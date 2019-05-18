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 Разнообразные приспособленцы и конъюнктурщики будут искать свое место под солнцем "Слуги народа", но им это не удастся, - Портников

Уже в день инаугурации к Администрации президента потянется "неуемная жадная челядь", но невозможно приспособиться к хаосу.

Об этом в Facebook написал политический обозреватель Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже вижу, какое количество разнообразных приспособленцев и конъюнктурщиков будет искать свое место под солнцем "Слуги народа", как уже 20 мая к президентской администрации потянутся чиновнички, депутатики, экспертики, просто проходимцы, вся эта неуемная жадная челядь, все эти сельские грамотеи с несуществующими дипломами, все эти борцы за народное счастье и справедливость с грязными ручонками, вся эта пена", - отмечает он.

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По мнению Портникова, на этот раз вам приспособиться не удастся.

"Нельзя приспособиться к хаосу, к взаимоисключающим решениям, к попыткам одновременно угодить патриотам и коллаборационистами, Москве и Вашингтону, народу и олигархам, к некомпетентности, к ликующей виртуальности, к детской самоуверенности", - уверен обозреватель, подчеркивая, что в этой ситуации "выигрывает только тот, кто будет сопротивляться хаосу или сможет дистанцироваться от него на безопасное расстояние".

Разнообразные приспособленцы и конъюнктурщики будут искать свое место под солнцем Слуги народа, но им это не удастся, - Портников 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3127619
 
   
 Топ комментарии
 
Но это не удастся...
Потому, что "Слуга народа"-фикция.
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Щось таке Портніков намутив.... Вже в нього одкровення як бурятського шамана.
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Презик нібито віртуальний, але дебіли-73 нажаль реальні.
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А 24% - е сміття не реальні? Ви так любите свого кумира , як ольгінці свого?
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Ти взагалі самостійно здатний побудувати фразу чи тільки на рівні дитсадка "сам дурак" або "а твій котик насрав!"
Ми поважали і продовжуємо поважати найнятого нами топ-менеджера, ефективного, ерудованого, рішучого. Він нас захистив. Він підняв престиж України на міжнародній арені. Це і є функції президента. Тобі мало, дурнику? Тобі ще халявної калбаси хочеться? Чи євробляху за 5 тисяч гривень?
Може годі тобі демонструвати своє убозство. І не лише своє, але й твоїх "одно_стайників" (від слова "стайня"?
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Завтра зайду до сусідки, в якої живуть таргани і обов'язково в них спитаю. Послухаю їхню вумну мислЮ.
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Відоме точне число зебілів: 13 541 528 тушок. І з кожним днем їх ставатиме все менше й менше.
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Грубо, не полит корректно, но это правда как она есть.
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Портников уже давно для меня умер, а сегодня его похоронили....
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В партию "Слуга народа", не имеющей ни политической доктрины, ни программы, ни партийной организации, безусловно в массе потянутся прежде всего воры и проходимцы. На чем основана уверенность Портникова, что их удастся почти всех отфильтровать, совершенно непонятно. Непонятно также, кто собственно будет фильтровать.
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ты сраный удмурт из хайль члененбурха будешь рассуждать о политической доктрине? у тебя же не одна а две лишних хромосомы и наследственный алкоголизм.
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какой президент- такая и его партия ...
клованы всей страны уже в низкой стойке стоят, шо бы туда рвануть...
от и посмотрим ху есть шо
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Ник похож как и твоя писанина на Опять- двадцать пять.
Недоволен, так не стирай здесь свои трусы.
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когда будет шо по теме новости напиши - а пока домой в мойку...
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Смотрю по NEWSONE на Королевскую, рыгалово лукавой плутовки.
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"сельские грамотеи"...?...в Україні так багато єврейських сіл?...
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Портников РЕСПЕКТ !!! Очень мало таких журналистов,которые всегда говорят в ,,точку" с прекрасным комментарием! Практически всегда исполнялись его предсказания.Наверное и новый преЗЕдент сполна получит то,что заслужит!! Незавидую новому,как и его избирателям!!!
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Не путайте журнашлюху с журналистом!Это самодовольное не сложащее себе цену чванливое нечто,не является журналистом.Оно слышит и видит только себя,уважает только своё мнение и навязывает всем окружающим ту злободневную тему дня,которая проплачена.Ни чего общего подобные петишисты,витяшисты и пидо..асты не имеют с журналистикой.Тот же Соловьёв,только розмовляє на українській мові!
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Это вы о найеме с лещенко? В точку мадам...вы дали им аьчолютнл верную характеоистику..
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И об этих.Все с одной жопы в экраны влезли.С Петиной.
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А можете навести прізвища журналістів, які вдовольняють вас?
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Альбац - ПРИКАЗ: ЗЕЛЕНСКОГО УБРАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! 30.04.2019 Одни и теже Местные порохоботы совместно с российскими ,а также элита, писательская,якобы патриотическая, мобилизованы днём и ночью без перерыва, всячески оскорблять Зеленского ,даже его семью, и прославлять торгового партнёра и покровителя свинарчуков Петра Алексеевича,его мудрость, трудолюбие и многие другие качества.
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Та ты шо?
А тебя вместе с ольгинской швалью мобиоизовывали оскорблять всячески петю и его семью даже за просто так?
Ты дембельнулся уже?
Кого теперь оскорблять будешь и на шо жить?
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Уже давно(лет двадцать) употребляю, в подобных случаях, поговорку: "Не ищи смысла в бессмысленном, иначе повредишься мозгами...". Портников прав - нас ожидает хаос... Это именно то что и хочет Путин... Но и путь "сплочения вокруг "Великого НУЛЯ" - тоже не выход... Великий римский мыслитель Сенека когда-то сказал: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь - для тебя ни один ветер не будет попутным...". А "Блазень" своей "гавани" точно не знает - обещает всем "всё хорошее": овцам -сено, волкам - овец, крестьянам - дождь на поля, путнику - сухую дорогу... А всем вместе - по две бабы в постель и по бутылке водки в холодильник...
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Яр, ну какой Сенека, кому? Людям, балдеющим от клоуна, типа играющего хреном на рояле? Шариковы и Швондеры нашли своего Голобородьку и будут стоять за этот, их! Выбор до последнего. Виноваты будут все, но только не они.
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Виноваты будем мы - потому что "Помогаем "Пороху" "вставлять палки в колёса" "молодому, неопытному президенту...".
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Да, так и будет. Но лично мне начхать. Я достаточно прожил, чтобы иметь свою точку зрения и ее отстаивать. А если реЗЕдент не опытный, пусть идет хреном на рояле стучит, тут опыт есть не спорю.
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"Нєопитний" нехай тренується на своїх фанах десь на тренувальних базах та майданчиках. А потім влаштує "академконцерт" для прискіпливого жюрі. А на НАС тренуватися ми не дозволимо. Нехай зебіли пам'ятають це і щоночі прокидаються з думкою "Що, вже почалося?"
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Умнейший человек и он действительно прав. Многие из Вас так и непоняли, что над Украиной нависло несколько угроз, по сравнению с которыми свинарчуки просто ангелы. Реалия может оказаться очень жесткой!!!
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Ну значит будут в партии цирковые гимнасты. Им не привыкать сидеть на шпагате.
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Презик віртуальний, але дебіли нажаль реальні. Їхнє число відомо з точністю до останньої тушки: 13 541 528
Цікаво, як змінюватиметься число тих хто не засоромиться в цьому зізнатися через місяць? Через три місяці? Через півроку?
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лучше напиши про мыролюбный свинореформизм. и перемирия.
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Спасибо тебе за цифирь, а то зелепупики никак пару пропорций сложить не могли, все про 73% вопили. я на вскидку одному сказал, что около 14 миллионов, он обещал проверить но так и не смог. И, кстати, некоторые мои знакомые, топившие за Зе, уже приумолкли. Те, которые поумнее. Догадываются, как их развели.
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Зрозуміло. Портнікову теж їсти хочеться. Звичайно, цей, обговорюваний текст Портнікова, сильно схожий на послівний переклад з тарабарської мови найвіддаленішими по смислу українськими словами. Але коли відтворювати власне сенс цього тексту висловами, якими послуговувалася моя покійна бабця, витлумачити "месідж" Портнікова можна так: Портніков хоче столуватися у зєлі, причому коштом останнього.
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бгг) Ну от як можна зробити подібний висновок з написаного?)))
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А ещё ситуацией хорошо пользуются кацапотролли, которые в сети делают из украинцев жёстко противоборствующие между собой группы, а также склоняют общественное мнение к беззаконию и хаосу.
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Коломо зе мойський буде " но им это не удастся..." Для кого ця зе дурня.. Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников - Цензор.НЕТ 8490
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если это правда..., то на хрена?

Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников - Цензор.НЕТ 1722 Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 4 мин.4 минуты назад
Я багато чого побачив у своєму житті,але це не знаю, як сприймати.
Друг,який за 10 років жодного разу не збрехав повідомив сьогодні: Президент України Петро Порошенко особисто обзвонює лідерів країн-друзів і...просить їх приїхати,або делегувати своїх представників на інгурацію ЗЕ

Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников - Цензор.НЕТ 7790
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Порошенко настоящий Презедент Украины...ему за Державу обидно...
Это же будет позор...если на инаугурации будут только гости уровня министров энергетики...
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Привет - зачем давать клоуну называвшего его страну немецкой порноактрисой самоутверждаться?

Глупо это, и не уважение к украинскому народу....
Вот за этот народ ему должно быть обидно...
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Клауду: Ответ дан давно "мне за державу обидно". Петра подвела собственная жаба и друзi, но он таки украинский президент. Думаю, это таки правда.
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Як це, для чого?! Щоб люди приїхали і побачили, яке гімно наші ідіоти привели до влади, і не "велись" на "відеопрезидента"...
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Треба, щоб в понеділок 20 травня у ВР, перед присягою на інавгурації, ЗЕ попросив вибачення в українського народу за те, називав свою батьківщину Україну німецькою порноактрисою, а отриманий томос про автокефалію ПЦУ - термосом.
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Посмотрите,какая армия русофобов из соседнего государства мобилизована на унижение 73% процентов населения Украины ,оскорбляя их дебилами ,сделавших свой выбор,и этот портников,чисто из меркантильных интересов ,пригретый как никогда , действующей властью аж захлёбывается в общем хоре ,нагнетая всякие страхи,что всё пропало,так как Пётр Алексеевич лишён власти.
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"армия русофобов из соседнего государства" - Лахта уже зарапартовалась ))))
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перебросили видать с отдела защиты расеи от русофобов.
Камлает не приходя в сознание Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников - Цензор.НЕТ 3754
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Работает и за товарища что заболел, не смог переключиться.
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Катя. Дуй в школу, на урок математики, класс так 5-6, не дальше.
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Я понимаю ,кремль в панике,потому и выставляете Зеленского клоуном,всякие приветы ирады,особенно преуспел ирада, семен семеновичи и пр на службе кремля.был бы он пустышкой, кремль,бы его уже 2 раза поздравил,как поздравлял дважды не судимого.
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Какой Кремль, Катя! Кончайте уже общение в стиле "сам дурак".даже не интересно.
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Насчёт "некомпетентности, ликующей виртуальности и детской самоуверенности" не в бровь, а в глаз.
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Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников - Цензор.НЕТ 7722Юрій Каракай‏ @karakay67 40 мин.40 минут назад
0,05 відсотка українців достаньо для повалення тоталітарного, кримінального режиму.
1% - для зупинки російської навали.
10% - для завоювання світу (4 млн. армія).
25% патріотів не достатньо щоб врятувати країну на демократичних виборах.
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У вас є шанс зробити армію в 10 мільонів,та завоювати весь всесвіт))
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никакого хаоса, аэропорты перекрыть и по списку нацкорпус пошел..........
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Если бы я делал Партию в Украине, я б её назвал: "Ссужжу народу" -- и я бы дал, клянусь здоровьем -- я бы дал! *)
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Виталий, Вы прекрасен! Так изящно переобуться в воздухе три раза и при этом успеть изсосать шоколадный батончик "Рошен" может только человек неимоверногоо "тВОР,еского таланта. Ай, да сукин сын
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Кушать сытно и портникову хочется,у него были великолепные 5 лет,так сказать, взлёт мысли.
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Портянку никуда не возьмут, он так и будет прозябать на задворках.
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Интересно,портников, приспособленец или коньюктурщик?,
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Правильно. Демагов и популистов на волне майдана поднявшихся гнать в три шеи.
Патриоты так называемые, которые страну разграбили и счас свое мурло просовывать начнут.
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"все эти сельские грамотеи с несуществующими дипломами "

Почему сельские школы упоминаются с целью унизить? Я видел как отлично подготовленных выпускников сельский школ, так и откровенно слабых выпускников крутых столичных гимназий. О Портникове все-таки был лучшего мнения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазнообразные приспособленцы и конъюнктурщики будут искать свое место под солнцем "Слуги народа", но им это не удастся, - Портников
 
 
 
 
 
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