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 Политика Украины
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Все про:ВР (22876) Зеленский (1276) инаугурация (334)

 Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО

В своем видеообращении новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "создать неудобства" Верховной Раде за назначение церемонии инаугурации на понедельник, 20 мая, вместо 19 мая.

Соответсвующее видео размещено на странице Зеленского в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - сказал Зеленский.

Новоизбранный президент извинился, что из-за большого количества иностранных гостей значительная часть Киева будет перекрыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

"Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3127606
 
   
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От! Не знаємо як шо буде, ще не президент, а лайна вже не ведро-ставок насерили. Хоч один побажал успіху. Радію!
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делай, владимир, делай этим скотам
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Разогнать к чертовой матери эту зраду сразу после инаугурации!!!
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Этого еврейского поца с бенемойшей и членами и слугами еврейского народа то же неплохо бы выгнать вслед за Радой куда нибудь
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Главное, что выгнали жирное чмо присосавшееся со своей бандой мародеров к Украине как пиявки.
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У меня такое ощущение что бы вы и Путина назло Порошенко выбрали если бы он был во втором туре ..На зло бабушке уши отморозили
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Такие больные фантазии могут возникнуть в голове исключительно ватника. Кацап иди домой, тут водки нет.
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Даже если так, угрозы Раде выглядят как мелкая месть ущербного человечка.

нам с "этим" жить 5 лет? Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 766
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Этот еврейский мальчик с грустными глазами не досидит 5 лет
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Главное что бы пальмомасловая проститутка своё пожизненое досидела.... Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8670 Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5386 Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3164
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я так понимаю вторая серия на 5 лет "Ющенко vs Тимошенко"
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ЯКЕ Ж ВОНО ЗЛОБНЕ І МСТИВЕ
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+ дрібне, а ще краще по-русски - мелкий человечек
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А славнозвісний указ про розпуск ради, знаєте де з'явився вперше ?
На сайті ПОРТНОВА.
Мабуть він писав.
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С какого бодуна? Нет законных оснований. Месяц на создание новой коалиции.
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Коалиции нет,бобик сдох еще в 2016....
Нельзя выйти из того,чего нет..привет НФ! Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6647
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Феерический идиот! Не то,что обсуждать этого клоуна-на него даже смотреть противно. Шантропа подзаборная.
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Этот хитрый марионетка как раз не идиет. Идиеты те кто его выбрал

А бенемойский и его тренерованный мартыш как раз не идиоты - они же евреи
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И вместе мы создадим неудобства всем вам...а ведь за депутан кто-то голосовал.
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Сосальник мыть перестанешь? Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8558И кто это вы?Стая соевых глистов? А повисеть не хо?
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Надеюсь после таких "предъяв", депутаты быстро примут закон про импичмент...
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Все законы принятые без коалиции не действительны..)))
А коалиции нет с 2016 года..))
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Луиза Чкалова‏ @luiza4kalova 3 ч.3 часа назад

Епоха бідності скінчилася - майже півмільйона на один лише шашлик

Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4622
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Дорвались...... Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 342

и это только семечки
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Мелкий, мелочный угрожатель.
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молодец Зеленский. Хочу, что бы у него все получилось
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Ох у и будет хорошая "посадка" весной,чтоб осенью быть с хорошим урожаем..
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``Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева - обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!`` на всегалактической инаугурации! Пробки гарантирую!
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Перед получением булавы зеленский пусть еще раз сдаст анализы
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Ну почему этот человек как только откроет сам рот, так ляпнет что-то такое, чему даже слов нет............ Ну какие неудобства может сделать Президент Раде........... что за бред. Ну разве что провода погрызть, чтобы света в зале не было.
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Раду распустит, "каолиция" приказала долго жить!)
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Раду он распустить имеет право только через 30 дней после того, как НФ вышел из коалиции. А там он уже по срокам права не имеет, остается меньше 6 месяцев до очередных выборов.
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«Нам п@з@а ребята. Он нас обдурил», - ближайшее окружение Порошенко хочет его линчевать
В окружении Порошенко настоящая паника. Лживый и лицемерный гарант кинул свое окружение и сейчас его хотят линчевать за это
В окружении Порошенко настоящая паника. Лживый и лицемерный гарант кинул свое окружение и сейчас его хотят линчевать за это.
Порошенко обещал своему окружению иммунитет от США. Он говорил, что никто не понесет ответственность за зверства против собственного народа и откровенной наживы на горе и трупах несчастных людей.Порошенко соврал и спасает только себяРада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7549
Украинские суды и правоохранительные органы, которые также ненавидят этот проклятый режим, начали сажать в клетки окружение Порошенко сразу же после их отставки.
Сразу же после отставки в клетку посадили главу Нацгвардии, ближайшего соратника Порошенко Юрия Аллерова.
Аллеров был посажен через несколько часов после отставки, он даже не успел понять что случилось.
Экс-главу Нацгвардии режима Порошенко обвиняют в наживе на солдатах Вооруженных Сил Украины. Он украл от солдат квартиры на 5 миллионов долларов.
После того как пошли слухи о том, что окружение Порошенко собирается покинуть Украину, суд в срочном порядке начал рассматривать дело о запрете выезда за границу представителям режима Порошенко. В список попали 180 рыл.Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7549
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины после выборов топ-чиновникам, среди которых - действующий президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы.
Кроме трех указанных выше лиц, запрет просят применить по отношению к более 50 народным депутатам президентской фракции, более 40 членам правительства, главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также судьям Верховного Суда и членам Высшей квалификационной комиссии судей. В общем 180 человек.
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке.Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7549
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.https://ua24ua.net/nam-p-z-a-rebyata-on-nas-obduril-okrugenie-poroshenko-hochet-ego-linchevat/
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Вали в свою бурятию дурачёк.сливной бачёк расскажет тебе про твоё вяличие Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8354 .
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В Евангелии написано - "По плодам вы их узнаете"

Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов

Плоды Зеленского нам еще предстоит увидеть.
Подождем
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Плоды соевых-десятки тысяч убитыми,реформ никаких ,дорого нету
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закон про незаконное обогащение забыл упомянуть!)
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теперь главное запретить выезд всей банде за пределы Украины. пусть ответят за мародерство во время войны сдачу крыма и Донбаса
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А мне казалось главное это снизить тарифы на ЖКУ поднять зарплаты до 4 000 долларов и быстро прекратить войну вернув всех заложников.

А оказывается главное у зелемойши и его банды это начать устраивать порлитические репрессии и и мстить за каломойского?Вам то что с этого ? Ведь жизнь народа ни на грам не улучшится если их хоть всех пересажать
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Соевая власть посыпалась в гумно но ещё некоторые цепляются зубами за свои какашки
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И ЭТО слова "типа президента"??? Ожидаемо мелко. И таки достойно лишь насмешки Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4608 но не улыбки ...
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Всім парахаботам вже тре починати боятись, майже кенгурірований ********** готується ісполніть віртуозну партію на роялі... )
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"После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт."

Это ваша наивная гипотеза
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Теперь главное чтоб слова не расходились с делами, как у предшественников.
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Давай Зильбертштейн выжигай это соевое свинокодло мыролюбцев. Народ с тобой.
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Тут дело не в Раде, а судьбе. Судьба дает Украине еще один шанс в виде Зеленского. Почитайте астролога Влада Росса. Он сказал, что 19-е самый плохой день по астрологии, а 20 мая самый лучший. Все идет по плану.
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Он рехнулся, президент должен просто принять присягу когда решит рада. Что за "настаивали"??. Тебе назначили - иди. Не твое дело дату назначать. Шут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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