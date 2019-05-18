 Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей", - говорится в сообщении.

День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.