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Все про:Порошенко (17498) указ (312)

 Порошенко наградил Голобородько

Петр Порошенко подписал указ №272/2019 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки".

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом сроком на два года назначены государственные стипендии таким деятелям науки:

  • доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Василию Бойко,
  • доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Бортничуку,
  • доктору технических наук, профессору Татьяне Бутько,
  • доктору технических наук, профессору Евгению Венцелю,
  • доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Игорю Вовку,
  • доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Станиславу Воронову,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства Украины Станиславу Голобородько,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Василию Гончаренко,
  • доктору экономических наук, профессору Алексею Гудзинскому,
  • доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Николаю Дмитриеву,
  • доктору технических наук, профессору Виталию Кожушко,
  • доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Роману Кондрату,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Корнийчуку,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Виктору Костромитину,
  • доктору технических наук, профессору Николаю Луцкиву,
  • доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Николаю Макаренко,
  • кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Валентине Манько,
  • кандидату технических наук, заслуженному работнику промышленности Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Теодору Нарытнику,
  • кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Виктору Недовесову,
  • доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украинской ССР, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Леониду Нижнику,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Алексею Пилипенко,
  • кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Ларисе Поливоде,
  • доктору технических наук, профессору Ивану Ревенко,
  • доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Украины Зориславе Ромовской,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Секуну,
  • доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Скибицкому,
  • доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Валентину Смынтыне,
  • доктору биологических наук, профессору Владимиру Стародубцеву,
  • кандидату сельскохозяйственных наук, доценту Василию Столюку,
  • доктору сельскохозяйственных наук, профессору Станиславу Трибелю,
  • доктору технических наук, профессору Анатолий Туренко,
  • доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Петру Хоружий,
  • доктору технических наук, профессору Георгию Шломчаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову

Источник: https://censor.net.ua/n3127618
 
   
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согласен, Украина пять лет терпела психа
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интересный факт: после первого тура выборов - Порох позвал вазелина принять дела, ну так.. на всяк случай.
Звал и после второго тура, не раз.
Но вазелину "некогда, дайте мне ксиву презЕдента и булаву не прячьте, а пусть ВР быстрее кенгурацию проводит - а то всем отомщууууу!".
Трамп принимал дела более ДВУХ месяцев.. Инаугурация на 67 день была...
Вован НИ РАЗУ с 21 апреля не был в АП - чтобы хоть начать знакомится с делами и обязанностями.
вот поржем с 20 мая Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 7161
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этот голобородько -бомж безквартитрный в клубе временно живет но скоро его собираются выгнать так почему марадёр ему житло не вручил вместо жалкий награды ?
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да, когда Нарик на Бутусова наехал, он так не тролил .
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Украина разорится на ручках и пасте. Заприте этого клептомана до 21-го
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Слухай, незрозуміла полдвійна куйня замість людського ніку, а це не ти Катерина Романенко? Бо теж таке ж безмізке, як і ти.
Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 4972
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ужоооос... это ж теперь ЕС и Америга вся вымрет?))
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Боюсь что УЖЕ!

А вы думаете, почему вся Украина поехала в ЕС унитазы мыть? От то-то же!
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Да его вообще надо на пожизненное с полной конфискацией запереть, а не только до 21.
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Вы ему лучше бы квартиру выдали А то он живет в скотских условиях нах ему твой орден Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 2742Шоколадный веселун
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он бомж безхатченко но Петя ему значок подарил Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 4217
ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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бюджет не резиновый а он все льготы дает
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А в каком размере степендия, можно поитересовацца??
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100-150 минимума . Примерно , минус откат ...
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Этот конфетонутый до 20 не доживет ,оно сдохнет от злобы или инфартик кондрашкина ему приведет
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"Если КРЫСЫ бегут с корабля , быть кораблю в беде " (с) Макарквич .
Ни одна КРЫСА не сказала , что остаюсь выполнять свои прямые обязанности до вступления нового президента в должность ...
Соевые - фас !!!
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Не, зе!бильчик, теперь всё сами.

Когда там войну заканчиваете? Когда ворам - тюрьма, народу - эпоха богатства? Затягивать, как баРига зЕ!лупомойский же не будет? До конца лета сего года выведет Украину как минимум на уровень Польши?
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Война - за два часа , коррупционеры без рук , богатство- список форбс. Из клоаки ниже африканских стран , куда завёл кучерявый ? Вряд ли ...
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Мастера заголовка, *****. Ученый изнасиловал журналиста.
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(С)менопауза, критические дни: Петр Алексеевич меняет профессию...
Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 3135
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Гопанюку куратору института который зарплату в конвертах платит тоже медальки дал. Пи...ц я живу в убогой сране.
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это ещё спорный вопрос, живешь ли, может просто существуешь
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Сколько этих докторов сельских наук, а лук по 30, картошка по 20 гривень, Петро не зря утверждает, что мы к Европе очень приблизились. А экономических докторов столько, что миллионы граждан выехали на заработки за рубеж.
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У вас редакция Рошена обожралась? Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 9500 О чем новость?
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Уже определено, что булава Зеленскому будет вручена 20-ого числа. Правда, со следами от зубов Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко наградил Голобородько
 
 
 
 
 
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