 Порошенко наградил Голобородько и других научных работников

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом сроком на два года назначены государственные стипендии таким деятелям науки:

доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Василию Бойко,

доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Бортничуку,

доктору технических наук, профессору Татьяне Бутько,

доктору технических наук, профессору Евгению Венцелю,

доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Игорю Вовку,

доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Станиславу Воронову,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства Украины Станиславу Голобородько,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Василию Гончаренко,

доктору экономических наук, профессору Алексею Гудзинскому,

доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Николаю Дмитриеву,

доктору технических наук, профессору Виталию Кожушко,

доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Роману Кондрату,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Корнийчуку,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Виктору Костромитину,

доктору технических наук, профессору Николаю Луцкиву,

доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Николаю Макаренко,

кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Валентине Манько,

кандидату технических наук, заслуженному работнику промышленности Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Теодору Нарытнику,

кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Виктору Недовесову,

доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украинской ССР, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Леониду Нижнику,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Алексею Пилипенко,

кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Ларисе Поливоде,

доктору технических наук, профессору Ивану Ревенко,

доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Украины Зориславе Ромовской,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Секуну,

доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Скибицкому,

доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Валентину Смынтыне,

доктору биологических наук, профессору Владимиру Стародубцеву,

кандидату сельскохозяйственных наук, доценту Василию Столюку,

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Станиславу Трибелю,

доктору технических наук, профессору Анатолий Туренко,

доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Петру Хоружий,

доктору технических наук, профессору Георгию Шломчаку.

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