EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  3078  88
Все про:Порошенко (17498) праздник (1498) указ (312)

 Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении нового праздника - Дня отца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей", - говорится в сообщении.

День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указы о праздновании Дня пехоты, Дня сержанта и Дня резервиста

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3127611
 
   
 Топ комментарии
 
А чи встигне Петро Олексійович видати указ про святкування ДНЯ ТЕЩІ?
 показать весь комментарий
 
а что подсвинок порошенко успел своему папаши в честь праздника вторую звезду героя Украины присвоить? Был бы первым дважды героем Украины, и в космос летать не нужно, достаточно кондитерскую фабрику украсть и сынку по наследству передать Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 6126
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Молодец Петро!
 показать весь комментарий
 
 
не похоже на молодца , нужны снова анализы Расширенные Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 6306
 показать весь комментарий
 
 
Теперь день бабушки и день дедушки и жизнь наладиться -- идиот
 показать весь комментарий
 
 
В штатах є Mother's day i Father's day ....а чому в Україні не може бути? Чи по твоєму в штатах також ідіоти?
 показать весь комментарий
 
 
Могу .Подозрительна активность в последние время , больной все время стремиться что то подписать
 показать весь комментарий
 
 
А чи встигне Петро Олексійович видати указ про святкування ДНЯ ТЕЩІ?
 показать весь комментарий
 
 
там на повестке день пасечника и день шапкокрада.
 показать весь комментарий
 
 
А белого и молочного?
Это дискриминация по количеству какао!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А коли буде день зебонутих чи день клованів...а ні...для рабів то не допустимо...Буде День Зеленського Цирку!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну таки уже есть!
24 августа!
Если тебе ольгинскому троллю это о чем то говорит!
 показать весь комментарий
 
Забагато честі. Через рік про кловуна більшість із нас забуде.
 показать весь комментарий
 
а что подсвинок порошенко успел своему папаши в честь праздника вторую звезду героя Украины присвоить? Был бы первым дважды героем Украины, и в космос летать не нужно, достаточно кондитерскую фабрику украсть и сынку по наследству передать Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 6126
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
веселят коменты всяческой гопоты, по привычке пинающей Порошенко... Будем посмотреть, как эта же гопота совсем скоро будет оправдывать и возврат 2 лярдов Бене и невозможность понизить тарифы населению новым преЗЕдентом (о чем, кстати, уже заявила ЗЕкоманда ) и еще много всякой галиматьи, наобещанной ЗЕкомандой придется оправдывать дешевой гопоте, которая привыкла "ржать", а не Думать... Скоро! С 20-го мая! Во всех подъездах и на всех
улицах страны "слуга народа" будет "бороться со всеми олигархами!" и "уничтожать коррупцию" Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 1709 только дайте ему булаву, наконец!!!... Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 5145
 показать весь комментарий
 
 
а у тебя такой зуд в теле, что ты готов в каждой новости про порошенко, о зеленском говорить? Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 1434
 показать весь комментарий
 
 
А кто тарифы повысил, и кто эти ярды у Бени незаконно спёр?
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь это последний указ или подобные указы будут ещё и завтра?
 показать весь комментарий
 
 
Завтра будет указ про День золотой пилорамы, благодоря чему народу уже ничего не принадлежит.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра Полторашка у Кузни примет по быстрому авианосец Сейнерский 2.
Когда " развод корабль" принимал, этот авианосец как раз на заднем фоне докрашивали!
 показать весь комментарий
 
Завтра последний день шоколада
Потом первая пятилетка ....
Ну сами потом назовут
 показать весь комментарий
 
А день брата, свата и седьмой воды на киселе будут?
 показать весь комментарий
 
 
Я не поняв, это выходной или нет?Если нет, то какой же это праздник? Если да, то скоро рабочих дней в году не останется и придётся валить в Пильшу.
 показать весь комментарий
 
 
-- вали сразу в Бундес -- встретим, если ты мужчина и отец! ...*)
 показать весь комментарий
 
 
Да я уже не знаю куда деньги запихивать, зачем же мне в Бундес валить? О народе переживаю, ночами не сплю.
 показать весь комментарий
 
-- не спать ночами, нужно только с любимой Женщиной! ... ...-- тогда и станешь, не мальчиком, но мужем! *)
 показать весь комментарий
 
 
Вот и она мне говорит, не берёжешь ты себя, всё за народ переживаешь. Отдохнуть мне надо.
 показать весь комментарий
 
30 мая -- у нас можно нехило отдохнуть! ... выходной притом... ...и ни одной чьей-то бабы вокруг -- и полицаи тоже мужуки -- Отцы и Деды кругом! Гуляем! *)
 показать весь комментарий
 
...а я в Турци!!! ...надо поспытать -- тут тоже немецких мужуков навалом... -- правда, токо я один... ...пока что...*)
 показать весь комментарий
 
Стахановец, однако! Отберите у него ручку, пора уже.
 показать весь комментарий
 
 
Сомеваюсь, что это поможет, тут нужна смирительная рубашка.
 показать весь комментарий
 
 
Еще можно праздновать день проктолога , проститутки и бомжа . Успеет ли ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так. На 20-го травня призначить День Кловуна.
 показать весь комментарий
 
 
клоуна лолиты, агента кремля, который гадил Украине все 5 лет под аплодисменты пукина..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чим тобі 20-те не догодило? У "73%" це святковий день, день кенгурації. Тож поаплодуйте саме 20-го, бо більше такої нагоди може вже і не бути.
 показать весь комментарий
 
А сыну героя Украины!
Ну и внуку генеральское....
 показать весь комментарий
 
 
Отец русской демократии... Осталось два дня терпеть твою мерзкую лживую воровскую предательсткую циничную рожу.
 показать весь комментарий
 
 
Мародер последние указы уже в воздухе со своего самолета пишет...
 показать весь комментарий
 
 
это он так кайф (последний) получает. Подписал и - кайф, я президент! остатки аппарата уже не знают, чтобы ещё на подпись подсунуть
 показать весь комментарий
 
 
Может ручку спрятать ?))
Какое это все- таки счастье , что в понедельник - Петя всё)))
 показать весь комментарий
 
 
У него по графику еще после 20 что то есть подписать.
 показать весь комментарий
 
 
Пеца, давай учреди орден имени себя, счёт на минуты пошёл!
 показать весь комментарий
 
 
Раз плюнуть...
Пусть к бизнес партнёру обратится... Его кум мядальки лугандона и рашки клепает - станки дымят.
 показать весь комментарий
 
жалкое зрелище этот поросенко, который выпрашивает себе дивиденды у народа..
как был для народа Украины пустым местом, так и остался..
последние его назначения-награждения-подписания - тому подтверждения..
 показать весь комментарий
 
 
нормально - Fathers Day...
а шо отцы нажрутся до безтямы, так то не пороха проблемы.. Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 9719
та они и в любой другой день нажрутся...
 показать весь комментарий
 
 
Что бы мы без него делали, даже по выходным работает, волнуется что бы не забыли кто отец родной.
 показать весь комментарий
 
 
Боже! Меня вдруг осенило! Он шо себя имело ввиду типа 'отец нации'?
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле , он бы все отдал , чтоб подписать указ о том, что он остаётся ещё на пять лет.
Но нет , Петя, ты в пролёте )))
Хоть день папы римского подпишешь- все равно с вещами на выход ))
 показать весь комментарий
 
 
Даже выходных для него нет. Работает на износ. Скоро отдохнуть можно и чернила поберечь, не говоря уже о орденах и генералах.
 показать весь комментарий
 
 
был гарант-открывант, теперь - гарант-подписант Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 5720
 показать весь комментарий
 
 
эта козлина продолжает издеваться
 показать весь комментарий
 
 
может ему указ о национализации " ROSHEN" подсунуть, тогда его попустит!
 показать весь комментарий
 
 
Он сейчас так указы подписывает, что и не заметит, что подмахнул.
 показать весь комментарий
 
 
Классного подсрачника украинцы дали мародеру на выборах
 показать весь комментарий
 
 
нічого дивного... у Канаді також є день Батька... і у Штатах...
 показать весь комментарий
 
 
День бабушки,дедушки, кума, свата, брата, соседа ... как много идей жаль срок закончился... Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 2673
 показать весь комментарий
 
 
Я представляю как мечется свин и квикает Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 9082
 показать весь комментарий
 
 
все к Петру - он сейчас любую бумажку подпишет! Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 1073
 показать весь комментарий
 
 
Даю подсказочку Петюне
Еще есть бабушки, дедушки, дяти, тети, внуки и двоюродние сестри
 показать весь комментарий
 
 
Атэц нации, он же сывый гетьман (в прошлом), он же многодетный атэц подписал указ.
Свали уже, мурло, к уям! Не мелькай! Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца - Цензор.НЕТ 7724
 показать весь комментарий
 
 
Петька встановить всі свята - Зеленському не буде що робити ))))
 показать весь комментарий
 
 
предложите порохоботы, чтоб в честь барыги перименовали Киев в Петербург (можно и на славянский манер Петроград, но это попахивает сменой вектора)
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленского есть выход - провести психиатрическую экспертизу пети. И отменить все его указы и подписи как по не дееспособности!
Всё признаки на лицо!
Наверно проигрыш сильно сказался на интеллекте, и так подорваным диабетом.
 показать весь комментарий
 
 
Для начала кловану надо просто поссать и пройти тест на наркотики.
 показать весь комментарий
 
Ты ольгинец отстал от жизни!
Не тебе убогой продажной вате что то указывать избранному народом України президенту!
 показать весь комментарий
 
Для меня (по привычки с детства) до этого года оставался один последний праздник "Новый год"! Чтож пережил и этот анахронизм и банальную УСЛОВНОСТЬ, свои дни рождения давно уже не отмечаю (в том нет моей заслуги, что я родился), на чужие хожу, если нет возможности отказаться (прилично), но чисто условно (для "проформы"), чтоб не обидеть других людей (которые еще не в состоянии меня правильно понять)! Просто, очень глупо со стороны выглядят такие "празднования"!
 показать весь комментарий
 
Вот сколько здесь брызжущей слюной мрази,готовых лаять на кого угодно,как шавки дворовые.А у меня есть один очень хороший знакомый,который САМ воспитывает своего десятилетнего сына,живут без матери,которая слиняла к какому то ху..лыге и которой все похеру.И вы знаете,он реально молодчага,таким нужно памятники ставить.И порох здесь совсем ни причем.А вот таких отцов- одиночек в стране навалом.И нехер здесь пускать пену,шалавы драные. Порох им вперся.За собой суки смотрите,попривыкали ***--и перед монитором скалится.Я никогда не был сторонником порошковых полуфабрикатов,но такой день в стране нужен,пусть и не будет он выходным,как многие здесь пенопускатели волают,но это правильно.Зеленый об этом никогда бы не допетрил,а если бы и допетрил,то дебилы бы тут же вайдотить начали,какой он молодец.Почитаешь коменты и порохососов и зебилоносцев и такое впечатление,что в дурке был день открытых дверей и вас всех оттуда выгнали за плохое поведение.Вы бы хоть сначала доперли что к чему,а потом воняли бы Здесь политики никакой и ни на что этот указ не влияет
 показать весь комментарий
 
 
Как отцу, который один воспитывает ребенка и у которого сбежала жена, поможет этот "праздник отца"? Приведи хоть один пример, а то я не понимаю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ о праздновании Дня отца
 
 
 
 
 
 вверх