 Уничтожать брусчатку, где лилась кровь - неправильно, - Луценко советует изменить проект Мемориала Небесной Сотни

Это он подчеркнул в своей публикации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Честно говоря, я не видел этот проект в деталях. Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев означает, что с Мемориалом все в порядке. Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это неправильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героической событий. А у нас зачем-то меняют аутентичную мостовую и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - удивляется Луценко.
Он побывал на месте строительства и уверен, что стоит уточнить проект и сохранить место геройских событий "максимально таким, какое оно было в огненные дни зимы 2013/14". "Это важно многим. И родным и участникам событий", - резюмирует генпрокурор, указывая, что это частное мнение.
Ну не один же Юзік влупить шашлику на 400 000 гривень?
зЄ!лєбоби, коліться, кого запросили?
*****! -- тройное отрицание в одном предложении... ...а немцы не поймут -- и я никак не объясню -- я ж не Гениальный Прокурор Украины...
Тільки пост, сам не лізь, бо Віталя - не Космос; а з другого боку його страхуватиме Володя...
7 ч. ·
Сьогодні невідомі повалили паркан, встановлений музеєм Майдану на нижній частині Інститутської, яка є місцем злочину й історичною пам'яткою, що охороняється законом. Близько півсотні осіб з'явилися раптово.
Нагадуємо, що будівельні роботи, які запланував провести музей Майдану, незаконні, адже вулиця втратить свою автентичність, а, отже, статус пам'ятки. Відповідно до статті 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини", "пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця". Попри вимогу прокурорів не перешкоджати проведенню слідчих експериментів, будівельники встановили паркан та частково зруйнували бруківку на місці загибелі Олександра Плеханова, чим суттєво ускладнили проведення слідчого експерименту.
Сподіваємося, тепер нічого не завадить розслідуванню і відтак покаранню вбивць.https://www.facebook.com/SaveInstu/photos/a.2139692402792137/2225986607496049/?type=3&theater
Наразі нікого не затримали, хоча УНІАН пише про словесні перепалки між активістами та керівниками загону поліції.