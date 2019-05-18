 В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий будет перекрыта улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:
проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
аллея Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро "Арсенальная";
улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная
А "как стонало, как стонало"
Еще раз, для тугодума: адрес реальный давай, а не точку в городе. Или ты там такой "вояко грозный" - один, из кустов выглядывать будешь?
ну не о музыке же речь, а тупо концом по дереву постучать...
послали, короче, представителя на кенгурю посмотреть.
а вроде и зоопарки есть, и кенгуря там покрасивше - ну уже послали дядьку...
Кортеж велосипедів .
Втім, я чекаю не на 20-е а на 21-е - перший робочий день слуги народу.
символично что ватники зеленского постят точь-в-точь ВСЕ тезисы из прокремлевских каналов и пропагандонов.
Пожартували над ним не з дуру, а розглянувши його діяльність у перспективі.
...нет у Зели других перспектив...
от ваших же кенгурей и на работу не доберешся....
В форме большого кооператива, как привык Владимир Зеленский..
И володя бы чувствовал себя привычно, и Киев не напрягали бы...
Аллаі, втрачаєш орієнтацію. Поки шо в часі. Але може погано закінчитися для тебе. 😂😅😂
День памяти депортации крымских татар сегодня 18 мая..
Ни в тот ..ни в тот день инаугурацию проводить нельзя...
Оптимальная дата была 26 мая...но клоун к тому времени на гавно бы весь изошел...потому и назначили на 20 мая...
Не понимаю, нахрена перекрывать весь город?
Сызрань?
не смутила)))
УЖЕ И В БЕЛАРУСИ ЭТО СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ.
І це що? Так багато? До біса?
До біса оті перекриття, якщо гостей - кіт наплакав?
...заодно и среди своих избирателей потолкается -- ботвой зелёной пошелестит...*)
А пишете..какой слог.., а полет мысли...
Точно, команда КВН Банковской.
Мини реплики, тухлый юмор. Смеются только участники, зритель здает билеты.
...а ещё ни разу мне ничего не перекрывали и ещё ни разу не видел ни одного Немецкого Правительственного Кортежа!
...скоооолько дней потеряно... ...их вернуть нельзя, их вернуть нельзя! *(
Да, Зебилы?
нельзя без гетьмана в Украине.