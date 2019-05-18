 Рада сделала неудобства нам, мы сделаем неудобства им, - Зеленский. ВИДЕО

Соответсвующее видео размещено на странице Зеленского в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - сказал Зеленский.

Новоизбранный президент извинился, что из-за большого количества иностранных гостей значительная часть Киева будет перекрыта.

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"Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - подчеркнул Зеленский.