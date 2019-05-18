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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1276) Коломойский (1038) Джулиани (13)

 "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу

Первое, что сделал Игорь Коломойский, вернувшись в Украину - начал угрожать американским гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter пишет адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал адвокат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

Будет ли он арестован? - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу 01

Он ссылается на издание The Daily Beast

Далее Джулиани уточнил, что Коломойский якобы угрожал его клиентам Льву Парнасу и Игорю Фруману. "Они мои клиенты, и я посоветовал им предъявить обвинение", - отметил американец, подчеркнув, что реакция нового президента подскажет о степени контроля над ним.

Будет ли он арестован? - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу 02

Напомним, в недавнем интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал.

Также читайте: Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/n3127607
 
   
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На кого наехал Беня - Игорь Фурман. В 2018 году передал Трампу записку от переселенцев из Донбасса в Анатевку (под Киевом), чтобы Трамп поддерживал Украину. Спонсор кампании на выборах Трампа. Скорее Беня пойдёт на дно чем Фурман)) https://www.forumdaily.com/russkoyazychnyj-biznesmen-prinyal-uchastie-vo-vstreche-trampa-s-potencialnymi-donorami-ego-kampanii-2020-goda/ …

"Будет ли он арестован?" - Джулиани отреагировал на угрозы Коломойского "американским гражданам" - Цензор.НЕТ 649
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Про Анатевку - https://www.bbc.com/russian/av/media-44524083 … 4 ф - автобусы из США в Киевской области (перевозка детей) Тесные связи у него с гл. раввином Украины.

"Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу - Цензор.НЕТ 4858
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Президент Украины угрожает гражданам США? Это нехорошо....
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Його прихильників постійно погрожують створити суди, які швидко будуть арештовувати всіх незгодних із зе.
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беня, кажись "дочірікався"
Та ще і Зе підставляє по повній
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а если не арестуют? что тогда сделает Джуллиани? Нассыт в борщ Коломойше?
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Але посадить не за погрози, а за фінансові злочини.
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ты сотрудник фбр? судя по твоему сленГу про кацапеГов, ты просто обычное чоколядное мурло "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу - Цензор.НЕТ 6668
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Американцы и не таким рога обламывали.
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а таким мародерам как порошенко американцы будут обламывать рога? или у американцев свое понятия о том, кому им обламывать роги в Украине, а кому нет "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу - Цензор.НЕТ 7278
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As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky's representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested?

https://www.nytimes.com/2019/05/16/world/europe/ukraine-zelensky-kolomoisky.html?smid=nytcore-ios-share

"Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу - Цензор.НЕТ 4770
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И что теперь нам будут указывать что делать уже адвокаты?
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Російський політтехнолог, так званий ліберал Бєлковський визнав, що приймав участь у кампанії Зеленського на виборах за чималий кеш і за обіцянку надати йому українське громадянство.
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заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал.Источник: https://censor.net.ua/n3127607

Ну и где здесь угроза американским гражданам.
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это только версия Бени.... ФБР дурней не занимается...
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Первых нужно арестовать Ахметова, Новинского, Вилкулов, Траханова, Порошенко-Свинарчуков, Фирташа которого экстрадицию уже 5 лет ждут США, ну а потом уже с Коломойским разбираться... как говориться в очередь сукины дети в очередь...
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Я теж сьогодні слухав інтерв'ю Коломойського, але саме від нього погроз не побачив. Він набагато розумніший за своїх прихильників, які дійсно погрожують згортанням демократії в Україні. А от щодо тієї кримінальної справи, то Коломойський дійсно говорив, що вона нічим не закінчиться, але це не погрози.
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Чем Беня угрожает американским гражданам - я так и не понял.
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Таук эти два утырка , поросячее дерьмо . В унитаз
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Фактически враг американской администрации одновременно "карабас-барабас" для марионетки,избранной в Украине президентом. Хорошенькие дела.
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Скупы тупо не понимают с какого перепугу FBI арестовывает людей по всему миру!))) кацапье, в следующий раз когда вы продадите деревяный и купите американский доллар потрудитесь прочитать что написано на банкноте.!))))
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"Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения (Зеленского - ред.) и еще какой-то ерунды", - заявил Коломойский.

Какие-то очень сомнительные клиенты у Джулиани. Включая Кернеса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу
 
 
 
 
 
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