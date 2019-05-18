 Разнообразные приспособленцы и конъюнктурщики будут искать свое место под солнцем "Слуги народа", но им это не удастся, - Портников

Об этом в Facebook написал политический обозреватель Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.
"Я уже вижу, какое количество разнообразных приспособленцев и конъюнктурщиков будет искать свое место под солнцем "Слуги народа", как уже 20 мая к президентской администрации потянутся чиновнички, депутатики, экспертики, просто проходимцы, вся эта неуемная жадная челядь, все эти сельские грамотеи с несуществующими дипломами, все эти борцы за народное счастье и справедливость с грязными ручонками, вся эта пена", - отмечает он.
По мнению Портникова, на этот раз вам приспособиться не удастся.
"Нельзя приспособиться к хаосу, к взаимоисключающим решениям, к попыткам одновременно угодить патриотам и коллаборационистами, Москве и Вашингтону, народу и олигархам, к некомпетентности, к ликующей виртуальности, к детской самоуверенности", - уверен обозреватель, подчеркивая, что в этой ситуации "выигрывает только тот, кто будет сопротивляться хаосу или сможет дистанцироваться от него на безопасное расстояние".
😁
Ми поважали і продовжуємо поважати найнятого нами топ-менеджера, ефективного, ерудованого, рішучого. Він нас захистив. Він підняв престиж України на міжнародній арені. Це і є функції президента. Тобі мало, дурнику? Тобі ще халявної калбаси хочеться? Чи євробляху за 5 тисяч гривень?
Може годі тобі демонструвати своє убозство. І не лише своє, але й твоїх "одно_стайників" (від слова "стайня"?
клованы всей страны уже в низкой стойке стоят, шо бы туда рвануть...
от и посмотрим ху есть шо
Недоволен, так не стирай здесь свои трусы.
А тебя вместе с ольгинской швалью мобиоизовывали оскорблять всячески петю и его семью даже за просто так?
Ты дембельнулся уже?
Кого теперь оскорблять будешь и на шо жить?
Цікаво, як змінюватиметься число тих хто не засоромиться в цьому зізнатися через місяць? Через три місяці? Через півроку?
Днепр Бандеровский @inushka_ 4 мин.4 минуты назад
Я багато чого побачив у своєму житті,але це не знаю, як сприймати.
Друг,який за 10 років жодного разу не збрехав повідомив сьогодні: Президент України Петро Порошенко особисто обзвонює лідерів країн-друзів і...просить їх приїхати,або делегувати своїх представників на інгурацію ЗЕ
Это же будет позор...если на инаугурации будут только гости уровня министров энергетики...
Глупо это, и не уважение к украинскому народу....
Вот за этот народ ему должно быть обидно...
Камлает не приходя в сознание
0,05 відсотка українців достаньо для повалення тоталітарного, кримінального режиму.
1% - для зупинки російської навали.
10% - для завоювання світу (4 млн. армія).
25% патріотів не достатньо щоб врятувати країну на демократичних виборах.
Патриоты так называемые, которые страну разграбили и счас свое мурло просовывать начнут.
Почему сельские школы упоминаются с целью унизить? Я видел как отлично подготовленных выпускников сельский школ, так и откровенно слабых выпускников крутых столичных гимназий. О Портникове все-таки был лучшего мнения.