 "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter пишет адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал адвокат.

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Он ссылается на издание The Daily Beast.

Далее Джулиани уточнил, что Коломойский якобы угрожал его клиентам Льву Парнасу и Игорю Фруману. "Они мои клиенты, и я посоветовал им предъявить обвинение", - отметил американец, подчеркнув, что реакция нового президента подскажет о степени контроля над ним.

Напомним, в недавнем интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал.

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