерживали выселение Крымских татар со своих домов,********* кацапские, вы суки ДОМА у людей лишили, падаль нелюди кацапские

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов, - Грицак
 
 
 
 
 
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