EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1685  36
Все про:игорный бизнес (269) Гройсман (4709) Береза Борислав (166) Маркарова (38)

 Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Владимир Гройсман с трибуны ВР анонсировал изменение системы власти. Начать можно с решения проблемы незаконных игорных салонов.

Такое предложение опубликовал в Facebook народный депутат Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что разговаривал об этой проблеме с министром финансов Оксаной Маркаровой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман - нардепам: "Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность". ВИДЕО

"Объяснил, что в ее руках возможность пресечь незаконную деятельность игровых салонов, действующих под видом лотерей, которые заполнили улицы Украины. Объяснил ей, что из-за разъяснения Минфина Национальная полиция не может пресекать незаконную деятельность игровых салонов, которые действуют прикрываясь документами, что они лотереи", - сообщил Береза. По его словам, эту информацию чиновнице подтвердил заместитель министра МВД Вадим Троян.

"Фактически бездействием Кабмин помогает уводить деньги в тень. И это не ее вина, а старая проблема. От этой проблемы страдают и семьи людей больных лудоманией, которые выносят из дома последнее, чтоб проиграть, и бюджет Украины, который не наполняют эти заведения. Зато неплохо наполняются карманы тех, кто это крышует. Она сказала, что законопроект, который это бы решил, давно подан в ВР, но его не рассматривают нардепы из-за того, что в зале сидят те, кто обогащаются на этом криминальном бизнесе. В итоге мы имеем патовую ситуацию. Есть правовая коллизия, которую не хотят решать уже на продолжении 5 лет. Министр знает, кто конечные получатели прибыли с незаконной деятельности, но ситуацию не меняет, не выходит с премьер-министром для публичного заявления с озвучиванием имен и схем. А правоохранительных органы лишь разводят руками. В итоге мы видим, что проблема есть, а ее решение не ищется. Но сегодня (17 мая. - Ред.) премьер-министр Владимир Гройсман с трибуны ВР сказал, что власть должна стать более эффективной и поменять систему. Это прекрасное заявление. Вот именно с решения проблемы незаконных игорных салонов и можно начать. И мяч теперь на стороне премьера! Посмотрим", - резюмировал нардеп.

Также читайте: Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман

Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 01
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 02

Также читайте: Минфин снова планирует подать проект лицусловий для легализации азартных игр под видом лотерей, - журналист Николов

Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 03
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 04
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Госуполномоченный АМКУ Загребельская, которая противостоит "игорной мафии": "Два суда меня признали коррупционеркой". ВИДЕО

Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 06
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 07
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 08
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 09
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 10

Также смотрите: "В Доме профсоюзов, где гибли люди": журналиста заперли в новом незаконном казино в центре Киева, которое тот пытался снять на камеру. ВИДЕО

Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 11
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 12
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 13
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 14
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 15

Читайте также: В Каменце-Подольском мэр и депутаты инициировали принятие мер против игорного бизнеса на уровне государства

Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 16
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 17
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 18
Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана 19

Читайте: "Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок", - активист Солиган о рейде на игровые клубы в Винниках подо Львовом

Напомним, с игорным бизнесом пытаются бороться на местах. Ранее широкую огласку получила ситуация в г.Винники на Львовщине, где представители ветеранских организаций совместно с городской властью добились закрытия игорных заведений, несмотря на противодействие криминальных структур.

Источник: https://censor.net.ua/n3127609
 
 
 Топ комментарии
 
а владелиц подпольных ломбардов прищучить может тоже надо? Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 4506
 показать весь комментарий
 
ПОКОНЧИТЬ С ИГРОВЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РЕАЛЬНО ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗА 5 ЛЕТ - ЛИБО ЗАКРЫТЬ, ЛИБО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИМПОТЕНТНОЙ ВЛАСТИ И В ИДИОТАХ ВРОДЕ ТЕБЯ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТОПИТЬ ЗА ВОРОВСКУЮ И НЕСПОСОБНУЮ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ВЛАСТЬ; ПРИ ЭТОМ ПОЛИВАЯ ДЕРЬМОМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
 показать весь комментарий
 
Так их крышуют кореша Унылого Скомороха из ЗЕкоманды! Вова посадит своих корешей?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а владелиц подпольных ломбардов прищучить может тоже надо?
 показать весь комментарий
 
 
Ты по тиМошонку что-ли? Ну тут Беня скорей всего может ею и пожертвует!
 показать весь комментарий
 
 
гыгунчик привет, тебе хоть чоколадную пенсию назначали как ветерану ? Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 3245
 показать весь комментарий
 
 
Просто цікаво, Гройша тверду суму отримує від грального бізнесу, чи має якийсь процент з обороту?
 показать весь комментарий
 
Рома, тут такое дело... понимаешь... у нас в офисе все стены перекрасили в зЕ!лёный цвет; кругом портреты Коломойского и его ручной зЕ!лёной обезьянки развесили; холодильники для тортов и конфет убрали, зато поставили телевизоры с настроенными кАналами 1+1 и Квартал и сказали, что теперь зряплату будут билетами на какое-то шоу выдавать вместо торьов.

Не знаешт, к чему бы это?
 показать весь комментарий
 
 
знаю, у вас будут снимать шоу камера смеха , в ролях Моргунов (Порошенко )Никулин (Яценюк) Вицин (Луценко)
 показать весь комментарий
 
 
Дурень думколю багатіє, як кажуть у нас в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Так их крышуют кореша Унылого Скомороха из ЗЕкоманды! Вова посадит своих корешей?
 показать весь комментарий
 
 
Перед выборами такую кормушку перекрыть?
Ах ты агент кремля и 5 колонна!
Грося с авакяном 5 лет эту корову доили! Может и Петя с клоуном луциком и грицаком участвовал!
А вы хотите усе испортить!
 показать весь комментарий
 
 
Как дело идет к выборам,так у Березы обострение на салонах Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 38
 показать весь комментарий
 
Береза, ты уже показал себя в Раде настоящим дубом, так, что не шелести больше своей листвой Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 5805
 показать весь комментарий
 
 
Зачем бороться если проще разрешить и вывести из тени, как это было до Юлиного самоуправства.
 показать весь комментарий
 
 
Господи, ви що, хочете за 5 років покінчити з корупцією, з наркоманією, з совковістю, з парашизмом та іншими болячками люмпенізованого та патерналізованого суспільства?
Ну, ті, що вважають, ніби це можливо - склали половину лохторату зебіла... Ну, подивіться, як воно виходить... на практиці... маєте можливість пересвідчитись.
 показать весь комментарий
 
 
ПОКОНЧИТЬ С ИГРОВЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РЕАЛЬНО ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗА 5 ЛЕТ - ЛИБО ЗАКРЫТЬ, ЛИБО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИМПОТЕНТНОЙ ВЛАСТИ И В ИДИОТАХ ВРОДЕ ТЕБЯ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТОПИТЬ ЗА ВОРОВСКУЮ И НЕСПОСОБНУЮ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ВЛАСТЬ; ПРИ ЭТОМ ПОЛИВАЯ ДЕРЬМОМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Игорный бизнес - ментовская ( прокурорская ) вотчина . Они же должны нормально харчеваться ? У них тоже дети есть хотят икорку . На святое руку поднимаете !
 показать весь комментарий
 
 
їх настільки розповсюдилося, що застуляють собою туристичні місця і переважають їх у декилька разів. Подолом проїхати не можна, одне за одним росташовані.
 показать весь комментарий
 
Чем больше бизнеса в тени, тем больше бабла бизнесмены платят крышевателям, а не в казну государства, тем больше бабла плывет не верх и дебаниться в киевских кабинетах МВД, прокуратуры, ГФС. О незаконной добыче янтаря все уже молчат, узаконили уже? а как возмущались пока часть наживи миновала карманы киевских чинуш...
 показать весь комментарий
 
 
это не игорный бизнес, а государственная лотерея. найдите 10 отличий и вам бонус, 100 фишек.
 показать весь комментарий
 
Это нардеп написал предложение, запрос, обращение куда - в соцсеть, чтобы кому то понравится и имитировать деятельность . Пора уже стать депутатов ВР, а не пиарить себя.
 показать весь комментарий
 
До речі не зрозуміло про що мова? Десь у лютому 2018-го року дехто на майдані презентував ГО "Національні дружини", які обіцяли, що їхнє першочергове завдання - це боротьба з гральними салонами. Щось не зрослося? Чи поки відробляли проплату за свинарчуків забули, що обіцяли?
 показать весь комментарий
 
 
потому что они работают мальчиками по вызову)
 показать весь комментарий
 
 
Девочками по вызову! Дружина по украински это жена!
 показать весь комментарий
 
А что скажет начальник транспортного цеха коровника ? Вилы заточил уже? Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 7266
 показать весь комментарий
 
имена крышевателей в студию, плиз. если не можете их назвать (хотя знаете), то нечего и трепаться.
 показать весь комментарий
 
а решение очень простое. Просто запретить ВСЕ лотереи, в том числе и государственную, я не верю, что бюджет что-то имеет из нее.
 показать весь комментарий
 
Кто нибудь полностью статью с документами прочитал? Я не смог...
 показать весь комментарий
 
КСТАТИ, ТАМ ЖЕ ЛЯШКО ОДНО ВРЕМЯ (ПАРУ МИНУТ ДЛЯ РОЛИКА) "ЗАНИМАЛСЯ" НЕЗАКОННЫМИ КАЗИНО Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 2578
ЭХ, НЕНАДОЛГО ХВАТИЛО ЗАПАЛА ДЕПУТАТСКОГО, ДА УДАЛИ МОЛОДЕЦКОЙ...Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 3093
 показать весь комментарий
 
опять порохоботы раскудахтались... усё кина больше не будет, шоколадка кончилась.
 показать весь комментарий
 
Игровых салонов??
Может еще и наркоту запретить крышевать? Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 8148
 показать весь комментарий
 
Насколько я помню , запрещение игровых салонов запровадилось ещё при Тимошенко - премьере . После её " ухода " этот бизнес начал активно развиваться и достиг апогея саме зараз . Интересно ещё и то , что рядом с этими " интернет салонами " работают и курительные т. н. кальяновые . Полиция на это всё не реагирует , т. к. " вони не порушують громадський порядок " . Ну пора ж эту ху... ню вже прекращать , ну сколько можно !!
 показать весь комментарий
 
Нехай салони платять податки - і які тоді проблеми? Типові відвідувачі салонів - це зе-лохторат. Дурники, які думкою багатіють. У більшості салонів є обмінники з вигідним курсом, у великих салонах - міні-ломбарди. Ще можна зробити кабінети нотаріусів - і нехай зелохи грають. Хоч якась користь від них буде.
 показать весь комментарий
 
Проблема номер 1, других просто нет, разве как Ахметову поднять доходность со своих солнечных электростанций и запретить другим их сьавить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх