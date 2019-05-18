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 Политика Украины
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Все про:гражданство (950) Порошенко (17498) Вецкаганс (3)

 Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы о предоставлении гражданства Украины Юрию Грузинову, Михаилу Винницкому, Райвису Вецкагансу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц для принятия в гражданство Украины. Я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил президент во время встречи с документалистом, кинооператором Юрием Грузиновым, преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилом Винницким, Главой администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом.

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"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданам Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан ", - сказал Порошенко, подписывая соответствующие документы.

Источник: https://censor.net.ua/n3127613
 
   
 Топ комментарии
 
О чем ты говоришь, Петя и есть самый настоящий предатель Майдана.
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У диабета истерическая агония. Этому поцу так хочется быть важным, но он уже ничто, мусор, отброс, та просто ошметка
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Вишвирювання за волосся входить до переліку послуг, чи то спец пакет для екс-друзів та президентів дружніх країн?
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Предлагаю его оставить в апартаментах АП и пусть работает. От того что он где то сидит и что то подписывает люди все равно ничего хорошего не почувствуют. И пусть люди ходят в действующий музей и покупают на входе шоколадку и смотрят на трудоболика, которому 5 лет не хватило чтоб их заметить.
А Зеленский прав - переселятся пора, по всем критериям.
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Надеюсь и на инагурации Петро что нибудь сделает , успеет что нибудь подписать или хотя бы наградить!
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Он на спине Зеленского мелом фак нарисует. Или в туалете верховной зРады напишет шо Зеленский - казел!
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Говорят, что Порошенко подписал Указ, что завтра у него рабочий день. Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову - Цензор.НЕТ 2406
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Шо, не всех еще успел уволить и назначить, одарить орденами и званиями?
Все в трудах вяликий государь, аки пчела!
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Пяця, у тебя есть еще один день, что бы это гражданство забрать обратно.
Ну, как ты привык: хочу даю, хочу забираю - аз есмь царь!
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А по какому принципу выдаётся гражданство в таких случаях
И почему это должен делать лично президент

Напоминает перерезание ленточек
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Патамушта гражданство может дать только президент.
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я про это и говорю
что это совок совком

нужен четкий закон о гражданстве, где будут требования: столько-то лет проживания в стране официально, экзамен - и так далее, как в цивилизованных странах

приписка что за особые заслуги - исключение. Особые заслуги оглашать.

Иначе это барин пожаловал с барского плеча. А это неправильно.
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Есть чёткий закон. Где доходчиво прописано кому, почему и за что. И какие есть исключения. Так же как и прописано, кто рассматривает, кто подает списки и кто подписывает.
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нет, нет там такого, о чем я выше. Нет требований такого плана.
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А шо там на счёт лишения гражданства? Хотелось бы услышать из уст законознавця Ираиды
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Твоя Меркель нічого не перерізала?
Газовий вентиль з ****** не крутила?
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Ганьба! Лишив зеботів ще однієї зради.
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Сразу понятно, что вы не одессит))
Объясняю для узколобых - это шутка ))
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Луганчанин он. Под оккупациеей страдает. Любит пецю. Зарабатывает рубли.
Одесситов не любит, мабуть за то что они не любят пецю и зарабатывают в гривнах.
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После истории с Саакашвили, я бы на их месте остерегался брать гражданство из рук Свиночолого.
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Рисковые пацаны! ***** еще 37 часов президент. Может забрать гражданство и... мешок на голову, за волосы и в Польшу!
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Говорят, что если Порохосвиняке отрубить голову, то он еще 24 часа будет награждать холуев и назначать их на новые должности!
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И все же санитаров можно не вызывать. За один день он вряд ли слишком много еще начудит. Надеюсь в закромах генеральские погоны, медальки и ордена еще остались?
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Райвис Вецкаганс.

Бежал из Латвии. Был обвиняемым в намеренном нанесение убытков на сумму около €18 млн вместе с другими менеджерами Латвийского морского пароходства.
В 2011-м дочерняя компания «Латвийской судоходной компании» (ЛСК), Latmar Holdings, обвинила Вецкаганса и двух его коллег по ЛСК в умышленном причинении убытков на сумму свыше $5,2 млн. Дело рассматривалось в Королевском суде Лондона, который установил, что чиновники заключили задним числом фиктивный консалтинговый договор. По нему Latmar Holdings заплатил $4,8 млн. Позже был заключен и оплачен еще один фиктивный договор на €420 тыс.

Бежал из России. Во время дноуглубления и ряда других инфраструктурных работ была обнаружена существенная недостача средств. И хотя китайцам позволили завершить работы - строительство порта не должно было выбиваться из графика - «Бронка» обросла многочисленными уголовными делами. Портовые руководители, курировавшие финансовую сторону проекта, оказались на скамье подсудимых по обвинению в растрате. Откуда российские коллеги Вецкаганса отправились в СИЗО, а сам он спешно покинул Россию.
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А в Украине прижился. В 2017-м стал главой морских портов Украины (АМПУ). Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову - Цензор.НЕТ 6483
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чего только стоит нынешний глава Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрий Петренко. Ублюдок с поддерльными документами, никогда не работавший в море.
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Ну ясно, кого же еще пэдра может пригреть...
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Если порошенко отрубит себе руки, то они ещё три дня будут подписывать указы
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Почитателей порошенки все меньше и меньше Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову - Цензор.НЕТ 3593
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Для справки, именно из-за создания обсосанного АМПУ, параша потерял очень много голосов в Южной Украине.
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так, надо писмецо в МВД Латвии, у нас не разрешены двойное гражданство с Украиной - законность при выше всего - лишить его гражданства Латвии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову
 
 
 
 
 
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