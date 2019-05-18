 Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц для принятия в гражданство Украины. Я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил президент во время встречи с документалистом, кинооператором Юрием Грузиновым, преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилом Винницким, Главой администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом.
"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданам Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан ", - сказал Порошенко, подписывая соответствующие документы.
А Зеленский прав - переселятся пора, по всем критериям.
Все в трудах вяликий государь, аки пчела!
Ну, как ты привык: хочу даю, хочу забираю - аз есмь царь!
И почему это должен делать лично президент
Напоминает перерезание ленточек
что это совок совком
нужен четкий закон о гражданстве, где будут требования: столько-то лет проживания в стране официально, экзамен - и так далее, как в цивилизованных странах
приписка что за особые заслуги - исключение. Особые заслуги оглашать.
Иначе это барин пожаловал с барского плеча. А это неправильно.
Газовий вентиль з ****** не крутила?
Объясняю для узколобых - это шутка ))
Одесситов не любит, мабуть за то что они не любят пецю и зарабатывают в гривнах.
Бежал из Латвии. Был обвиняемым в намеренном нанесение убытков на сумму около €18 млн вместе с другими менеджерами Латвийского морского пароходства.
В 2011-м дочерняя компания «Латвийской судоходной компании» (ЛСК), Latmar Holdings, обвинила Вецкаганса и двух его коллег по ЛСК в умышленном причинении убытков на сумму свыше $5,2 млн. Дело рассматривалось в Королевском суде Лондона, который установил, что чиновники заключили задним числом фиктивный консалтинговый договор. По нему Latmar Holdings заплатил $4,8 млн. Позже был заключен и оплачен еще один фиктивный договор на €420 тыс.
Бежал из России. Во время дноуглубления и ряда других инфраструктурных работ была обнаружена существенная недостача средств. И хотя китайцам позволили завершить работы - строительство порта не должно было выбиваться из графика - «Бронка» обросла многочисленными уголовными делами. Портовые руководители, курировавшие финансовую сторону проекта, оказались на скамье подсудимых по обвинению в растрате. Откуда российские коллеги Вецкаганса отправились в СИЗО, а сам он спешно покинул Россию.