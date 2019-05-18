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 Политика Украины, Киевские новости
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 В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА

В связи с проведением 20 мая инаугурации Президента в Киеве будет временно ограничено движение траспортных средств на ряде улиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий будет перекрыта улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:
проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
аллея Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро "Арсенальная";
улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная

В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция 02

Также смотрите: Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3127610
 
 
 Топ комментарии
 
Вот гнида Вова. Чем плох ему был день 26 мая?
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Зрада долбанная, что же вы натворили, как людям на работу добиратся.
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как же так, вован же клялся что "не буду перекрывать улицы"!?? Набрехал гидрант, как ВСЕГДА)
В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7357
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порохосос в Винницу приедешь ? тут родина фонтана порошенко ...
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и шо, тебя часто в нём топили?) или ты такой от рождения?
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я тебе все расскажу, ты приезжай "Повелитель" ...
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а когда дни и часы посещения пОциентов у тебя в дурдоме? А то приеду - а ты того, на процедурах У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5533
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не волнуйся, не включай заднюю, все решим.
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что-то ты приуныл, вазелин) то ли процедуры начались, то ли тебя того.. на 777 поставили)
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f06b90a0 приезжай "веселый", я адрес для встречи скинул.
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вот ты ссыкун, твой адрес - "приходи на Вишенку - там меня все знают"? У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2617
А "как стонало, как стонало" У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2617
Еще раз, для тугодума: адрес реальный давай, а не точку в городе. Или ты там такой "вояко грозный" - один, из кустов выглядывать будешь? У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2617
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Интересно - будут ли "знаки"? Ведь были случаи с Овощем, Попой Римским и самим Петком(на инаугурации).
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Яника вінком по мордяці було грохнуло, і яник в Кацапії. ПРи ПЕтрі солдат в обморок впав, і не вдалось закінчити війну за 2 тижні. Побачимо, який знак буде для ЗЄ.
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Перед Яником ше двері було закрились на інавгурації) і шампанського не вистачило.
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никто не придет и ролик с кенгурацией Зеленский уже выпустит на youtube. потом скажут что девочка попутала дату видеоматериала (типа анализ-2) У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1343
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шо, за 300 гривен? мдаа... за 500 можно было Трампа вызвать
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доник за 500 гривен даже не высмаркивается ...
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ты не понял!! 500 гривен - это вопрос престижа (ну не за 300 же, как все, правда?), но дело не в сумме! новоизбранный, говорят, требует на кенгурацию пианину. говорит, мол, присягну, как могу...
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пианина может быть и без клавиш,
ну не о музыке же речь, а тупо концом по дереву постучать...
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лучше б он (Зеленский) головой постучал. такого бардака не было даже после побега Януковича. У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8219
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до вчерашнего дня не знал шо есть такой министр, а тем более его фамилию....
послали, короче, представителя на кенгурю посмотреть.
а вроде и зоопарки есть, и кенгуря там покрасивше - ну уже послали дядьку...
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на кенгурацию гидранта соберутся титушки в Мариинском парке.. символично.
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Слуга народу В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2885 баЗень поочинає свою "службу" з обмеження руху.
Кортеж велосипедів В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2885 .
Втім, я чекаю не на 20-е а на 21-е - перший робочий день слуги народу. В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9723
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Нє дождьотєсь, працювати він в кращому випадку через фейсбук буде...
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Не сміши. 20-го будуть "фішєчки", а з Радою він пролетів
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ватные мечты - по методичкам кремля)
символично что ватники зеленского постят точь-в-точь ВСЕ тезисы из прокремлевских каналов и пропагандонов.
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У Ростов шлях міг би бути й коротший, гіж через Канари на нари.
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-- за шо Зеле нары? -- он же ни в чём не виноват... ...подшутили над ним трошки, с дуру...*)
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Так не 20-го ж, а потім буде за що. Десь так через півроку - рік.
Пожартували над ним не з дуру, а розглянувши його діяльність у перспективі.
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Про перспективу Коломойский уже сказал: Банк мне не нужен -- а бабло верните!
...нет у Зели других перспектив...
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Можно после принятия присяги улицы и не открывать, давайте как в Норвегии пересядем на велосипеды, для здоровья полезно и на зебрах пешеходов давить никто не будет В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3540
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задолбали уже той кенгурацией - сделайте уже киевлянам выходной на мандей, шо ли....
от ваших же кенгурей и на работу не доберешся....
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Что делается - и а США дороги перекрыли!?
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Тут на сайте "Русский еврей" сегодня информация проскочила, насчёт "фишечек" "Блазня", на "кенгурации"... Ссылаются на Кошкину... Якобы "ЗеБеня" хочет потребовать от военных (я так понимаю, от "президентского" полка), присягнуть лично ему на верность... Не знаю, правда это, или нет, но это "дурно пахнет"... За последний век ТАКАЯ присяга давалась только однажды... Гитлеру...
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можно было и за городом, где нибудь на природе провести эту инаугурацию...
В форме большого кооператива, как привык Владимир Зеленский..
И володя бы чувствовал себя привычно, и Киев не напрягали бы...
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Спочатку він хотів інавгурацію 19 травня на день депортації! Пропоную інавгурацію топлес у Биковні з танцями під шансон😔
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А сьгодні тоді шо за день??????
Аллаі, втрачаєш орієнтацію. Поки шо в часі. Але може погано закінчитися для тебе. 😂😅😂
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19 мая День памяти жертв политических репрессий...
День памяти депортации крымских татар сегодня 18 мая..
Ни в тот ..ни в тот день инаугурацию проводить нельзя...
Оптимальная дата была 26 мая...но клоун к тому времени на гавно бы весь изошел...потому и назначили на 20 мая...
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Кроме ежедневно приезжающих на работу 450 депутатов, 20 мая в Раду приедет еще человек 100 (в лучшем случае) гостей.
Не понимаю, нахрена перекрывать весь город?
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Трудовому народу Киева эти перекрытия никак не помешают, а вот зазравшимся депутатам, министрам, чиновникам всех контор правительственного квартала не позавидуешь - им придётся ехать на работу на метро или идти пешком под гору. Поэтому, народ, если кто встретит в метро депутата который там заблудился и будет спрашивать как добраться до "Арсенальной" с честными глазами направляйте его на Святошино, потом на электричку, затем на автобус и в *****.
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Вас даже не смутило "на Украине"?
Сызрань?
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это уже такая мелочь что нет
не смутила)))
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А прахоботы и савушкино - ОДНА КОНТОРА, С ОДНИМ ЦЕНТРОМ.
УЖЕ И В БЕЛАРУСИ ЭТО СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ.
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Цікаво, а нафіга перекривати вулиці для такої рядової події у Верховній Раді? Так чи не кожен тиждень там з вівторка по пятницю збираються депутати - і вулиці стільки не перекривають...
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Ну там кроме Зе как бы иностранные гости заедут, тут как раз ниче удивительного а вот что будет после инаугурации тут питання
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"На інавгурацію новобраного президента України Володимира Зеленського очікують прибуття близько 60 іноземних гостей (в т.ч. пяти президентів інших країн). Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter. Детальніше: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2703157-na-inavguraciu-zelenskogo-priidut-pat-prezidentiv.html
І це що? Так багато? До біса?
До біса оті перекриття, якщо гостей - кіт наплакав?
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То що, Голобородько на кенгурацію приїде не на лісапєті?
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Дві години тому під'їхав до Маріїнського парку (зустрітися з одним музикантом; там був концерт). Тітоньки фарбують огорожі, менти очевидно проводять репетиції у розстановці сил. І ...десь прорвало каналізацію! Стоїть такий сортириний сморід що не раджу навіть найбільш упоротим зебілам туди йти.
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Ну так обещал же клоун Раде неприятности - вот трубу перепилил. А ночью еще под дверь нассыт.
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-- от Зеля себе учудил! -- чиста кенгуру -- -- бегать на улицу -- на себя смотреть, как он с булавой на трибуне выглядит? ... -- там же экраны трансляции поставят...
...заодно и среди своих избирателей потолкается -- ботвой зелёной пошелестит...*)
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У вас сходняк? Пионерский лагерь им. Порошенко?
А пишете..какой слог.., а полет мысли...
Точно, команда КВН Банковской.
Мини реплики, тухлый юмор. Смеются только участники, зритель здает билеты.
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По высоте еще надо ограничения выставить-этот высоко будет подскакивать на кенгурации
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...от, скоко ж я Канцлеров Германии понавыбирал за 26 лет? ...хм... ...приличнна сумма выходит!
...а ещё ни разу мне ничего не перекрывали и ещё ни разу не видел ни одного Немецкого Правительственного Кортежа!
...скоооолько дней потеряно... ...их вернуть нельзя, их вернуть нельзя! *(
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зачем перекрывать улицы если зеля на метро поедет
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все 3 папы дома - и беня и разумков и тот ушлепок - немедленно кенгурацию...
нельзя без гетьмана в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА
 
 
 
 
 
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