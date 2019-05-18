 Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО

Соответсвующее видео размещено на странице Зеленского в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - сказал Зеленский.
Новоизбранный президент извинился, что из-за большого количества иностранных гостей значительная часть Киева будет перекрыта.
"Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - подчеркнул Зеленский.
нам с "этим" жить 5 лет?
На сайті ПОРТНОВА.
Мабуть він писав.
Нельзя выйти из того,чего нет..привет НФ!
А бенемойский и его тренерованный мартыш как раз не идиоты - они же евреи
А коалиции нет с 2016 года..))
https://picua.org/images/2019/05/17/d0817495302e76eed1646cf8d02bce19.jpg
Епоха бідності скінчилася - майже півмільйона на один лише шашлик
и это только семечки
В окружении Порошенко настоящая паника. Лживый и лицемерный гарант кинул свое окружение и сейчас его хотят линчевать за это
В окружении Порошенко настоящая паника. Лживый и лицемерный гарант кинул свое окружение и сейчас его хотят линчевать за это.
Порошенко обещал своему окружению иммунитет от США. Он говорил, что никто не понесет ответственность за зверства против собственного народа и откровенной наживы на горе и трупах несчастных людей.Порошенко соврал и спасает только себя
Украинские суды и правоохранительные органы, которые также ненавидят этот проклятый режим, начали сажать в клетки окружение Порошенко сразу же после их отставки.
Сразу же после отставки в клетку посадили главу Нацгвардии, ближайшего соратника Порошенко Юрия Аллерова.
Аллеров был посажен через несколько часов после отставки, он даже не успел понять что случилось.
Экс-главу Нацгвардии режима Порошенко обвиняют в наживе на солдатах Вооруженных Сил Украины. Он украл от солдат квартиры на 5 миллионов долларов.
После того как пошли слухи о том, что окружение Порошенко собирается покинуть Украину, суд в срочном порядке начал рассматривать дело о запрете выезда за границу представителям режима Порошенко. В список попали 180 рыл.
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины после выборов топ-чиновникам, среди которых - действующий президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы.
Кроме трех указанных выше лиц, запрет просят применить по отношению к более 50 народным депутатам президентской фракции, более 40 членам правительства, главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также судьям Верховного Суда и членам Высшей квалификационной комиссии судей. В общем 180 человек.
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке.
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.https://ua24ua.net/nam-p-z-a-rebyata-on-nas-obduril-okrugenie-poroshenko-hochet-ego-linchevat/
Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Плоды Зеленского нам еще предстоит увидеть.
Подождем
А оказывается главное у зелемойши и его банды это начать устраивать порлитические репрессии и и мстить за каломойского?Вам то что с этого ? Ведь жизнь народа ни на грам не улучшится если их хоть всех пересажать
Это ваша наивная гипотеза