 "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter пишет адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал адвокат.
Он ссылается на издание The Daily Beast.
Далее Джулиани уточнил, что Коломойский якобы угрожал его клиентам Льву Парнасу и Игорю Фруману. "Они мои клиенты, и я посоветовал им предъявить обвинение", - отметил американец, подчеркнув, что реакция нового президента подскажет о степени контроля над ним.
Напомним, в недавнем интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал.
Та ще і Зе підставляє по повній
https://www.nytimes.com/2019/05/16/world/europe/ukraine-zelensky-kolomoisky.html?smid=nytcore-ios-share
Ну и где здесь угроза американским гражданам.
Какие-то очень сомнительные клиенты у Джулиани. Включая Кернеса.