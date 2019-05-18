 С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, ранены трое бойцов ВСУ, - пресс-центр ООС

С полуночи до 18:00 18 мая враг семь раз нарушил режим прекращения огня, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС. При этом все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Уточняется, что наемники РФ открывали огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм (вблизи Новотошковского), пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (у Крымского), из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (вблизи Пивденного).

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"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 мая вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский воин ранен, ликвидированы двое и ранены 12 террористов.