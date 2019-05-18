EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  10136  312
Все про:Порошенко (17498) указ (312)

 Порошенко наградил Голобородько и других научных работников

Петр Порошенко подписал указ №272/2019 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки".

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом сроком на два года назначены государственные стипендии таким деятелям науки:

  • доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Василию Бойко,
  • доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Бортничуку,
  • доктору технических наук, профессору Татьяне Бутько,
  • доктору технических наук, профессору Евгению Венцелю,
  • доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Игорю Вовку,
  • доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Станиславу Воронову,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства Украины Станиславу Голобородько,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Василию Гончаренко,
  • доктору экономических наук, профессору Алексею Гудзинскому,
  • доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Николаю Дмитриеву,
  • доктору технических наук, профессору Виталию Кожушко,
  • доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Роману Кондрату,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Корнийчуку,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Виктору Костромитину,
  • доктору технических наук, профессору Николаю Луцкиву,
  • доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Николаю Макаренко,
  • кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Валентине Манько,
  • кандидату технических наук, заслуженному работнику промышленности Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Теодору Нарытнику,
  • кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Виктору Недовесову,
  • доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украинской ССР, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Леониду Нижнику,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Алексею Пилипенко,
  • кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Ларисе Поливоде,
  • доктору технических наук, профессору Ивану Ревенко,
  • доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Украины Зориславе Ромовской,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Секуну,
  • доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Скибицкому,
  • доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Валентину Смынтыне,
  • доктору биологических наук, профессору Владимиру Стародубцеву,
  • кандидату сельскохозяйственных наук, доценту Василию Столюку,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Станиславу Трибелю,
  • доктору технических наук, профессору Анатолий Туренко,
  • доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Петру Хоружий,
  • доктору технических наук, профессору Георгию Шломчаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову

Источник: https://censor.net.ua/n3127618
 
   
 Топ комментарии
 
согласен, Украина пять лет терпела психа
 показать весь комментарий
 
Уже не знаю, плакать или смеяться...
 показать весь комментарий
 
интересный факт: после первого тура выборов - Порох позвал вазелина принять дела, ну так.. на всяк случай.
Звал и после второго тура, не раз.
Но вазелину "некогда, дайте мне ксиву презЕдента и булаву не прячьте, а пусть ВР быстрее кенгурацию проводит - а то всем отомщууууу!".
Трамп принимал дела более ДВУХ месяцев.. Инаугурация на 67 день была...
Вован НИ РАЗУ с 21 апреля не был в АП - чтобы хоть начать знакомится с делами и обязанностями.
вот поржем с 20 мая Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 7161
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
А вот и клоун настоящий. сертифицированный.
 показать весь комментарий
 
От не повезло чуваку с фамилией. Через годик будет менять как Титушко)
 показать весь комментарий
 
Скоро він моторолу посмертно нагородить такими темпами
 показать весь комментарий
 
 
Результатів аналізів мародера у Кличка ми так і не побачили
Бо АЛКАШ
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич создал комитет по инаугурации.
Хорошо хоть не штаб.
Вот эта возня крысиная, что то громоздить, издавать указы, никому не нужные, это всё от отсутствия элементарных представлений о этике и интеллекте.
Отойди в сторону, не погань церемонию, ты опозорил страну так, как никто до тебя, нет.
Хочет показать, что он главный и на чужой свадьбе.
Первый парень на любой деревне, а вот в городе не задалось.😁
 показать весь комментарий
 
 
Це свідчить про те що він не тільки патологічний брехун та крадій а ще й ..обнутий на всю голову 😔
 показать весь комментарий
 
...і не втомилася рука..

/пісня оргазмуючого від Влади
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрим, что будет после вхождения в Раду "Слуги урода".
 показать весь комментарий
 
Вроде взрослый, а в сказки про добрых царей веришь...
 показать весь комментарий
 
У пороха агония, что он курит.
-------------------------------------------------------------
ПОРОШЕНКО НАГОРОДИВ ВОЛКЕРА ОРДЕНОМ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО Більше читайте тут:
https://tsn.ua/********/poroshenko-nagorodiv-volkera-ordenom-knyazya-yaroslava-mudrogo-1347435.html
 показать весь комментарий
 
 
Це Совок у чистому вигляді
Назвіть хоч одну країну цивілізовану де відбувається такого роду дебілізм😬
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко наградил Голобородько и других научных работников
 
 
 
 
 
 вверх