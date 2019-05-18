 Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей", - говорится в сообщении.
День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Это дискриминация по количеству какао!
24 августа!
Если тебе ольгинскому троллю это о чем то говорит!
улицах страны "слуга народа" будет "бороться со всеми олигархами!" и "уничтожать коррупцию" только дайте ему булаву, наконец!!!...
Когда " развод корабль" принимал, этот авианосец как раз на заднем фоне докрашивали!
Потом первая пятилетка ....
Ну сами потом назовут
Ну и внуку генеральское....
Какое это все- таки счастье , что в понедельник - Петя всё)))
Пусть к бизнес партнёру обратится... Его кум мядальки лугандона и рашки клепает - станки дымят.
как был для народа Украины пустым местом, так и остался..
последние его назначения-награждения-подписания - тому подтверждения..
а шо отцы нажрутся до безтямы, так то не пороха проблемы..
та они и в любой другой день нажрутся...
Но нет , Петя, ты в пролёте )))
Хоть день папы римского подпишешь- все равно с вещами на выход ))
Еще есть бабушки, дедушки, дяти, тети, внуки и двоюродние сестри
Свали уже, мурло, к уям! Не мелькай!
Всё признаки на лицо!
Наверно проигрыш сильно сказался на интеллекте, и так подорваным диабетом.
Не тебе убогой продажной вате что то указывать избранному народом України президенту!