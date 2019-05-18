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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17510) Луценко (7484) Мемориал (90) Небесная Сотня (250)

 Уничтожать брусчатку, где лилась кровь - неправильно, - Луценко советует изменить проект Мемориала Небесной Сотни

Генеральный прокурор Юрий Луценко колебался, писать ли о строительстве Мемориала Небесной Сотни, несколько дней. Так как конкурс давно проведен и утвержден.

Это он подчеркнул в своей публикации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, я не видел этот проект в деталях. Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев означает, что с Мемориалом все в порядке. Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это неправильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героической событий. А у нас зачем-то меняют аутентичную мостовую и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - удивляется Луценко.

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Он побывал на месте строительства и уверен, что стоит уточнить проект и сохранить место геройских событий "максимально таким, какое оно было в огненные дни зимы 2013/14". "Это важно многим. И родным и участникам событий", - резюмирует генпрокурор, указывая, что это частное мнение.

Уничтожать брусчатку, где лилась кровь - неправильно, - Луценко советует изменить проект Мемориала Небесной Сотни 01

Также читайте: Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок

Источник: https://censor.net.ua/n3127616
 
 
 Топ комментарии
 
Носи орешки в кармане, если белка хватает.
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Юра вспоминает про брусчатку как только не у корыта оказывается
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не успели замести следы юра и петя
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Юга інженер став прокурором, а тепер міркує про лаври архітектора.
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Под видом дров из Украины экспортируют производителям мебели Евросоюза нормальную древесину. При этом крупнейшими экспортерами являются государственные лесхозы, которые контролирует товарищ генпрокурора Юрия Луценко.
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До речі, а кого з форумчан запросили на шашлик в "Синьогори" після інаугураціїї?

Ну не один же Юзік влупить шашлику на 400 000 гривень?

зЄ!лєбоби, коліться, кого запросили?
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Носи орешки в кармане, если белка хватает.
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Учту совет бывалого. Может когда-нибудь, не дай Бог, дойду до твого уровня - пригодиться. Спасибо.
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Всё ж лучше, чем когда в голове одни зелёные сопли коломойского, пожалуй.
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ты мыролюбной свиньей укушен смертельно?
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А чё ты истеришь, зелёной соплёй укушенный? Не пригласили? А кому ты нужно, ЛОХторат? Ты своё дело сделал. Пришивай карман для ОГРОМЕННУЙ зпрплаты. Хотя лучше пришивай пуговку на лоб.
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Луценка позвали 100% зе ему приглашение передал.
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Оффшоры и огромное состояние: раскрыта бизнес-схема жены Луценко
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Жена "авторитета", с дырявой ложкой.
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Юра вспоминает про брусчатку как только не у корыта оказывается
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Лялька, шо ты на корытах циклишься в последне время? ...посудомойка сломалась дома, чы шо? -- так сходи в социал -- попроси корытца для мытья посуды...*)
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Надо ему про руины донецкого аэропорта написать!
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конченый алкаш уже не выходит из алкогольной комы.
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и не могу не сказать: это неправильно.
*****! -- тройное отрицание в одном предложении... ...а немцы не поймут -- и я никак не объясню -- я ж не Гениальный Прокурор Украины...
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будешь бухать как югик, иметь в женах бляху муху （не дай бог）и не такое сможешь пояснять
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Давайте подарим Зеленскому хорошую метлу. Как уже достали эти приспособленцы на чужой крови.
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Ту брусчатку пэтя себе назад забирает, ведь он же обещал перестелить ее после майдана. Или таки не он перестелил？
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Почему то самые гнусные подлецы, все время пиарятся на чужой крови и не только пиарятся, а ещё и мародерствуют, что и доказала своими действиями сволочь порошенко пристроив своих свинарчуков к кровавому, но хлебному корыту
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Юра, напиши пост Віталію, що це - неправильно.
Тільки пост, сам не лізь, бо Віталя - не Космос; а з другого боку його страхуватиме Володя...
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Юга таки молодец, несколько дней сомневался, а потом протрезвел и написал!
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Зберегти_Інститутську
7 ч. ·

Сьогодні невідомі повалили паркан, встановлений музеєм Майдану на нижній частині Інститутської, яка є місцем злочину й історичною пам'яткою, що охороняється законом. Близько півсотні осіб з'явилися раптово.
Нагадуємо, що будівельні роботи, які запланував провести музей Майдану, незаконні, адже вулиця втратить свою автентичність, а, отже, статус пам'ятки. Відповідно до статті 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини", "пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця". Попри вимогу прокурорів не перешкоджати проведенню слідчих експериментів, будівельники встановили паркан та частково зруйнували бруківку на місці загибелі Олександра Плеханова, чим суттєво ускладнили проведення слідчого експерименту.
Сподіваємося, тепер нічого не завадить розслідуванню і відтак покаранню вбивць.https://www.facebook.com/SaveInstu/photos/a.2139692402792137/2225986607496049/?type=3&theater
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На місце події прибули близько 30 правоохоронців. Вони оточили незруйновану частину паркану. Але діям молодиків не заважали. Як було пізніше встановлено, ці кілька десятків молодиків, що зруйнували паркан, виявились представниками праворадикальної організації "С14". Координатор "С14" Сергій Мазур заявив, знесений паркан "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні".

Наразі нікого не затримали, хоча УНІАН пише про словесні перепалки між активістами та керівниками загону поліції.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУничтожать брусчатку, где лилась кровь - неправильно, - Луценко советует изменить проект Мемориала Небесной Сотни
 
 
 
 
 
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